Lehull az álarc: most megmutatkozik Zelenszkij igazi arca

A kötet Zelenszkij múltja kapcsán rámutat, hogy szülei elvileg osztályellenségnek számítottak volna, mégis szép karriert futottak be, a későbbi elnök pedig éppen azon az egyetemen szerzett jogászvégzettséget, ahol édesapja professzorként oktatott. Zelenszkij személyiségét Bondarenko az elnök köréből szerzett információk alapján olyannak írja le, aki saját munkatársaival kíméletlen, de kifelé szépeleg, mert taps- és elismerésfüggő; aki „nem ismeri el a határokat és a korlátokat […], ha valamiben a törvények akadályozták, akkor szerinte ezeket a korlátokat fel kellett számolni”, ha pedig valami nem az elképzelései szerint alakul, dühöng. De nem velejéig romlott; egyszerűen nem mérte fel, mibe keveredett, ám utóbb elfogadta a játékszabályokat a hatalomért. Zelenszkij sokáig tagadta, hogy elindulna az elnöki posztért, később lebegtette a kérdést, majd miután – megtörve az évtizedes szokást –

egyedül az őt támogató oligarcha televíziójában nem Petro Porosenko elnök beszédét sugározták újév előtt, bejelentette, hogy megméreti magát a választáson.

A Nép Szolgája gründolása is ismerős lehet: egy kisebb, 2016-ban bejegyzett pártot vettek át, és alakították ki belőle a sajátjukat Zelenszkijék.

Tömörülése akkor sem működött rendes pártként, egy szűk bizalmasi kör hozta és hozza meg a döntéseket, az emberek csak aktivistaként csatlakozhattak, a későbbi jelöltek pedig ismeretlen emberek voltak, ugyanis a feltétele a listára kerülésnek nem volt más, mint hogy korábban nem viselhettek politikai tisztséget. Mindegy is volt, mert az elnök egyszemélyes brandként, ráadásul érdemi program nélkül vitte a kampányt. „A programomat együtt írjuk meg országszerte. Aztán megkeressük minden gondra a megoldást. És meg is valósítjuk őket” – mondta Zelenszkij egy toborzóvideójában. S éppen ez a homályosság járult hozzá a sikerhez – írja Bondarenko, majd kiemeli, hogy a kampányban a külsőségek és a keretek váltak döntővé, a választók pedig a régi sémák ellen egy tudattalan elv – a „bármi, csak ne a régi” – alapján szavaztak.

A parlamenti választás után a képviselőket továbbképzésre vitték a cseh származású üzletember, Tomáš Fiala szervezésében, „akit Ukrajnában Soros György érdekképviselői közé sorolnak. A politikai kurzusok előadói mind az Aspen Intézet munkatársai voltak”. Innen aztán már tökéletes káderként kerültek elő.

Majd, mint a könyv írja, jött a feketeleves: Zelenszkijt, aki nem hitte el, hogy háborúba sodródhat, nyugati támogatói azzal szembesítették, hogy nem lesz belőle igazságosztó szuperhős, szépen be kell simulnia abba az elvárásrendszerbe, amely ellen addig folyamatosan kikelt. Vagyis alá kell írnia a megállapodást a Nemzetközi Valutaalappal, amelyet tévésorozatbeli énje nagy kifakadások közepette kidobott az országból, és alá kell rendelnie érdekeit a nyugati multinacionális cégeknek, az amerikai, de elsősorban a brit háborúpárti lobbinak. Híres oligarchaellenes fellépése sem volt más, mint az ukrán nemzet immunrendszere maradékának kiiktatása a multik beengedése előtt. Zelenszkij mindebbe belekeseredett, és elnyomással hallgattatja el ellenfeleit, miközben a háború, amely sokak zsebét tömi, de még többek életét veszi el, folytatódik.