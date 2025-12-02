Itt a bejelentés: kiderült, mikor érkezik a fegyverpénz (VIDEÓ)

Balesetet szenvedett a miniszterelnökkel utazó TEK-es kocsi
Hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó.
Februárban érkezik a fegyverpénz – jelentette be Rétvári Bence.
„Hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dogozó. Fegyverpénzre jogosultak a Rendőrségnél, a TEK-nél, az Idegenrendészetnél, a Büntetés-végrehajtásnál és a Katasztrófavédelemben dolgozó hivatásos dolgozók” – fogalmazott.
Ez azt jelenti, hogy a rendvédelemben több mint 50 ezren, összességében pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénzt.
„Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. A fegyverpénz február közepén egy összegben fog megérkezni a hivatásosak számláira. A fegyverpénz azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét” – jegyezte meg Rétvári Bence.
Hozzátette: a hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát.
Köszönjük a rendvédelmi dolgozók és az összes hivatásos munkáját!”
– fogalmazott.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán