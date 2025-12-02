Ft
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Büntetés-végrehajtás Katasztrófavédelemben Idegenrendészet fegyverpénz Rendőrség TEK

Itt a bejelentés: kiderült, mikor érkezik a fegyverpénz (VIDEÓ)

2025. december 02. 17:26

Hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó.

2025. december 02. 17:26
null

Februárban érkezik a fegyverpénz – jelentette be Rétvári Bence.

Hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dogozó. Fegyverpénzre jogosultak a Rendőrségnél, a TEK-nél, az Idegenrendészetnél, a Büntetés-végrehajtásnál és a Katasztrófavédelemben dolgozó hivatásos dolgozók” – fogalmazott.

Ez azt jelenti, hogy a rendvédelemben több mint 50 ezren, összességében pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénzt.

„Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. A fegyverpénz február közepén egy összegben fog megérkezni a hivatásosak számláira. A fegyverpénz azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét” – jegyezte meg Rétvári Bence.

Hozzátette: a hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát. 

Köszönjük a rendvédelmi dolgozók és az összes hivatásos munkáját!” 

– fogalmazott.

***

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

szantofer
2025. december 02. 18:03
Ezzel a töredékét sem adjátok vissza annak amit a szolgálati nyugdíj megszüntetésével elvettetek. És ezt soha nem felejtik el nektek. Közhely, de igaz. Ezek az emberek az életüket kockáztatva oda igyekeznek, ahonnan mások fejvesztve menekülnek. Az EU minden országában kapnak valamilyen korkedvezményt, és a fizetésük is a többszöröse, úgyhogy ezzel a fegyverpénzzel nem sokra mentek náluk. Ahogy a 14. havi nyugdíjjal sem A magyar társasalom kicsit lassan ugyan, de már fölérte ésszel hogy nem könyöradomány kell, hanem EU szintű, biztos és kiszámítható jövedelem. Ja, és MEGBECSÜLÉS csicskának nézés helyett. Ami sok helyen működik már a magánszférában, ahol a 2/3-os bagázs nem tudja megmondani merre van az arra.
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. december 02. 18:02
Megérdemlik, hisz tele van drogossal az ország + minden napra jut egy gyilkosság vagy agyonverés
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. december 02. 18:01
6 havi??? Mi a fasz? Aztakurva
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. december 02. 18:00
Még választás előtt természetesen XD
