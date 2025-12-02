Itt a bejelentés: kiderült, mikor érkezik a fegyverpénz (VIDEÓ)

Ez azt jelenti, hogy a rendvédelemben több mint 50 ezren, összességében pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénzt.

„Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. A fegyverpénz február közepén egy összegben fog megérkezni a hivatásosak számláira. A fegyverpénz azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét” – jegyezte meg Rétvári Bence.

Hozzátette: a hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát.