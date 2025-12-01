A Gondosóra igazi sikertörténet (X)

Ez a nyár is bebizonyította: életmentő lehet, ha ott van idős rokonunknál a Gondosóra (X)
A Gondosóra az elmúlt években több mint 70 ezer alkalommal mentett életet, és több mint 660 ezer esetben nyújtott általános segítséget a hétköznapokban.
Apró készülék, hatalmas segítség: megnyugtató a tudat, ha a hozzátartozók biztonságban tudhatják a 65 év feletti családtagjaikat. A Gondosóra már számtalan esetben bizonyította, hogy életet ment – a „gondoskodás” karácsonyi ajándéknak is kiváló.
Bármilyen nehéz, be kell látnunk, a zsúfolt mindennapok nem teszik lehetővé, hogy folyamatosan az idősödő rokonaink mellett lehessünk, ám korosztályi sajátosság, hogy bármikor szükségük lehet támogatásra. Ebben is segít
a Gondosóra, amely a hozzátartozók meghosszabbított keze, az állandóan elérhető kapcsolat biztonságot nyújt vészhelyzetben is.
A számok azt mutatják, hogy a 2022 tavaszával, a Magyarország Kormánya által indított program elérte a célját: több mint 950 ezer felhasználója van, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második 65 év feletti rendelkezik a készülékkel. A Gondosóra az elmúlt években több mint 76 ezer alkalommal mentett életet, és több mint 725 ezer esetben nyújtott általános segítséget a nyugdíjasoknak a hétköznapokban.
Csepp- és ütésálló, erősebb ütést vagy esést érzékelve automatikusan jelzést ad a diszpécserszolgálatnak.
az ingyenesen hívható, 06 80 80 4050-es zöldszámon keresztül is elvégezheti az ingyenes igénylést a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy vagy annak megbízásából bárki. Az első lépés néhány személyes adat (személy- és lakcímigazolványban szereplő adatok) pontos megadása, amit egy megerősítő email visszaigazolása követ.
A Gondosórát minden 65 év feletti, belföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár ingyenesen igényelheti – ami kiemelten fontos: kézhez vételkor az eszközt feltölteni, majd elindítani egy próbahívást.
Áprilistól a 80 év felettiek számára külön igénylés nélkül, automatikusan kiküldték a készüléket, év végig pedig a 78-79 évesek is közvetlenül kézhez kapják a Gondosórát – de ugyanúgy szükséges az első használat előtti feltöltés és teszthívás annak érdekében, hogy a segítség tényleg egy gombnyomással elérhető legyen a nap minden percében.
Segítségkérés gombnyomásra – töretlen népszerűségnek örvend a 65 év feletti idősek körében a magyar kormány ingyenesen igénybe vehető Gondosóra programja.
