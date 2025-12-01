A Gondosóra igazi sikertörténet (X)

Bármilyen nehéz, be kell látnunk, a zsúfolt mindennapok nem teszik lehetővé, hogy folyamatosan az idősödő rokonaink mellett lehessünk, ám korosztályi sajátosság, hogy bármikor szükségük lehet támogatásra. Ebben is segít

a Gondosóra, amely a hozzátartozók meghosszabbított keze, az állandóan elérhető kapcsolat biztonságot nyújt vészhelyzetben is.

A 65 év felettiek számára teljesen ingyenesen igényelhető Gondosóra a hozzátartozók meghosszabbított keze

Fotó: Bogdan Vacarciuc/Shutterstock

A számok azt mutatják, hogy a 2022 tavaszával, a Magyarország Kormánya által indított program elérte a célját: több mint 950 ezer felhasználója van, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második 65 év feletti rendelkezik a készülékkel. A Gondosóra az elmúlt években több mint 76 ezer alkalommal mentett életet, és több mint 725 ezer esetben nyújtott általános segítséget a nyugdíjasoknak a hétköznapokban.