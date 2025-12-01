Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság nyugdíjas gondosóra

A Gondosóra igazi sikertörténet (X)

2025. december 01. 16:24

Apró készülék, hatalmas segítség: megnyugtató a tudat, ha a hozzátartozók biztonságban tudhatják a 65 év feletti családtagjaikat. A Gondosóra már számtalan esetben bizonyította, hogy életet ment – a „gondoskodás” karácsonyi ajándéknak is kiváló.

2025. december 01. 16:24
null

Bármilyen nehéz, be kell látnunk, a zsúfolt mindennapok nem teszik lehetővé, hogy folyamatosan az idősödő rokonaink mellett lehessünk, ám korosztályi sajátosság, hogy bármikor szükségük lehet támogatásra. Ebben is segít

a Gondosóra, amely a hozzátartozók meghosszabbított keze, az állandóan elérhető kapcsolat biztonságot nyújt vészhelyzetben is.

nyugdíjas, Gondosóra
A 65 év felettiek számára teljesen ingyenesen igényelhető Gondosóra a hozzátartozók meghosszabbított keze
Fotó: Bogdan Vacarciuc/Shutterstock

A számok azt mutatják, hogy a 2022 tavaszával, a Magyarország Kormánya által indított program elérte a célját: több mint 950 ezer felhasználója van, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második 65 év feletti rendelkezik a készülékkel. A Gondosóra az elmúlt években több mint 76 ezer alkalommal mentett életet, és több mint 725 ezer esetben nyújtott általános segítséget a nyugdíjasoknak a hétköznapokban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Csepp- és ütésálló, erősebb ütést vagy esést érzékelve automatikusan jelzést ad a diszpécserszolgálatnak.

  • A kormányablakok mellett
  • számos gyógyszertárban is lehet személyesen regisztrálni a Gondosórára, továbbá
  • online a gondosora.hu oldalon és

az ingyenesen hívható, 06 80 80 4050-es zöldszámon keresztül is elvégezheti az ingyenes igénylést a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy vagy annak megbízásából bárki. Az első lépés néhány személyes adat (személy- és lakcímigazolványban szereplő adatok) pontos megadása, amit egy megerősítő email visszaigazolása követ.

 

A Gondosórát minden 65 év feletti, belföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár ingyenesen igényelheti – ami kiemelten fontos: kézhez vételkor az eszközt feltölteni, majd elindítani egy próbahívást.

Ezt is ajánljuk a témában

Áprilistól a 80 év felettiek számára külön igénylés nélkül, automatikusan kiküldték a készüléket, év végig pedig a 78-79 évesek is közvetlenül kézhez kapják a Gondosórát – de ugyanúgy szükséges az első használat előtti feltöltés és teszthívás annak érdekében, hogy a segítség tényleg egy gombnyomással elérhető legyen a nap minden percében.

Ezt is ajánljuk a témában

 

X

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!