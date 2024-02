Szintet lépett a törődés: ezért elsöprő a Gondosóra program sikere!

Kik igényelhetik a gondosórát?

A Gondosóra program minden 65 év feletti, saját otthonában élő, magyar állampolgár számára elérhető, a regisztráltakat biztonságban tudhatja a család, akkor is, ha adott esetben távolabb él az idős hozzátartozótól. A szerettekről való gondoskodás a közvetlen környezet – szükség esetén a formális szociális ellátórendszer – bevonásával valósul meg, ráadásul a készenléti szervek tehermentesítésével párhuzamosan.

Ahogy a program életre hívói ismertetőjükben jelzik, a szolgáltatással a generációk közötti szakadékok áthidalását, a törődésen keresztül a mélyebb emberi kapcsolatok kialakítását kívánják segíteni: „az elmúlt évszázadokban a családok életében még magától értetődő volt a fizikai közelség, több generáció együttélése. A közös, nagyobb háztartások egyfajta biztonságot nyújtottak, a családtagok egyszerűen és gyorsan tudtak gondoskodni egymásról, ám az idők során ez megváltozott, szétszóródtak a családok, ezáltal nehezebbé vált a távol élő idős hozzátartozókról, ismerősökről való gondoskodás. Az idősek támogatása fontos és felelősségteljes feladat, amelyet hozzá kell igazítani a megváltozott körülményekhez és a technológia fejlődéséhez.”

Gondosóra: egyetlen gombnyomás, amely akár életet is menthet

Fotó: YouTube-képernyőmentés

A Gondosórával a magyar kormány olyan digitális megoldást nyújt a családoknak, közösségeknek, amelynek segítségével tehát a gondoskodás, törődés úgy is megvalósulhat, ha a családtagok, ismerősök fizikálisan épp távol vannak egymástól – írja a program hivatalos honlapja, amely egyben a könnyed regisztráció lehetőségét is biztosítja. A program kizárólag magyar nyelven vehető igénybe, a regisztráció, a szolgáltatás és a diszpécserek segítségnyújtása is magyarul történik. Óriási segítség az időseknek.

A program elsődleges célja az otthoni és önálló életvitel meghosszabbítása. Sokszor az önellátás mellett is szükség lehet külső segítségre. A Gondosóra program segít abban, hogy az idős, többségében egyedül élő emberek szükség esetén egyszerűen elérjék azt a személyt, aki gyorsan, valódi segítséget tud nyújtani nekik.

Hogyan működik a program?

A Gondosóra program a már említett jelzőrendszerre épül, ehhez kapcsolódik egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécserszolgáltatás. A jelzőeszköz riasztásakor szakképzett munkatársak próbálnak segíteni a felmerülő problémákban.