Így működik a gondosóra, ami már életet is mentett

Az idős emberek alanyi jogon, egy egyszerű űrlap kitöltése után juthatnak hozzá a gondosórához. A készüléket a regisztrációt és az ellenőrzést követően pár hét után viszi ki az igénylők lakására a posta. Üzembe helyezés után a használója a narancssárga színű főgomb hosszú megnyomásával jelezni tudja, ha segítségre szorul. Ekkor ugyanis jelentkezik a 0–24 órában működő szakképzett diszpécserszolgálat, amely értesíti a hatóságokat, illetve a felhasználó által megadott kontaktszemélyt, aki lehet családtag, szomszéd, barát, ismerős vagy akár szociális gondozó is.

Az eszköz kétirányú kommunikációra alkalmas, csak a diszpécserközpontba lehet jelzést indítani, illetve a használóját is csak a diszpécserek tudják visszahívni,

egyéb telefonálásra nem alkalmas az óra. Vészhelyzetben továbbra is a 112-t szükséges hívni, a készülék nem riaszt közvetlenül orvost, hatóságot, nem sürgősségi segélyhívó. Indokolt esetben azonban a diszpécserközpont ebben segíthet.

A készülék – amelyet csuklón vagy nyakban lehet viselni – víz- és ütésálló, erősebb ütést vagy esést érzékelve automatikusan jelzést ad a diszpécserszolgálatnak, akkor is, ha valaki elájul és a földre zuhan – ilyen esetben, ha nem reagál a használó, azonnal értesítik a mentőszolgálatot –, ezért zuhanyzás, fürdés alatt is érdemes viselni, mert ilyenkor sok baleset szokott történni. A közvetlen életveszély mellett olyan élethelyzetek is kialakulhatnak, amikor

a diszpécserszolgálat segít, például egy kis településen a falugondnok, kazánszerelő értesítésével.

A gondosórát rendszeresen fel kell tölteni – a töltő mágnesesen csatlakozik az órához, így azt nem lehet elrontani –, a készülék egy kis gomb benyomásával hangos szóval jelzi, hogy mekkora a töltöttségi szintje, de ha ez 30 százalék alá esik, akkor önmagától is megszólal, amennyiben 10 százalék alá esik, akkor a diszpécser felhívja az állampolgárt, figyelmezteti a töltésre, ha viszont teljesen lemerül, akkor a telefonon értesíti a felhasználót.

A Gondosóra szolgáltatást a magyar tulajdonosi hátterű 4iG biztosítja, amely nyílt közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a megbízást. A kormány a szolgáltatást és nem az eszközt vásárolja meg tőlük, a cég a megadott paraméterek alapján készítette el az órát - például feltöltés után legalább 72 óráig működőképesnek kell lenni -, s gondoskodik a kiszállításáról és a diszpécserközpont működtetéséről.

A projekt keretösszege 109 milliárd forint, a pénzt nem egyszerre kapta meg a 4iG, hanem a felhasználószám növekedésével fizet az állam a szolgáltatónak.

A program 2022 márciusában indult a próbaüzemmel, 2023 július közepétől a Miniszterelnöki Kabinetirodához került a koordinálása, s ettől az időponttól kezdve már országos a kiterjedtsége. Eddig mintegy 300 ezren regisztráltak, csaknem 250 ezret már ki is szállítottak. A kormánynak az a terve, hogy 2025. december 31-ig legalább másfél millióan használják a gondosórát, hiszen hasznos minden a felhasználónak, akik számára biztonságot nyújt, mind a hozzátartozóknak, akik biztonságban tudhatják szeretteiket.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube