Itt a legújabb közvélemény-kutatás Magyarországon: óriási pofont kapott Von der Leyen és Zelenszkij

A választás közeledtével alig látszódunk ki a közvélemény-kutatások tengeréből, de legtöbbjük belföld központú, és kevéset hallunk külföldi témájú mérésekről. Az Orbán-Trump találkozó előtt a Nézőpont Intézet négy nemzetközi szereplő: Ursula von der Leyen, Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és XIV. Leó pápa megítéléséről kérdezte a magyarokat. Az eredményeket az intézet vezetője mutatta be a Mesterterv legutóbbi adásában.

Von der Leyenről és Zelenszkijről is véleményt mondtak a magyarok (Fotó: AFP)

Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, hogy pártállástól függetlenül XIV. Leó pápa messze a legnépszerűbb. Az elemző emlékeztetett, hogy pár héttel a washingtoni csúcs előtt Orbán Viktor is járt a Szentatyánál, és ennek tulajdonította azt, hogy a Tisza szavazók között némileg elmarad a pápa népszerűsége. A második legnépszerűbb aktor - bár kicsit megosztóan - Donald Trump lett. Az Egyesült Államok elnöke negyvennégy százalékban pozitív megítélést kapott a teljes szavazók körében. A Fidesz szavazók körében Trump nyolcvanhárom százalékos népszerűségnek örvend, míg a Tiszát támogatók több mint háromnegyede elutasítóan vélekedett az elnökről.

Ukrajna vezetője és az Európai Bizottság elnöke nem végeztek túl jó helyen (Fotó: Youtube/képernyőfotó)