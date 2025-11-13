Ft
Ursula von der Leyenen Mesterterv Donald Trump Volodimir Zelenszkij Mráz Ágoston Sámuel

Itt a legújabb közvélemény-kutatás Magyarországon: óriási pofont kapott Von der Leyen és Zelenszkij

2025. november 13. 12:47

A Nézőpont Intézet új kutatásának eredményét Mráz Ágoston Sámuel ismertette a Mestertervben.

2025. november 13. 12:47
null
Mandiner
Mandiner

A választás közeledtével alig látszódunk ki a közvélemény-kutatások tengeréből, de legtöbbjük belföld központú, és kevéset hallunk külföldi témájú mérésekről. Az Orbán-Trump találkozó előtt a Nézőpont Intézet négy nemzetközi szereplő: Ursula von der Leyen, Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és XIV. Leó pápa megítéléséről kérdezte a magyarokat. Az eredményeket az intézet vezetője mutatta be a Mesterterv legutóbbi adásában.

Von der Leyen Zelenszkij
Von der Leyenről és Zelenszkijről is véleményt mondtak a magyarok (Fotó: AFP)

Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, hogy pártállástól függetlenül XIV. Leó pápa messze a legnépszerűbb. Az elemző emlékeztetett, hogy pár héttel a washingtoni csúcs előtt Orbán Viktor is járt a Szentatyánál, és ennek tulajdonította azt, hogy a Tisza szavazók között némileg elmarad a pápa népszerűsége. A második legnépszerűbb aktor - bár kicsit megosztóan - Donald Trump lett. Az Egyesült Államok elnöke negyvennégy százalékban pozitív megítélést kapott a teljes szavazók körében. A Fidesz szavazók körében Trump nyolcvanhárom százalékos népszerűségnek örvend, míg a Tiszát támogatók több mint háromnegyede elutasítóan vélekedett az elnökről.

Ukrajna vezetője  és az Európai Bizottság elnöke nem végeztek túl jó helyen (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

A legnagyobb meglepetést von der Leyen és Zelenszkij megítélése hozta. Mráz kiemelte, hogy bár mindketten Magyar Péter szövetségesének számítanak, ennek ellenére mindkettőjük esetében csupán a Tisza szavazók fele van róluk jó véleménnyel. „A Tisza szavazók sem biztosak abban, hogy jó nekik ez a két ember” - fogalmazott az elemző. A kutatásból az is látszik, hogy a teljes szavazók körében mindkét személy kétharmados elutasítottsággal rendelkezik

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni, a műsor a hatodik perctől kezdődik:

Nyitókép: Hans Lucas via AFP

 

