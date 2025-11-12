„Molnár Márk Károly az egyik legismertebb tiszás aktivista, volt. Régóta figyelem, többször beszéltünk róla a Harcosok órája műsorban is. Ennek az embernek – a Facebook bejegyzései szerint – másfél éve kizárólag a Tisza és Magyar Péter körül forgott az élete.

Országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, önkéntes meló, közös fotó Magyar Péterrel, országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, közös fotó Magyar Péterrel… Egy tiszás Terminátor! A keménymag legkeményebb tagja. Volt. Pedig még október 23-án is büszkén posztolt a háborús menetről. Csakhogy tegnapra eltört valami:

»Ezúton értesítelek titeket is, hogy semmilyen formában nem tudom már támogatni a Tisza Párt vélt vagy valós törekvéseit. (…) Hosszas belső mérlegelés és alapos átgondolás után, sajnos már nem tudok azonosulni a Tisza Párt értékrendjével.«

Hoppá! Azt most hagyjuk, hogy vajon eddig milyen értékrendet látott a Tisza Párt környékén Molnár Márk Károly. Azon túl, hogy Magyar Péter – éppen a hozzá hasonló, fanatizálható aktivistákat kihasználva – meg akarja kaparintani a hatalmat.

Az igazán fontos fejlemény, hogy Magyar Pétert már a szekta (Puzsér Róbert hívja őket Tisza-szektának) belső magja is kezdi kiismerni és elhagyni. Az nem derül ki Molnár Márk Károly bejegyzéséből, hogy mi a szakítás pontos oka. De van néhány lehetőség: