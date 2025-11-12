Ft
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Molnár Márk Károly Magyar Péter Németh Balázs

Vége van! És most nem viccelek

2025. november 12. 06:33

Elhagyja Magyar Pétert az ember, akiről a „HŐS TISZÁS”, illetve a „TISZA HŐSE” szobrot lehetett volna mintázni.

2025. november 12. 06:33
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Molnár Márk Károly az egyik legismertebb tiszás aktivista, volt. Régóta figyelem, többször beszéltünk róla a Harcosok órája műsorban is. Ennek az embernek – a Facebook bejegyzései szerint – másfél éve kizárólag a Tisza és Magyar Péter körül forgott az élete. 

Országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, önkéntes meló, közös fotó Magyar Péterrel, országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, közös fotó Magyar Péterrel… Egy tiszás Terminátor! A keménymag legkeményebb tagja. Volt. Pedig még október 23-án is büszkén posztolt a háborús menetről. Csakhogy tegnapra eltört valami: 

»Ezúton értesítelek titeket is, hogy semmilyen formában nem tudom már támogatni a Tisza Párt vélt vagy valós törekvéseit. (…) Hosszas belső mérlegelés és alapos átgondolás után, sajnos már nem tudok azonosulni a Tisza Párt értékrendjével.«

Hoppá! Azt most hagyjuk, hogy vajon eddig milyen értékrendet látott a Tisza Párt környékén Molnár Márk Károly. Azon túl, hogy Magyar Péter – éppen a hozzá hasonló, fanatizálható aktivistákat kihasználva – meg akarja kaparintani a hatalmat. 

Az igazán fontos fejlemény, hogy Magyar Pétert már a szekta (Puzsér Róbert hívja őket Tisza-szektának) belső magja is kezdi kiismerni és elhagyni. Az nem derül ki Molnár Márk Károly bejegyzéséből, hogy mi a szakítás pontos oka. De van néhány lehetőség:

  • már nem támogatja Magyar Péter háborúpárti politikáját, családapaként nem akarja, hogy elvigyék katonának;
  • számára is világos lett, hogy a balos, liberális, brüsszelita szakértők brutális megszorításokat hoznának;
  • a Tisza-adatbotrány miatt rájött, hogy ez egy felelőtlen és veszélyes társaság;
  • de akár a jelöltállítás miatti konfliktus is lehet a háttérben;

Molnár Márk Károlynak további fájdalommentes »kijózanodást« kívánok. Ami vigasztalhatja, hogy nincs egyedül. Vannak bőven az országban kiábrándult tiszások, ahogy azt a 444 pár héttel ezelőtti cikkéből (is) megtudhattuk.”

Nyitókép: Németh Balázs Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

states-2
2025. november 12. 08:05
Pszichopetire ezekben a napokban adja fel az utolsó kenetet Orbán Viktor. Aki egyébként élete formájában van, egyszerűen megállíthatatlan, világpolitikai tényező lett, és azzá tette Magyarországot is. Ami a pszichopatát illeti, az az igazi kérdés, hogy mentálisan egyáltalán meddig állja Orbán jobbhorgait, és mikor padlózik le végképp. Már a választások előtt vagy csak utána.
kbs-real
2025. november 12. 08:04
"akár a jelöltállítás miatti konfliktus is lehet a háttérben;" Akár... Az Occam borotvája elv itt is érvényes: ha egy jelenségre több magyarázat lehetséges, akkor általában a legegyszerűbb a helyes.
Galerida
2025. november 12. 07:50
Bölcs ember, néhány hét múlva életét és vérét ajánlja fel Karácsonynak belső meggyőződése alapján! Ez a kategória sírt Sztálin halálakor, nem törődve meggyilkolt családtagjaival....
No comment no cry
2025. november 12. 07:45
Kedves Balázs! Kérlek ne égesd magad azzal, hogy olyasmiket sorolsz fel a figura elpártolásának okaként, ami a Fidesz narratívája. Az ilyenekről ez lepereg, igazságtartalom ide vagy oda. A lelkes, elvakult rajongók (tkp szerelmes madárkák) számára az jelenti a hideg zuhanyt, amikor imádatuk tárgya degradálja, semmibe veszi, őket, az imádatukat, illetve azt amit érte tesznek. Vagy MP, vagy a főmuftijai közül valaki nagy valószínűséggel elejtett, vagy akár direktben neki célzott lekezelő, lenéző hozzáállást tanúsított felé. Neki pedig rá kellett jönnie, hogy csak egy hasznos idióta. Most nyalogatja a sebeit, és könnyes szemmel nézi a miliőt, amelybe hite szerint valamikor tartozott. Amely miliő azonban csak addig tartott rá igényt, amíg ő nem akart több lenni egy szolgánál.
