„Bőgve mentem haza a kudarcok után” – Mészáros Nóra a Hotel Lentulaiban

Mészáros Nóra elmondta, hogyan próbál Komment című műsorával hidat építeni a politikai oldalak között, miközben ő maga is megkapja a „propagandista” bélyeget.

Elárulta: a médiában dolgozók felelőssége óriási, mert „amit elhallgatunk vagy torzítunk, az visszaüt a társadalomra”.

A személyes hangvételű beszélgetésben szó esett női rivalizálásról, politikai nyomásról és arról is, miért hisz abban, hogy a jövő inkább az online tartalmaké, mint a hagyományos televíziózásé.

