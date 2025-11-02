„Bőgve mentem haza a kudarcok után” – Mészáros Nóra a Hotel Lentulaiban

Ezek lesznek a washingtoni Trump-Orbán találkozó témái!
Gazdasági, hadiipari, energetikai kérdésekről is tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump a jövő héten – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A Hotel Lentulai legújabb adásában Mészáros Nóra, a Hír TV Komment című műsorának házigazdája vallott a szakmáról, a kudarcokról és a felemelkedésről.
Mészáros Nóra elmondta, hogyan próbál Komment című műsorával hidat építeni a politikai oldalak között, miközben ő maga is megkapja a „propagandista” bélyeget.
Elárulta: a médiában dolgozók felelőssége óriási, mert „amit elhallgatunk vagy torzítunk, az visszaüt a társadalomra”.
A személyes hangvételű beszélgetésben szó esett női rivalizálásról, politikai nyomásról és arról is, miért hisz abban, hogy a jövő inkább az online tartalmaké, mint a hagyományos televíziózásé.
