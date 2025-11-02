Ft
11. 02.
vasárnap
Mészáros Nóra Lentulai Krisztián Orbán Viktor sajtó

„Bőgve mentem haza a kudarcok után” – Mészáros Nóra a Hotel Lentulaiban

2025. november 02. 09:27

A Hotel Lentulai legújabb adásában Mészáros Nóra, a Hír TV Komment című műsorának házigazdája vallott a szakmáról, a kudarcokról és a felemelkedésről.

2025. november 02. 09:27
Mészáros Nóra elmondta, hogyan próbál Komment című műsorával hidat építeni a politikai oldalak között, miközben ő maga is megkapja a „propagandista” bélyeget. 

Elárulta: a médiában dolgozók felelőssége óriási, mert „amit elhallgatunk vagy torzítunk, az visszaüt a társadalomra”.

A személyes hangvételű beszélgetésben szó esett női rivalizálásról, politikai nyomásról és arról is, miért hisz abban, hogy a jövő inkább az online tartalmaké, mint a hagyományos televíziózásé.

Nézze meg a beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 15 komment

istvanpeter
2025. november 02. 10:49
Nórika tényleg okos és szép Hölgy, akit csak imádni lehet.
Válasz erre
3
0
falcatus-2
•••
2025. november 02. 10:43 Szerkesztve
"beszélt arról is, hogyan próbál Komment című műsorával hidat építeni a politikai oldalak között,..." Ezekkel a balfenékről meghívottakkal reménytelen. Mégpedig azért mert cinikusan pofátlanok. Szemrebbenés nélkül, könnyedén mantráznak triviális hazugságokat, hamis adatokat és elferdítenek rájuk nézve hátrányos tényeket, ha még ez sem elenne elég, agresszívek, rendíthetetlen magabiztossággal, hangerővel vágnak bele a másik nézet szavaiba és söpörnék le. Ez még fékezhető lenne, de a jobb oldal szónokai nem elég tájékozottak, informáltak és nehezen, lassan veszik fel a kesztyűt. Trencsényi kirívóan szemtelenül manipulál, beszél és vezet félre, Mesterházi meg egy olyan végtelenül öntelt,cinikus, hólyag, agit. propos, lejárt szavatosságú kisz titkár, aki tele manírral, és legalább azt képes jól felismerni, itt nyugodtan állíthat be valótlanságokat tényként, mert az adott helyzetben nincs aki kapásból helyre tegye.
Válasz erre
5
0
llnnhegyi
2025. november 02. 10:12
A Mandiner szimbiózisa a Hotel Lentulaival kifejezetten káros!!
Válasz erre
0
6
llnnhegyi
•••
2025. november 02. 10:09 Szerkesztve
Mészáros Nóra remek műsorvezető. Szuper! Gratulálunk! Ázsióját NEM emelte Lentulai!! Sőt! Nórika! Komment a Te hazád! Itt villogj,itt szeretünk!
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!