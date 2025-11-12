Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rónai Egon ATV interjú Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Sztárriporternél járt Orbán Viktor: más miniszterelnököt látott az elemző a mikrofon mögött (VIDEÓ)

2025. november 12. 12:16

Nem lehetett úgy érvelni, mint a Kossuth rádióban.

2025. november 12. 12:16
null

Orbán Viktor vendégségben volt egy baloldali csatorna kiemelt műsorában, nem érezhette magát otthon – értékelte a Mandiner műsorában Rónai Egonnak a miniszterelnökkel készített interjúját Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Hozzátette: a kormányfői interjút nem a saját választói és az ő értékrendjével azonosuló emberek nézték és a műsorvezető sem egy kormánypárti elhajlással vádolható személy volt.

De ehhez a helyzethez akklimatizálódott a miniszterelnök. 

 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért volt különösen izgalmas ez a beszélgetés: más volt mint a nyári podcast műsorok, a kormányfő más típusú érveléssel, részletesebben, talán a baloldali választók számár is érthetőbben vagy meggyőzőbben tudott érvelni – fejtette ki az elemző, aki szerint ha Orbán Viktor ugyanazt mondta volna el, mint a Kossuth rádióban, akkor kevesebb eredményt ér el.

Mráz egy sokkal beszédesebb és más megközelítést alkalmazó miniszerelnököt vélt felfedezni az interjúban. 

Hangsúlyozta azt is, hogy a másfél órás beszélgetés után senkiben sem merülhetett fel, hogy volt olyan kérdés, amire ne válaszolt volna a kormányfő.

A műsort itt nézheti végig:

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. november 12. 13:26
Hiába nézték őt a prolik, úgysem fog megváltozni az álláspontjuk. Akiket 15 éven keresztül csak "a zorbán lop" lózungokkal etetnek, azok elhülyülnek. Az irigy, frusztrált, gyűlölködő proli képtelen felfogni a hosszabb gondolatmeneteket, képtelen összefüggésekben és távlatokban gondolkodni, nála csak a legaljasabb és legprimitívebb ösztönökre való hatás járhat sikerrel, csak a lebutított üzenetekre van fogadókészsége.
Válasz erre
3
0
Nagyvakond
2025. november 12. 12:56
"Sztárriporter"? Nem olvasom el a cikket.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. november 12. 12:51
Bástya elvtárs az ATV-ben…ez is mutatja,hogy nagy a baj…😂😂😂
Válasz erre
0
4
nyugalom
2025. november 12. 12:46
Azert Egon okosabbnak tartja magát! Csak a gyerekstatisztikaval lőtt mellé.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!