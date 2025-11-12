Sztárriporternél járt Orbán Viktor: más miniszterelnököt látott az elemző a mikrofon mögött (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
Nem lehetett úgy érvelni, mint a Kossuth rádióban.
Orbán Viktor vendégségben volt egy baloldali csatorna kiemelt műsorában, nem érezhette magát otthon – értékelte a Mandiner műsorában Rónai Egonnak a miniszterelnökkel készített interjúját Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.
Hozzátette: a kormányfői interjút nem a saját választói és az ő értékrendjével azonosuló emberek nézték és a műsorvezető sem egy kormánypárti elhajlással vádolható személy volt.
De ehhez a helyzethez akklimatizálódott a miniszterelnök.
Ezért volt különösen izgalmas ez a beszélgetés: más volt mint a nyári podcast műsorok, a kormányfő más típusú érveléssel, részletesebben, talán a baloldali választók számár is érthetőbben vagy meggyőzőbben tudott érvelni – fejtette ki az elemző, aki szerint ha Orbán Viktor ugyanazt mondta volna el, mint a Kossuth rádióban, akkor kevesebb eredményt ér el.
Mráz egy sokkal beszédesebb és más megközelítést alkalmazó miniszerelnököt vélt felfedezni az interjúban.
Hangsúlyozta azt is, hogy a másfél órás beszélgetés után senkiben sem merülhetett fel, hogy volt olyan kérdés, amire ne válaszolt volna a kormányfő.
Fotó: Orbán Viktor/Facebook