Szikrázott a levegő a stúdióban, Hont András káromkodott egy sort, aztán elárulta: „Donald Tusknak van egy olyan megérzése, hogy Magyar Péter igazából egy Temuról rendelt Orbán Viktor” (VIDEÓ)

Aljas trükköt vet be Tusk Ukrajna ellen: Magyarországot használja csalinak
A politikai nyomás csak Orbán Viktort terheli.
A publicista nem kímélte a Párbeszédet.
A Pérbeszéd helyzete is szóba került az ATV Öt című műsorának keddi adásában, ahol a résztvevők élcelődtek azon, hogy lassan mindenki kilép a törpepártból. Ahogy Hont András találóan megjegyezte: „a Párbeszéd az a párt, amely akkor is szét tud szakadni, ha már csak egy tagja van”.
A téma kapcsán szóba került egyes politikusok, így Jámbor András Tiszához való dörgölőzése, ennek kapcsán pedig a publicista lényegében azt mondta pár trágár szó kíséretében, hogy ő Magyar Péterről semmi jót nem szokott mondani, de ha „ezt a komolyan vehetetlen csapatot elmossa a Tiszájával”, az jó lesz.
Később szóba került a lengyel helyzet is, Hont itt felidézte az Átlátszónak egy lengyel újságíróval készített interjúját, amelyből Ziemowit Szczerek elárulja:
Donald Tusk lengyel elnöknek van egy olyan megérzése,
hogy Magyar Péter igazából egy Temuról rendelt Orbán Viktor
és nem tudja eldönteni, hogy a nem-e a miniszterelnök bábja.
Nagy Attila Tibor politikai elemző ezzel kapcsolatban megjegyezte, ő úgy látja, hogy a zárt ajtók mögött kezd javulni Tusk és Orbán kapcsolata.
Így működik a politika – jegyezte meg erre Hont.
Az ominózis rész a 44. perctől kezdődik:
Nyitókép: Donald Tusk, lengyel elnök (Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP)