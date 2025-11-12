Ft
PÁRBESZÉD - ZÖLDEK Hont András Donald Tusk

Szikrázott a levegő a stúdióban, Hont András káromkodott egy sort, aztán elárulta: „Donald Tusknak van egy olyan megérzése, hogy Magyar Péter igazából egy Temuról rendelt Orbán Viktor” (VIDEÓ)

2025. november 12. 11:35

A publicista nem kímélte a Párbeszédet.

2025. november 12. 11:35
null

A Pérbeszéd helyzete is szóba került az ATV Öt című műsorának keddi adásában, ahol a résztvevők élcelődtek azon, hogy lassan mindenki kilép a törpepártból. Ahogy Hont András találóan megjegyezte: „a Párbeszéd az a párt, amely akkor is szét tud szakadni, ha már csak egy tagja van”

A téma kapcsán szóba került egyes politikusok, így Jámbor András Tiszához való dörgölőzése, ennek kapcsán pedig a publicista lényegében azt mondta pár trágár szó kíséretében, hogy ő Magyar Péterről semmi jót nem szokott mondani, de ha „ezt a komolyan vehetetlen csapatot elmossa a Tiszájával”, az jó lesz. 

Később szóba került a lengyel helyzet is, Hont itt felidézte az Átlátszónak egy lengyel újságíróval készített interjúját, amelyből Ziemowit Szczerek elárulja:

Donald Tusk lengyel elnöknek van egy olyan megérzése, 

hogy Magyar Péter igazából egy Temuról rendelt Orbán Viktor

és nem tudja eldönteni, hogy a nem-e a miniszterelnök bábja. 

Nagy Attila Tibor politikai elemző ezzel kapcsolatban megjegyezte, ő úgy látja, hogy a zárt ajtók mögött kezd javulni Tusk és Orbán kapcsolata.

Így működik a politika – jegyezte meg erre Hont. 

Az ominózis rész a 44. perctől kezdődik:

Nyitókép: Donald Tusk, lengyel elnök (Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP)

 

 

