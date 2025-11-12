Szikrázott a levegő a stúdióban, Hont András káromkodott egy sort, aztán elárulta: „Donald Tusknak van egy olyan megérzése, hogy Magyar Péter igazából egy Temuról rendelt Orbán Viktor” (VIDEÓ)

A Pérbeszéd helyzete is szóba került az ATV Öt című műsorának keddi adásában, ahol a résztvevők élcelődtek azon, hogy lassan mindenki kilép a törpepártból. Ahogy Hont András találóan megjegyezte: „a Párbeszéd az a párt, amely akkor is szét tud szakadni, ha már csak egy tagja van”.

A téma kapcsán szóba került egyes politikusok, így Jámbor András Tiszához való dörgölőzése, ennek kapcsán pedig a publicista lényegében azt mondta pár trágár szó kíséretében, hogy ő Magyar Péterről semmi jót nem szokott mondani, de ha „ezt a komolyan vehetetlen csapatot elmossa a Tiszájával”, az jó lesz.

Később szóba került a lengyel helyzet is, Hont itt felidézte az Átlátszónak egy lengyel újságíróval készített interjúját, amelyből Ziemowit Szczerek elárulja:

Donald Tusk lengyel elnöknek van egy olyan megérzése,