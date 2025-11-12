Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mérleg atv Rónai Egon Magyar Péter interjú Orbán Viktor

Orbán Viktor nemcsak a nézettségben verte rommá Magyar Pétert

2025. november 12. 09:14

Míg a miniszterelnök egy megfontolt és a nemzeti érdekeket követő higgadt államférfi, addig Magyar Péter csak egy brüsszeli érdekeket képviselő, ideggyenge ember.

2025. november 12. 09:14
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„15 óra alatt már jóval többen voltak kíváncsiak Orbán Viktor ATV-s interjújára, mint Magyar Péterére 3 hét alatt. Nem véletlen, hogy Magyar Péter rendkívül dühösen reagált az interjúra, és ismét propagandistázta Rónai Egont, akit azzal is megvádolt, hogy előre egyeztetett kérdéseket tett fel. Ezzel a csapongással csak ugyanazt erősíti, ami Orbán Viktor interjúját nézve ugyancsak világossá vált: míg a miniszterelnök egy megfontolt és a nemzeti érdekeket követő higgadt államférfi, aki minden külpolitikai és belpolitikai kérdésre választ tud adni, addig Magyar Péter csak egy brüsszeli érdekeket képviselő, ideggyenge ember, aki túl nagy kockázat az országnak, hiszen senkit és semmit nem tisztel, még a saját családját is elárulta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Így Orbán Viktor nemcsak a nézettségben verte rommá Magyar Pétert, hanem politikai szempontból is!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
2025. november 12. 11:39
Ellenzéki csicskák ! Minek nektek CSOK, meg babaváró, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok gyereket csinálni?
Válasz erre
0
0
coyote-0
2025. november 12. 11:31
Magyar Péter egy trashceleb, csak az idétlenkedésben és a balhézásban jó. Ha nézettséget akar csinálja, amit egy trashcelebtől elvárnak, pl. élő adásban ittasan balhézzon egy szórakozóhelyen, dobja egy idegen telefonját a Dunába, összefosott gatyában flangáljon, vagy ami még nem volt: gyújtsa fel a haját. A trashcelebek ilyenekkel tudnak nézettséget szerezni.
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. november 12. 11:13
Lejárt a hiénasakál MP1F lemeze, a végén kattog, serveg. 🤭😁
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2025. november 12. 11:05
De mi a helyzet a Tisza appal? Nagy a csend... Még nem zárta be a hatóság??🤔
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!