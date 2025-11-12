„15 óra alatt már jóval többen voltak kíváncsiak Orbán Viktor ATV-s interjújára, mint Magyar Péterére 3 hét alatt. Nem véletlen, hogy Magyar Péter rendkívül dühösen reagált az interjúra, és ismét propagandistázta Rónai Egont, akit azzal is megvádolt, hogy előre egyeztetett kérdéseket tett fel. Ezzel a csapongással csak ugyanazt erősíti, ami Orbán Viktor interjúját nézve ugyancsak világossá vált: míg a miniszterelnök egy megfontolt és a nemzeti érdekeket követő higgadt államférfi, aki minden külpolitikai és belpolitikai kérdésre választ tud adni, addig Magyar Péter csak egy brüsszeli érdekeket képviselő, ideggyenge ember, aki túl nagy kockázat az országnak, hiszen senkit és semmit nem tisztel, még a saját családját is elárulta.