Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Heti TV Tisza Párt FIDESZ Nagy Attila Tibor Magyar Péter politika

Most kezd őrjöngeni Magyar Péter: a baloldali elemző elárulta, kinek van nagyobb esélye megnyerni a választásokat (VIDEÓ)

2025. november 12. 08:54

Nagy Attila Tibor a Heti TV-ben tett meghatározó kijelentéseket.

2025. november 12. 08:54
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a Heti TV vendége, az adásból pedig egy részletet a csatorna TikTok-oldalán is közzétettek. 

„Nem két-három százalékpontos hibahatáron belüli tévedésekről van szó, hanem öt-hat, tíz vagy tizenöt százalékpontos eltérésről” – figyelmeztetett az elemző a műsorban. 

Nagy Attila Tibor szerint abban igazuk van a közvélemény-kutató cégeknek, hogy ki van az első két helyen, a vita azonban abban van, hogy a Fidesz vagy a Tisza Párt áll-e az első helyen. 

„Én azt gondolom, most ki merem jelenteni anélkül, hogy megpróbálnám jósolni a választások eredményét, de azt kijelentem, 

hogy jelenleg a Fidesz–KDNP áll jobban, mint a Tisza”

– hangsúlyozta. 

Szerintem a Fidesznek van nagyobb esélye a választások megnyerésére”

– tette hozzá.

A részletet itt megtekintheti

@heti_tv

A FIDESZ-nek van nagyobb esélye a választásokon!? Teljes adás a YouTube-on: Heti TV #nekedbe #neked #magyarország #foru #politika

♬ eredeti hang – heti_tv - heti_tv

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 12. 10:53
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
masikhozzaszolo
2025. november 12. 10:42
Majd Dóra segít nekik. Arra alapították kezdettől fogva, Legyen egy tartalék segédcsapat, az öltözőszoba előtt. Már másik a gúnya is, nem Jobbik, hanem Mihazánk. És a Jobbik is keni még szét a kecsupot, majon ézt.
Válasz erre
0
2
Lilyana2
•••
2025. november 12. 10:30 Szerkesztve
Próbál okosnak látszani ez a Nagy Attila Tibor, de már nem járathatja le magát annyira, hogy fújja a baloldali mantrát kritika nélkül! De elhitelteleníti magát, amikor Magyar Péterről úgy beszél, mintha egy beszámítható, egészséges emberről lenne szó, nem pedig egy gerincileg, szellemileg és pszichésen is nyomorék csúszó-mászódmányról!
Válasz erre
7
0
falcatus-2
•••
2025. november 12. 10:23 Szerkesztve
„Én azt gondolom, most ki merem jelenteni anélkül, hogy megpróbálnám jósolni a választások eredményét, de azt kijelentem, hogy jelenleg a Fidesz–KDNP áll jobban, mint a Tisza” NATi fölszívta magát és nekifutott egy előrehozott bátorságpróbának. Micsoda megrázó lelki vívódásnak tehette ki magát.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!