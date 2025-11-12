Most kezd őrjöngeni Magyar Péter: a baloldali elemző elárulta, kinek van nagyobb esélye megnyerni a választásokat (VIDEÓ)

Nagy Attila Tibor: Ez jelentős segítség lehet a Fidesznek a választás megnyeréséhez (VIDEÓ)
Az elemző értékelte a Trump–Orbán-találkozót.
Nagy Attila Tibor a Heti TV-ben tett meghatározó kijelentéseket.
Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a Heti TV vendége, az adásból pedig egy részletet a csatorna TikTok-oldalán is közzétettek.
„Nem két-három százalékpontos hibahatáron belüli tévedésekről van szó, hanem öt-hat, tíz vagy tizenöt százalékpontos eltérésről” – figyelmeztetett az elemző a műsorban.
Nagy Attila Tibor szerint abban igazuk van a közvélemény-kutató cégeknek, hogy ki van az első két helyen, a vita azonban abban van, hogy a Fidesz vagy a Tisza Párt áll-e az első helyen.
„Én azt gondolom, most ki merem jelenteni anélkül, hogy megpróbálnám jósolni a választások eredményét, de azt kijelentem,
hogy jelenleg a Fidesz–KDNP áll jobban, mint a Tisza”
– hangsúlyozta.
Szerintem a Fidesznek van nagyobb esélye a választások megnyerésére”
– tette hozzá.
A részletet itt megtekintheti:
