Most kezd őrjöngeni Magyar Péter: a baloldali elemző elárulta, kinek van nagyobb esélye megnyerni a választásokat (VIDEÓ)

Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a Heti TV vendége, az adásból pedig egy részletet a csatorna TikTok-oldalán is közzétettek.

„Nem két-három százalékpontos hibahatáron belüli tévedésekről van szó, hanem öt-hat, tíz vagy tizenöt százalékpontos eltérésről” – figyelmeztetett az elemző a műsorban.

Nagy Attila Tibor szerint abban igazuk van a közvélemény-kutató cégeknek, hogy ki van az első két helyen, a vita azonban abban van, hogy a Fidesz vagy a Tisza Párt áll-e az első helyen.

„Én azt gondolom, most ki merem jelenteni anélkül, hogy megpróbálnám jósolni a választások eredményét, de azt kijelentem,