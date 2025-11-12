Ft
ATV Öt washingtoni látogatás Nagy Attila Tibor Donald Trump Orbán Viktor

Nagy Attila Tibor: Ez jelentős segítség lehet a Fidesznek a választás megnyeréséhez (VIDEÓ)

2025. november 12. 07:43

Az elemző értékelte a Trump–Orbán-találkozót.

2025. november 12. 07:43
null

A Donald Trump és Orbán Viktor találkozójának eredményeképpen létrejött pénzügyi védőcsomag adhat egy olyan hátteret a magyar kormány számára, hogy a választás előtti pénzügyi osztogatás hírére a pénzügyi piacok ne rendüljenek meg, ne omoljon be a forint, mert ott lesz Amerika – mondta az ATV Öt című műsorának legújabb adásában Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Ez akár egy jelentős segítség lehet a Fidesznek a választás megnyeréséhez”

– tette hozzá Nagy Attila Tibor.

Mint ahogy rámutatott: Donald Trump nem pusztán szavakban ígérte meg, hogy támogatja Orbán Viktort, hanem tettekkel is bizonyította, hogy ő a regnáló magyar miniszterelnök hatalomban maradásáért küzd.

Nyitókép forrása: Facebook

Az adást itt nézheti meg:

 

 

