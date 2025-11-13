Ft
Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

kormány főváros csődhelyzet Budapest Orbán Viktor

Orbán Viktor: A főváros az elmúlt 15 év legnagyobb nyertese (VIDEÓ)

2025. november 13. 08:33

„Amikor a főváros azt mondja, hogy őt igazságtalanul kezeli a kormányzat, akkor csoda, hogy nem szakad le a plafon” – húzta alá a miniszterelnök.

2025. november 13. 08:33
null

Mint ismert: Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjújában a főváros helyzete is terítékre került. Ha Budapest csődbe megy, még talán a hitelminősítők is nézni fogják, mi történik itt. Megéri ez a kockázat? Nem kellene megállapodni a fővárossal? – tette fel a kérdést a téma kapcsán Rónai Egon, az ATV műsorvezetője.

A főváros az elmúlt 15 év legnyagobb nyertese

Orbán Viktor szerint, igaz az a kínai bölcsesség, miszerint, ha nincs rend a nyelvben, nincs rend a gondolatokban sem, így először rendet kell tenni a nyelvben. 

A főváros nem megy csődbe, hanem csődben van” 

– szögezte le a miniszterelnök. „A főváros már régóta nem úgy gazdálkodik, ahogy a mi kultúrkörünkben szokásos költségvetési gazdálkodásnak lennie kellene” – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a főváros valóságos pénzügyi helyzetét már régen nem mutatják a költségvetési számok. Mint mondta: Gyurcsánytól megtanulhattuk, hogy trükkök százaival meg lehet oldani azt, hogy egy adott évben a költségvetési csőd ne következzen be.

Nagyjából 1000 milliárd forintit elérő beruházás zajlik a fővárosban, országos költségvetési pénzből. A főváros az elmúlt 15 év győztese, olyan dolgok történtek, amit a város soha saját erőből nem tudott volna megcsinálni, és ennek nagy része kormányzati pénzből történt. Amikor a főváros azt mondja, hogy őt igazságtalanul kezelni a kormányzat, csoda, hogy nem szakad le a plafon.

Nincs egy olyan régiója az országnak, ami ne lenne boldog az egy tizedével annak, amit Budapest évről-évre megkap” – fogalmazott.

„Tessék jól kormányozni!”

A kormányfő szerint a főváros helyzetéről hiba pártpolitikai szemüvegen keresztül beszélni.

Ezután Rónai Egon feltette a kérdést, hogy megpróbál-e a kormány megegyezni a fővárossal, mire Orbán Viktor azt felelte: „nem megegyezni kell, hanem kormányozni kell a várost. És ha nem sikerül, majd eljönnek, és akkor majd megoldjuk, majd segítünk, azért van a kormány.

Nem megegyezni akarok, a megegyezés az fölmentést ad a város rendes kormányzása alól; tessék jól kormányozni!”.

A beszélgetést az alábbi videóban hallgathatja vissza, 1 óra 2 perctől kezdődően:

Nyitókép: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs

csulak
2025. november 13. 09:34
Felelosegre vonni Butapest vezetoseget a csodert !
pinochet
2025. november 13. 09:27
salátás 2025. november 13. 09:17 annyi a probléma Zárjuk rövidre őstermelö. Te vagy aki hazudsz mert fideszes vagy. """"Mi az iparűzési adó, és hogyan számolható ki? Az iparűzési adó egy helyi adónem, melyet Magyarországon a vállalkozásoknak kell fizetniük. Az adóalapot az előző év nettó árbevétele, és egyes költségek alapján határozzák meg. Az önkormányzatok saját kulcsaik alapján számolják ki az adó mértékét Mi a teendő, ha a vállalkozásnak több telephelye van különböző önkormányzatok területeken? Minden telephely esetében külön-külön kell számolni az iparűzési adót a telephely székhelye vagy telephelye szerinti önkormányzati kulcsok alkalmazásával. Az adófizetési kötelezettséget minden telephelyre külön-külön kell teljesíteni""" magnetfaktor.hu/iparuzesi-ado-kiszamitasa/
pinochet
2025. november 13. 09:22
salátás 2025. november 13. 09:17 annyi a probléma hazuggeci, hogy a profitocskát azt a központba szokták könyvelgetni. Mondom. Bolond vagy őstermelő. Mi alapján kell fizetni iparűzési adót? A profit alapján? :))))))))))))))))))))))))))
salátás
2025. november 13. 09:17
annyi a probléma hazuggeci, hogy a profitocskát azt a központba szokták könyvelgetni
