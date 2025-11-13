Orbán Viktor: A főváros az elmúlt 15 év legnagyobb nyertese (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
„Amikor a főváros azt mondja, hogy őt igazságtalanul kezeli a kormányzat, akkor csoda, hogy nem szakad le a plafon” – húzta alá a miniszterelnök.
Mint ismert: Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjújában a főváros helyzete is terítékre került. Ha Budapest csődbe megy, még talán a hitelminősítők is nézni fogják, mi történik itt. Megéri ez a kockázat? Nem kellene megállapodni a fővárossal? – tette fel a kérdést a téma kapcsán Rónai Egon, az ATV műsorvezetője.
Orbán Viktor szerint, igaz az a kínai bölcsesség, miszerint, ha nincs rend a nyelvben, nincs rend a gondolatokban sem, így először rendet kell tenni a nyelvben.
A főváros nem megy csődbe, hanem csődben van”
– szögezte le a miniszterelnök. „A főváros már régóta nem úgy gazdálkodik, ahogy a mi kultúrkörünkben szokásos költségvetési gazdálkodásnak lennie kellene” – tette hozzá.
Orbán Viktor szerint a főváros valóságos pénzügyi helyzetét már régen nem mutatják a költségvetési számok. Mint mondta: Gyurcsánytól megtanulhattuk, hogy trükkök százaival meg lehet oldani azt, hogy egy adott évben a költségvetési csőd ne következzen be.
„Nagyjából 1000 milliárd forintit elérő beruházás zajlik a fővárosban, országos költségvetési pénzből. A főváros az elmúlt 15 év győztese, olyan dolgok történtek, amit a város soha saját erőből nem tudott volna megcsinálni, és ennek nagy része kormányzati pénzből történt. Amikor a főváros azt mondja, hogy őt igazságtalanul kezelni a kormányzat, csoda, hogy nem szakad le a plafon.
Nincs egy olyan régiója az országnak, ami ne lenne boldog az egy tizedével annak, amit Budapest évről-évre megkap” – fogalmazott.
A kormányfő szerint a főváros helyzetéről hiba pártpolitikai szemüvegen keresztül beszélni.
Ezután Rónai Egon feltette a kérdést, hogy megpróbál-e a kormány megegyezni a fővárossal, mire Orbán Viktor azt felelte: „nem megegyezni kell, hanem kormányozni kell a várost. És ha nem sikerül, majd eljönnek, és akkor majd megoldjuk, majd segítünk, azért van a kormány.
Nem megegyezni akarok, a megegyezés az fölmentést ad a város rendes kormányzása alól; tessék jól kormányozni!”.
A beszélgetést az alábbi videóban hallgathatja vissza, 1 óra 2 perctől kezdődően:
Nyitókép: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs