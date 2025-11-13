Orbán Viktor: A főváros az elmúlt 15 év legnagyobb nyertese (VIDEÓ)

Mint ismert: Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjújában a főváros helyzete is terítékre került. Ha Budapest csődbe megy, még talán a hitelminősítők is nézni fogják, mi történik itt. Megéri ez a kockázat? Nem kellene megállapodni a fővárossal? – tette fel a kérdést a téma kapcsán Rónai Egon, az ATV műsorvezetője.

A főváros az elmúlt 15 év legnyagobb nyertese

Orbán Viktor szerint, igaz az a kínai bölcsesség, miszerint, ha nincs rend a nyelvben, nincs rend a gondolatokban sem, így először rendet kell tenni a nyelvben.