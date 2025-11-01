Nem is olyan nagy bűn a hazaárulás, ugye, libsi szakértő urak?!

Megtört a jég: újabb népmozgásra lehet számítani, már most több százezer menekült költözött haza Szíriába
Lezárult egy korszak.
Somogyi és Lattmann jól tudják: ami konfliktushelyzetben a liberálisokkal történik, azt relativizálni kell.
A Fidesz már nem kormányoz, csak retteg – ezt a címet adta a Klikk TV Lattmann Tamás alkotmányjogász és Somogyi Zoltán szociológus beszélgetésének Esti Egyenleg című műsorukban.
Az urak ugyanis jobban szerették volna a valóság értelmezését adni, mint a tényekhez ragaszkodó gondolatokat kibontani.
Mert mi lenne más, mint értelmezés Lattmann Tamás ’pondróságról’ alkotott felfogása, amit a Lex Ruszinnal kapcsolatban hozott elő. A pondróság Lattmann értelmezésében a kormány szemétsége, hogy a honvédségi törvényt kiegészítette egy Ruszinra is vonatkoztatható résszel. A kétfelé beszélő Lattmann azzal egyetértett, hogy törvény szabályozza, hogy nyilvános rendezvényen ne jelenhessen meg valaki fegyverrel, de mégis pondróságnak nevezte az ügyet, hogy keltse a hangulatot a kormány ellen. Aztán gyorsan a lényegre tért: szerinte ezt az egészet gyorsan el kell felejteni, a kormány se foglalkozzon „hülyeségekkel”, hogy bagatellizáló megjegyzésével eltoljon minden akadályt Magyar Péter választási sikere útjából.
Somogyi és Lattmann azt sugallja, hogy a kormány azért ’retteg’, mert ilyen „röhejes” ügyekkel foglalkozik.
Bár Somogyi is megjegyezte, hogy választási gyűlésre nem kell fegyverrel járni. Magyarán: igaza volt a kormánynak, csak ezt ők így, konkrétan nagyon utálják kimondani, ezért inkább mellébeszélnek. A kormány egyáltalán nem retteg, csak úgy jár el, ahogy a társadalmi érdek ezt számára előírja. Csak sejteni merem, mi történt volna, ha egy fideszes önkormányzati képviselőjelölt jelent volna meg fegyverrel a pulcsija alatt, mekkora balhét csapott volna a komcsi-liberális ellenzéki világ. Ugyanígy bagatellizálták a droghasználattal gyanúsítható VIII. kerületi képviselőjelöltet, aki mellett a polgármester, Pikó András kampányolt nagy hangon, miután nyilvánosságra került egy videófelvétel, amelyen az érintett,
Horváth Alexander látható, amint egy, a társaságában lévő férfi fehér porból csíkokat húz, majd nekiáll felszívni azokat. Horváth tagadta a drogozás vádját, de lemondott mandátumáról.
Hogy miért éppen a videó megjelenése után mondott le, azt csak ő tudja. A valóságot ugyan kiderítette volna a rendőrségi vizsgálat. Egy újabb választás azonban reményei szerint felülírhatja a droggal kapcsolatos kacifántos élethelyzetet, ahol így tiszta lappal indulhat.
Persze maga Pikó is érdekes eset.
Elég szegény lehet az eklézsia, ha neki mindenáron ragaszkodnia kell egy kábítószerezéssel gyanúba keveredett emberhez. Nem tud kiállítani egy feddhetetlen, minden tekintetben közbizalomra alkalmas képviselőjelöltet.
Rólam például hiába akartak volna az életem során olyan videót forgatni, amelyen az ismerősöm éppen drogcsíkokat készít és szippant. És ilyen ember tömegével akad a 71 ezres Józsefvárosban is.
Somogyi a dolgot úgy kommentálta: „Fogta a magyar rendőrség és elvitte az ellenzéki jelöltet, házkutatást tartottak, majd bevitték vallomástételre. Ez egy olyan típusú állami erőszak volt, amit semmi nem indokolt. Ez egy választás, de az ellenzéki szereplővel szemben fellépett a magyar állam, és ebben a politikai versenyben megpróbált előnyt kovácsolni a kormánypárti versenytársnak.” Lattmann hozzátette: „egy mondvacsinált hülyeség miatt.”
Azaz az állam a libsi elemzők szerint nem a kötelességét teljesítette, hanem mondvacsinált hülyeség alapján erőszakot alkalmazott. Mert a drogozásgyanú az urak szerint hülyeség.
Tudjuk jól: ami konfliktushelyzetben a liberálisokkal történik, azt relativizálni kell. Ezért számukra nem is olyan nagy bűn a hazaárulás, sem a botmixernek nevezett abortusz, amin Cseh Katalin anno idétlenül nevetgélt is – hozzátette: „Ezt még nem hallottam (…) Majd elterjesztem én is a kis körömben” –, vagy éppen a háborúskodás, netán a drogozás. Ám ha olyan személy mond vagy tesz olyat, aki nekik nem tetszik, akkor már hívják is be az ENSZ-csapatokat.
Az, hogy háború idején Ruszin vagy Pikó háborúpárti vagy békepárti-e, szóba sem kerül, számukra az ország biztonsága mellékes körülmény. Lattmann és Somogyi is azon dolgozott, hogy ez mellékes legyen, a választásig szóba se kerüljön. A fekete levest a választás, Magyar Péter általuk remélt győzelme után kell meginni. Szerencsére akkor persze ez elmarad.
Magyar ugyanis nem nyer választást Magyarországon, még ha Ruszin-Szendi polgárháborúval fenyegeti a magyarokat, akkor sem.
(Fotó: STR / AFP)