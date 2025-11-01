Nem is olyan nagy bűn a hazaárulás, ugye, libsi szakértő urak?!

A Fidesz már nem kormányoz, csak retteg – ezt a címet adta a Klikk TV Lattmann Tamás alkotmányjogász és Somogyi Zoltán szociológus beszélgetésének Esti Egyenleg című műsorukban.

Az urak ugyanis jobban szerették volna a valóság értelmezését adni, mint a tényekhez ragaszkodó gondolatokat kibontani.

Mert mi lenne más, mint értelmezés Lattmann Tamás ’pondróságról’ alkotott felfogása, amit a Lex Ruszinnal kapcsolatban hozott elő. A pondróság Lattmann értelmezésében a kormány szemétsége, hogy a honvédségi törvényt kiegészítette egy Ruszinra is vonatkoztatható résszel. A kétfelé beszélő Lattmann azzal egyetértett, hogy törvény szabályozza, hogy nyilvános rendezvényen ne jelenhessen meg valaki fegyverrel, de mégis pondróságnak nevezte az ügyet, hogy keltse a hangulatot a kormány ellen. Aztán gyorsan a lényegre tért: szerinte ezt az egészet gyorsan el kell felejteni, a kormány se foglalkozzon „hülyeségekkel”, hogy bagatellizáló megjegyzésével eltoljon minden akadályt Magyar Péter választási sikere útjából.

Somogyi és Lattmann azt sugallja, hogy a kormány azért ’retteg’, mert ilyen „röhejes” ügyekkel foglalkozik.

Bár Somogyi is megjegyezte, hogy választási gyűlésre nem kell fegyverrel járni. Magyarán: igaza volt a kormánynak, csak ezt ők így, konkrétan nagyon utálják kimondani, ezért inkább mellébeszélnek. A kormány egyáltalán nem retteg, csak úgy jár el, ahogy a társadalmi érdek ezt számára előírja. Csak sejteni merem, mi történt volna, ha egy fideszes önkormányzati képviselőjelölt jelent volna meg fegyverrel a pulcsija alatt, mekkora balhét csapott volna a komcsi-liberális ellenzéki világ. Ugyanígy bagatellizálták a droghasználattal gyanúsítható VIII. kerületi képviselőjelöltet, aki mellett a polgármester, Pikó András kampányolt nagy hangon, miután nyilvánosságra került egy videófelvétel, amelyen az érintett,