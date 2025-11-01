Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin Lattmann Tamás polgárháború

Nem is olyan nagy bűn a hazaárulás, ugye, libsi szakértő urak?!

2025. november 01. 17:45

Somogyi és Lattmann jól tudják: ami konfliktushelyzetben a liberálisokkal történik, azt relativizálni kell.

2025. november 01. 17:45
null
Horváth K. József
Horváth K. József

A Fidesz már nem kormányoz, csak retteg – ezt a címet adta a Klikk TV Lattmann Tamás alkotmányjogász és Somogyi Zoltán szociológus beszélgetésének Esti Egyenleg című műsorukban. 

Az urak ugyanis jobban szerették volna a valóság értelmezését adni, mint a tényekhez ragaszkodó gondolatokat kibontani. 

Mert mi lenne más, mint értelmezés Lattmann Tamás ’pondróságról’ alkotott felfogása, amit a Lex Ruszinnal kapcsolatban hozott elő. A pondróság Lattmann értelmezésében a kormány szemétsége, hogy a honvédségi törvényt kiegészítette egy Ruszinra is vonatkoztatható résszel. A kétfelé beszélő Lattmann azzal egyetértett, hogy törvény szabályozza, hogy nyilvános rendezvényen ne jelenhessen meg valaki fegyverrel, de mégis pondróságnak nevezte az ügyet, hogy keltse a hangulatot a kormány ellen. Aztán gyorsan a lényegre tért: szerinte ezt az egészet gyorsan el kell felejteni, a kormány se foglalkozzon „hülyeségekkel”, hogy bagatellizáló megjegyzésével eltoljon minden akadályt Magyar Péter választási sikere útjából.

Somogyi és Lattmann azt sugallja, hogy a kormány azért ’retteg’, mert ilyen „röhejes” ügyekkel foglalkozik. 

Bár Somogyi is megjegyezte, hogy választási gyűlésre nem kell fegyverrel járni. Magyarán: igaza volt a kormánynak, csak ezt ők így, konkrétan nagyon utálják kimondani, ezért inkább mellébeszélnek. A kormány egyáltalán nem retteg, csak úgy jár el, ahogy a társadalmi érdek ezt számára előírja. Csak sejteni merem, mi történt volna, ha egy fideszes önkormányzati képviselőjelölt jelent volna meg fegyverrel a pulcsija alatt, mekkora balhét csapott volna a komcsi-liberális ellenzéki világ.  Ugyanígy bagatellizálták a droghasználattal gyanúsítható VIII. kerületi képviselőjelöltet, aki mellett a polgármester, Pikó András kampányolt nagy hangon, miután nyilvánosságra került egy videófelvétel, amelyen az érintett, 

Horváth Alexander látható, amint egy, a társaságában lévő férfi fehér porból csíkokat húz, majd nekiáll felszívni azokat. Horváth tagadta a drogozás vádját, de lemondott mandátumáról.

Hogy miért éppen a videó megjelenése után mondott le, azt csak ő tudja. A valóságot ugyan kiderítette volna a rendőrségi vizsgálat. Egy újabb választás azonban reményei szerint felülírhatja a droggal kapcsolatos kacifántos élethelyzetet, ahol így tiszta lappal indulhat.

Persze maga Pikó is érdekes eset. 

Elég szegény lehet az eklézsia, ha neki mindenáron ragaszkodnia kell egy kábítószerezéssel gyanúba keveredett emberhez. Nem tud kiállítani egy feddhetetlen, minden tekintetben közbizalomra alkalmas képviselőjelöltet.

Rólam például hiába akartak volna az életem során olyan videót forgatni, amelyen az ismerősöm éppen drogcsíkokat készít és szippant. És ilyen ember tömegével akad a 71 ezres Józsefvárosban is. 

Somogyi a dolgot úgy kommentálta: „Fogta a magyar rendőrség és elvitte az ellenzéki jelöltet, házkutatást tartottak, majd bevitték vallomástételre. Ez egy olyan típusú állami erőszak volt, amit semmi nem indokolt. Ez egy választás, de az ellenzéki szereplővel szemben fellépett a magyar állam, és ebben a politikai versenyben megpróbált előnyt kovácsolni a kormánypárti versenytársnak.” Lattmann hozzátette: „egy mondvacsinált hülyeség miatt.”

Azaz az állam a libsi elemzők szerint nem a kötelességét teljesítette, hanem mondvacsinált hülyeség alapján erőszakot alkalmazott. Mert a drogozásgyanú az urak szerint hülyeség. 

Tudjuk jól: ami konfliktushelyzetben a liberálisokkal történik, azt relativizálni kell. Ezért számukra nem is olyan nagy bűn a hazaárulás, sem a botmixernek nevezett abortusz, amin Cseh Katalin anno idétlenül nevetgélt is – hozzátette: „Ezt még nem hallottam (…) Majd elterjesztem én is a kis körömben” –, vagy éppen a háborúskodás, netán a drogozás. Ám ha olyan személy mond vagy tesz olyat, aki nekik nem tetszik, akkor már hívják is be az ENSZ-csapatokat.

Az, hogy háború idején Ruszin vagy Pikó háborúpárti vagy békepárti-e, szóba sem kerül, számukra az ország biztonsága mellékes körülmény. Lattmann és Somogyi is azon dolgozott, hogy ez mellékes legyen, a választásig szóba se kerüljön. A fekete levest a választás, Magyar Péter általuk remélt győzelme után kell meginni. Szerencsére akkor persze ez elmarad. 

Magyar ugyanis nem nyer választást Magyarországon, még ha Ruszin-Szendi polgárháborúval fenyegeti a magyarokat, akkor sem.  

(Fotó: STR / AFP)

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dodek4b
2025. november 01. 18:54
Jó hogy most kerültek képernyőre ,legalább lesz a fiataloknak összehasonlítási alapjuk , ezektől még a töklámpásba is több ész és értelem szorult !
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 01. 18:42 Szerkesztve
Rettegés nincs, ha csak nem aggodalom, hogy netán a szadesz árvák aknamunkája szerint a hatalomba tolnak egy pojácát aki mindenben kiszolgálná a globalista köröket a fogyatékossága okán. Ahogy Károlyi Mihály is tette. A mára vonatkoztatva pedig egyértelmű, hogy most minden lyukból előbújtak, akinek földig ér a lába és még az is akinek nem, akár a koporsó pereméről is, hogy részt vegyenek a leendő népbiztosok előválasztásán. Minden létező helyen és alkalommal fújják a harci kürtjeiket az ország ellenében. Az az igazi pondróság, hogy kimondva kimondatlanul minden fórumjukon szakadatlan gyalázzák Magyarországot és persze a patrióta lakóit.
Válasz erre
0
0
Sanyi72
2025. november 01. 18:42
Na ez a két sorosista buzigyerek se kapott rendes munkáért pénzt,mert azt nem végeztek,csak hazaárulásért! De már a mi táborunkra nincs hatással,az 1/3 söpredéket meg tartsák egybe!
Válasz erre
0
0
agnesi
2025. november 01. 18:23
Undorito a Tokatabornok. Nala csak a kis arrogans Torpe jobban hanytato. A Jo Isten megmenti Magyarorszagot meg az ilyenek arnyekatol is!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!