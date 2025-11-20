„Mindegyikük azzal házalt korábban a többi ellenzéki pártnál, és most a Tiszánál is, hogy csakis ő az, aki egyesíteni tudja a cigányságot, aki egyedül képes több százezer roma szavazatot hozni neki. »A többi cigány kókler, ne foglalkozzanak velük, mert azok még a saját rokonságukat sem tudják mozgósítani« – érveltek maguk mellett. Voltak köztük olyanok, akiknek korábban hitt a Momentum, a Párbeszéd vagy a DK, kaptak fizetést és volt, akit listán bevittek az országgyűlésbe is. De a politikai potenciáljukról hamar kiderült, hogy nem hogy százezreket, hanem még százakat sem képesek hozni az amúgy is rohamosan megcsappanó tömegbázishoz.

A Tisza felé mozduló roma aspiránsok reménykedésének volt alapja, hiszen a párt vezetője a védendő, sérülékeny társadalmi csoportok közül egyedül a romákat emelte ki, amikor ellátogatott az ózdi Hétes telepre, illetve Bódis Kriszta a Tisza nevében szervezett toborzó fórumokat, hogy minél több cigány csatlakozzon a párthoz. Volt ígérgetés biztos befutó helyről az országos listán, reménykeltés, a politikai karrier lehetőségének felcsillantása. És cserébe voltak lelkes posztok, kommentek és »élőzések« a közösségi platformokon, valamint amikor a Tisza vezére útnak indult egy hátizsákkal, akkor egymást letaposva gyűltek köréje, bazseváltak neki, hangos kiáltozással éltették a »drága magyar testvérünket, aki végre felszabadítja a cigányságot az elnyomás alól«.