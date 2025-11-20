Ft
11. 21.
péntek
Nem cigánynak való vidék

Nem cigánynak való vidék

2025. november 20. 10:09

A Tisza Párt hosszú vajúdás és ígérgetés után bemutatta a jelölt-jelöltjeit.

2025. november 20. 10:09
null
Békés Bence
Magyar Nemzet

„Mindegyikük azzal házalt korábban a többi ellenzéki pártnál, és most a Tiszánál is, hogy csakis ő az, aki egyesíteni tudja a cigányságot, aki egyedül képes több százezer roma szavazatot hozni neki. »A többi cigány kókler, ne foglalkozzanak velük, mert azok még a saját rokonságukat sem tudják mozgósítani« – érveltek maguk mellett. Voltak köztük olyanok, akiknek korábban hitt a Momentum, a Párbeszéd vagy a DK, kaptak fizetést és volt, akit listán bevittek az országgyűlésbe is. De a politikai potenciáljukról hamar kiderült, hogy nem hogy százezreket, hanem még százakat sem képesek hozni az amúgy is rohamosan megcsappanó tömegbázishoz.

A Tisza felé mozduló roma aspiránsok reménykedésének volt alapja, hiszen a párt vezetője a védendő, sérülékeny társadalmi csoportok közül egyedül a romákat emelte ki, amikor ellátogatott az ózdi Hétes telepre, illetve Bódis Kriszta a Tisza nevében szervezett toborzó fórumokat, hogy minél több cigány csatlakozzon a párthoz. Volt ígérgetés biztos befutó helyről az országos listán, reménykeltés, a politikai karrier lehetőségének felcsillantása. És cserébe voltak lelkes posztok, kommentek és »élőzések« a közösségi platformokon, valamint amikor a Tisza vezére útnak indult egy hátizsákkal, akkor egymást letaposva gyűltek köréje, bazseváltak neki, hangos kiáltozással éltették a »drága magyar testvérünket, aki végre felszabadítja a cigányságot az elnyomás alól«.

Aztán eljött a csalódás ideje. A nyilvánosságra hozott háromszáz névből mindössze háromról derült ki, hogy roma származású személyről van szó, és könnyen lehet, hogy a Tiszás előválasztáson még ők is elvéreznek.

Azóta a Magyar Pétert és pártját éltető romák sorra posztolják az elkeseredett szövegeket, szitkokat és a ráébredést, hogy »a Tisza is csak a cigányok szavazatit akarja, de egyébként semmibe vesz minket«. Ez a csalódás persze nem teljesen érthető, mert gondolhatták volna, hogy Magyar és a mögötte álló külföldi profi szakértők hamar rájönnek, hogy a cigányság körében kidobott pénz és energia a szavazatszerzési próbálkozás. Ugyanis a romák többsége kétség nélkül ragaszkodik az elmúlt 10-15 év pozitív változásaihoz, ahhoz, hogy végre van rendes munkájuk és bérük, abból normális élelmet és lakhatást tudnak biztosítani a családjuknak. Mindezekről a balliberális kormányok idején még csak álmodni sem mertek, így nem fognak elcsábulni senkinek, különösen nem egy olyan pártnak, amely magába szippantotta az összes balos és liberális politikai erőt, azok szakértőit és aktivistáit.

Egyszóval, egyetértés jött létre Magyar Péter és a cigányság többsége között:

A Tisza nem cigánynak való vidék.”

Nyitókép: MW

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

akitiosz
2025. november 20. 19:33
hajni38 A cigányok nem annyian vannak, mint amennyien vallatás hatására cigánynak vallják magukat. Idióta liberális felfogás, hogy az ember olyan nemzetiségű, amilyennek vallja magát. Ez nem így működik.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. november 20. 19:29
HA!!! ez igaz, akkor az kitűnő húzás. A magyar szavazók egyelőre még többen vannak. A cigánypárti szavazók még kevesen lesznek a narancssárga győzelemhez.
Válasz erre
1
2
hajni38
2025. november 20. 18:45
A CIGÁNYOK LÉTSZÁMÁRÓL. A legutóbbi két népszámláláskor csökkenő létszámban, 390 ezer helyett már csak 210 ezren vallották magukat romának, a tömeges kivándorlásuk, az alacsony átlagéletkor és gyermekvállalási kedv, a magas csecsemőhalandóság miatt. A KSH Népességtudományi Intézet szerint 560 ezer, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kemény féle kutatások szerint létszámuk 650-670 ezer körüli. A Debreceni Egyetem közelmúltbeli 800 ezres felmérése komolytalanra sikerült, mivel a saját bevallásuk szerint is beleszámolták a telepszerüen mélyszegénységben élő nem romákat, a vegyesházasságban élő százezret, illetve a félanalfabéta helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők és aktivisták bemondásait adták össze, akik a nagyobb költségvetési források lenyúlása érdekében minden érintettet duplán számoltak. Kérem a kedves CIGÁNY KOMMENTELŐKET és nyilatkozó ÁLSZAKÉRTŐKET, hogy ne vízionáljanak nagyobb számot, ettől még nem lehet több pénzt lenyúlni. Csak hogy tudjuk hányan vannak.
Válasz erre
0
1
Kanmacska
2025. november 20. 17:56
Magyar Péter pártja azzal akar átverni sokakat, hogy nemzeti pártnak mutatja magát és időnként nemzeti jellegű retorikát is használ. Ezt sokan el is hiszik. Bezzeg a baloldaliak már a TiSza indulásától fogva pontosan tudják, hogy globalista, bolsevik típusú pártról van szó és tömegével állnak a zászlói alá! A TiSzát támogatják a volt SZDSZ-esek, a volt maszoposok, a jakobinusokká vált jobbikosok, a libsi mómentumosok, a Klárát rühellő dékások. Sok büdös kommunista gyűjtőpártja a TiSza! Ne higgyük el, hogy nem paktál az óbaloldallal! A TiSza vissza akarja állítani a Gyurcsány kormány gazdaság- és szociálpolitikáját, azaz a megszorításokat, a nyomort! A TiSza elárulja és árulja Magyarországot!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!