Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Tölgyessy Péter Magyarország Hont András Magyar Péter ellenzék média baloldal

Minden ellenzéki kommentelő ért a politológiához, Tölgyessy Péter viszont nem

2025. november 01. 21:13

Erről csak estefelé értesültem.

2025. november 01. 21:13
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Nem voltam napközben közösségi média közelében, így csak estefelé értesültem róla, hogy minden ellenzéki kommentelő ért a politológiához, Tölgyessy Péter viszont nem. Oké.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tinodi-lightos-sebestyen
2025. november 01. 22:35
Amire itt a kollégák poénszinten utalnak, hogy a Fidesz meg a Tóni, az tiszás körökben a rögvalóság. Mindjárt el is olvasom a faszbukon, hogy hogyen feszítik keresztre szegény Tölgyessyt.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. november 01. 22:02 Szerkesztve
Tölgyessyt nem kell komolyan venni többé, mert a PatásOrbán átmosta az agyát és chipet ültetett belé!!!!! -lippsik (de lehet, hogy Putyin vót'...)
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. november 01. 21:45
Igaz - bár a nyilvánvalósága miatt egyre kevesebb sportértékkel. És ez a mindenféle racionalitást elutasító fanatizmus duplán szomorú.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!