Megfagyott a levegő a Partizán stúdiójában: Tölgyessy Péter egy újabb kétharmadra készítette fel Gulyás Mártont (VIDEÓ)
„Magyar Péter felhajtóereje elfogyóban van” – állapította meg a politológus.
Erről csak estefelé értesültem.
„Nem voltam napközben közösségi média közelében, így csak estefelé értesültem róla, hogy minden ellenzéki kommentelő ért a politológiához, Tölgyessy Péter viszont nem. Oké.”
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala