Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rónai Eg Mesterterv G.Fodor Gábor kampány Kereki Gergő Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Péter varázsa megkopott, Orbán viszont akcióban – MESTERTERV #4

2025. november 14. 17:00

Ki nyerte a hetet: Orbán vagy Magyar? Mit hozhat az Orbán Viktor - Donald Trump-találkozó? Hogyan sikerült az ATV-interjú? Megtorpant-e a Tisza-kampány és meginoghat-e Magyar Péter pozíciója? G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemzik a Fidesz és Tisza 2026-os győzelmi stratégiáját.

A Mesterterv legújabb adása valódi politikai nagytotált kínál: amerikai tárgyalások, belpolitikai ütközetek, gazdasági számháború – minden, ami meghatározza a következő hónapok közéleti dinamikáját. Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője, valamint állandó szakértői, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója részletesen elemzik, mit üzen a Trump–Orbán-találkozó a 2026-os választások tükrében.

Megvizsgálják, hogyan értékelhető a miniszterelnök amerikai útja, és a friss adatok alapján mennyire számít sikeresnek a magyar–amerikai csúcstalálkozó. Külön foglalkoznak azzal, mit mutatnak a kutatások az orosz kőolaj- és gázszankciók alóli mentesség társadalmi megítéléséről, illetve milyen hatása lehet mindennek a közeljövő gazdasági kilátásaira.

A műsor természetesen összegzi a Rónai Egon–Orbán Viktor interjú legfontosabb tanulságait, hangsúlyozva, hogy a gazdasági és társadalompolitikai témákban tett kijelentések súlya, valamint az interjú hangulata és keretezése jelentősen befolyásolta az üzenetek értelmezését – különösen a gyermekszegénység és a pénzügyi viták kapcsán. 

Úgy fogalmaznak: ez az interjú nemcsak tartalmi, hanem kommunikációs szempontból is fontos mérföldkő a jelenlegi politikai ciklusban.

Részletesen elemzik a Tisza Párt kommunikációs irányváltását, valamint azt, hogy a kampányt érintő új konfliktusok – a belső ellentétektől az utókommunikációs hibákig – milyen mértékben gyengítik Magyar Péter pozícióját.

A műsor végén egyértelművé teszik: Győr mára a politikai erőtér egyik legélesebb frontvonalává vált, ahol két választókerület és két párhuzamos demonstráció tétje egyszerre dönt arról, merre billen a következő hetek hatalmi dinamikája.

A teljes adás megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

 

tapir32
2025. november 14. 19:10
Orbán azt a programot hajtja végre amire a szavazók szavaztak. Szavahihető, megbízható, kiszámítható. A ballibsiknek nincs és nem is volt soha ilyen politikusa. Éjjel nappal hazudozó, a programját eltitkoló, az ígéreteivel ellentétesen cselekvő volt mind! A szavaikért, tetteikért soha nem vállalták a felelősséget. Éretlen szamarak.
isler111
2025. november 14. 19:06
"""boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. november 14. 18:35 • Szerkesztve"""" MOCSKOS Tisza!!!!!! Hazaáruló Ukránbarát Weber csicska párt! A programjuk- rezsicsökkentés eltörlése! Sorkatonaság! Mezőgazdaság tönkretétele az Ukránok érdekéért! Nyugdíjak csökkentése - adóztatása! Adóemelés! Az Ukránok feltétel nélküli támogatása!!!! Családtámogatások megszüntetése! STB::::.... És hasonló még ki nem derült drasztikus megszorítások!!!! NEM SZABAD RÓLA BESZÉLNI MERT AKKOR MEGBUKUNK!!!!!!! Ugye ismerős te Tiszás agyhalott????
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. november 14. 18:35 Szerkesztve
Ezek a pedofideszes moslékok rosszabbak, mint a kommunisták voltak, azokat úgy ültették az ország nyakára és a szovjet sereg volt a támaszuk. A tetves fidesz önként és vígan dalolva pusztítja az országot, a népet már évtizedek óta. Én nem hiszem, hogy valaha bárkik elkövettek ekkora bűnt Magyarország ellen, mint amekkorát ezek a rohadékok. Őszintén így gondolom. És mindezt azért tehetik meg, és tévhitbe ne essen senki, meg is fogják tenni a jövőben is a parlamentben és annak udvarában ülők, mert őket nem lehet számon kérni, felelősségre vonni. Amikor a "kétharmados" törvényt megírták, már akkor nem a többpárti rendszer vagy az egészséges vita volt a célja az országépítőknek, csak a vagyonosodás. Emellé még van mentelmi joguk is, amit én konkrétan nem értek, hogy miafaszrafel és mi célt szolgál azon túl, hogy nem lehet se a kurva komcsikat, se a szoci szemetet-szart, se ezeket a fideszes geciket, és majd a esetleg a tiszásokat sem lehet felelősségre vonni és bíróság elé állítani.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. november 14. 18:28 Szerkesztve
Ez az ostoba geci primitív magyar nép csak akkor fog rádöbbenni a saját hibáira, amikor kib@sznak minket az EU-ból. Meg lehet nézni majd mi lesz az országból, minden nagyobb gyár lelép, a sok tanulatlan proli faszfej aki a fideszt élteti meg munkanélküli lesz egy lepusztult lerohadt ócska faluban ahol az út minősége megegyezik egy ukrán faluba vezető úttal a bombázás után... Amikor a sokat adózott tanult emberek az utolsó pillanatban nyugatra emigrálnak és itt lesz ez a sok primitív hülye fideszes fasz körbe kerítve egy szép államcsőddel... Na akkor fog rájönni, hogy az az unió tán nem is volt olyan rossz kreálmány. Persze a saját tévedésüket sose lássák majd be. Az uniós adózási rendszert és a közös vámuniót meg sem említem, hisz ez két olyan szó, amit a büdös gecis életbe nem olvastak még és értelmezni se tudja... De mit várok egy olyan néptől, aki egy sima társasjáték szabályait se fogja fel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!