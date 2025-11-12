Politikai élet-halál harcot vív Magyar Péter – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! – ezzel a felütéssel kezdte a Lomnici Válaszol legújabb adását ifj. Lomnici Zoltán, aki, szokásához híven, nézői-hallgatói kérdésekre válaszolt.

A Trump-Orbán találkozó helyenként torz tálalásával kapcsolatban kifejtette: a nemzetközi és a hazai médiumok működésében is „kódolva van” a hamis információátadás. Kiemelte ugyanakkor:

a folyamatos hazudozásnak is kell hogy legyen határa, még a „gátlástalan balliberális média-univerzumban” is.

„Több tiszteletet Magyarországnak – Brüsszelből is!” – erről is beszélt az alkotmányjogász, egyúttal egy kiábrádult tiszás néző kérdésére is válaszolt azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-appos adatszivárgás károsultjai hova fordulhatnak segítségért.

A műsorban kiderül az is, hogy kitolathat-e Magyar Péter – újra – a felelősség alól.