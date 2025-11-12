Ft
11. 12.
szerda
Politikai élet-halál harcot vív Magyar Péter – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2025. november 12. 17:31

A balliberális sajtó minden, a magyarok érdekeit szolgáló fejleményt kötelességszerűen „lehúz” – ezzel kommentálta a Trump–Orbán találkozót keretező ellenzéki híreket ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász műsorában egy – valószínűsíthetően – az adatszivárgásban érintett, kiábrándult tiszás néző kérdésére is válaszolt.

2025. november 12. 17:31
Mandiner
Mandiner

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! – ezzel a felütéssel kezdte a Lomnici Válaszol legújabb adását ifj. Lomnici Zoltán, aki, szokásához híven, nézői-hallgatói kérdésekre válaszolt. 

A Trump-Orbán találkozó helyenként torz tálalásával kapcsolatban kifejtette: a nemzetközi és a hazai médiumok működésében is „kódolva van” a hamis információátadás. Kiemelte ugyanakkor: 

a folyamatos hazudozásnak is kell hogy legyen határa, még a „gátlástalan balliberális média-univerzumban” is.

„Több tiszteletet Magyarországnak – Brüsszelből is!” – erről is beszélt az alkotmányjogász, egyúttal egy kiábrádult tiszás néző kérdésére is válaszolt azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-appos adatszivárgás károsultjai hova fordulhatnak segítségért.

A műsorban kiderül az is, hogy kitolathat-e Magyar Péter – újra – a felelősség alól.

A Lomnici Válaszol új epizódja a Kontextus-csatornán vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

vakiki
2025. november 12. 19:12
Szerencsétlen bakfitty ez,nem politikus.
Csubszi
2025. november 12. 19:04
Már csak rángatózik a selyemzsinór végén a Petikétek, Tiszafostosok!
londonbaby
2025. november 12. 18:59
pengeélen vagy kis herceg a mentelmi jogoddal együtt.. !!!!! gondolom sokszor felriadsz, hogy mi lesz ha kilöknek a brüsszeliták az utcára ???
nyugalom
2025. november 12. 18:10 Szerkesztve
A kicskeről megjelent Pilhál Tamás, Az aruló c. könyve! Nepszerű lesz. Zubbonyt kikésziteni! Kamugeri mar jelezte, szívesen tönkre tenne az orszagot is a fővaros utan.
