Politikai élet-halál harcot vív Magyar Péter – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

A balliberális sajtó minden, a magyarok érdekeit szolgáló fejleményt kötelességszerűen „lehúz” – ezzel kommentálta a Trump–Orbán találkozót keretező ellenzéki híreket ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász műsorában egy – valószínűsíthetően – az adatszivárgásban érintett, kiábrándult tiszás néző kérdésére is válaszolt.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! – ezzel a felütéssel kezdte a Lomnici Válaszol legújabb adását ifj. Lomnici Zoltán, aki, szokásához híven, nézői-hallgatói kérdésekre válaszolt.
A Trump-Orbán találkozó helyenként torz tálalásával kapcsolatban kifejtette: a nemzetközi és a hazai médiumok működésében is „kódolva van” a hamis információátadás. Kiemelte ugyanakkor:
a folyamatos hazudozásnak is kell hogy legyen határa, még a „gátlástalan balliberális média-univerzumban” is.
„Több tiszteletet Magyarországnak – Brüsszelből is!” – erről is beszélt az alkotmányjogász, egyúttal egy kiábrádult tiszás néző kérdésére is válaszolt azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-appos adatszivárgás károsultjai hova fordulhatnak segítségért.
A műsorban kiderül az is, hogy kitolathat-e Magyar Péter – újra – a felelősség alól.
A Lomnici Válaszol új epizódja a Kontextus-csatornán vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Mandiner