Lánczi András: A valóság egy vonakodó lány – annyian csalják akarva-akaratlan, hogy nehéz kiigazodni rajta

Végső érvként sokan a valóság fogalmát veszik elő, amikor másra már nem tudnak hivatkozni: „s akkor szembejött a valóság” vagy „a valóság erősebb bármi másnál” – szoktuk hallani.

Mintha a valóság egy zsák krumpli lenne a konyha sarkában.

A valóságot ugyanis mi teremtjük, s akkor jön velünk szembe, amikor nem a mi akaratunk érvényesül. A valóság szinonimái: igaz, igazság, tény, realitás, faktum. Ehhez még hozzá­tehetjük az ógörög pragmatikótita szót, azaz a pragma (dolog) ki­bővített változatát. Amikor pragmatikusak vagyunk, akkor a valóságban vagyunk. Ha ez így van, akkor valójában (!) mindenki a maga oldalán akarja tudni a valóságot, ezzel a tárgyilagosság (real azt jelenti, hogy dolog, tárgy) helyzetébe kíván kerülni: bírja az igazságot, és a mércéje objektív.

Csakhogy a valóság nagyon is vonakodó lány. Annyian csalják akarva-akaratlan, hogy nehéz kiigazodni rajta.

A politikában mindenki meg van győződve arról, hogy a valóság, azaz az igazság oldalán áll. Csakhogy az ellenfél is ezt vallja. Ráadásul a filozófusok kezdettől fogva vitákat folytatnak arról, hogy mi is a valóság. Többségünk ma is azt hiszi, hogy az, amit látunk, hallunk, tapintunk, szagolunk. Csakhogy minden magyar versolvasó ismeri József Attila eme sorát: „az igazat mondd, ne csak a valódit”, vagyis