Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
realitás virtuális valóság valóság vélemény

Lánczi András: A valóság egy vonakodó lány – annyian csalják akarva-akaratlan, hogy nehéz kiigazodni rajta

2025. november 14. 12:00

Lehet közvélemény-kutatást színlelni, ám a valóság és az idő mindent helyre tesz.

2025. november 14. 12:00
null
Lánczi András
Lánczi András

Végső érvként sokan a valóság fogalmát veszik elő, amikor másra már nem tudnak hivatkozni: „s akkor szembejött a valóság” vagy „a valóság erősebb bármi másnál” – szoktuk hallani.

Mintha a valóság egy zsák krumpli lenne a konyha sarkában.

A valóságot ugyanis mi teremtjük, s akkor jön velünk szembe, amikor nem a mi akaratunk érvényesül. A valóság szinonimái: igaz, igazság, tény, realitás, faktum. Ehhez még hozzá­tehetjük az ógörög pragmatikótita szót, azaz a pragma (dolog) ki­bővített változatát. Amikor pragmatikusak vagyunk, akkor a valóságban vagyunk. Ha ez így van, akkor valójában (!) mindenki a maga oldalán akarja tudni a valóságot, ezzel a tárgyilagosság (real azt jelenti, hogy dolog, tárgy) helyzetébe kíván kerülni: bírja az igazságot, és a mércéje objektív.

Csakhogy a valóság nagyon is vonakodó lány. Annyian csalják akarva-akaratlan, hogy nehéz kiigazodni rajta.

A politikában mindenki meg van győződve arról, hogy a valóság, azaz az igazság oldalán áll. Csakhogy az ellenfél is ezt vallja. Ráadásul a filozófusok kezdettől fogva vitákat folytatnak arról, hogy mi is a valóság. Többségünk ma is azt hiszi, hogy az, amit látunk, hallunk, tapintunk, szagolunk. Csakhogy minden magyar versolvasó ismeri József Attila eme sorát: „az igazat mondd, ne csak a valódit”, vagyis

amit érzékelünk, nem azonos azzal, amit valamely dolog, jelenség, esemény, történés igazi okaként nevezhetünk meg. 

S innen ered mai állapotunk nyomorúsága is. Egyre kevesebb a megbízható pont, amihez bárki hozzáigazíthatja a véleményét. A valóság – így az igazság is – rejtőzködik, nem mutatja meg magát azonnal és bárki számára. A legtöbb ember azt hiszi, hogy közé és a valóság közé senki nem furakodhat, így a saját véleményének közvetlen útja van a valósághoz, az igazsághoz. Sajnos ennél nagyobb tévedésbe nehéz esni. Ami nap mint nap elénk tárul, az nem az igazság, hanem valamilyen közvetlen érzékszervi benyomás, valamint végtelen számú vélemény az igazságról. No de ezzel senki nem törődik, amikor egy olyan hatással, befolyásolással találkozik, amely azt ígéri, hogy fölülemelkedhet a napi nyomorúságos énjén. Hogy most közvetlenül a történelem (a valóság) szereplőjévé válhat.

Mindegy, hogy mi az ügy, a cél, ő tudni fogja, hogy ő a valóság oldalán áll.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!