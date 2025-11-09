Ft
migráció Magyar Péter Egyesült Államok

Köszönjük MP az újabb gyűlöletkeltést

2025. november 09. 17:46

Ha nem érted a különbséget egy hitel és egy pénzügyi védőpajzs között, maradj csöndben.

2025. november 09. 17:46
Magyar Péter
Gulyás Virág
Gulyás Virág
Facebook

„Ha nem érted a különbséget az illegális migráció és a legális bevándorlók, vagy egy hitel és egy pénzügyi védőpajzs között, maradj csöndben.

De legfőképp az maradjon csendben, aki miniszterelnök szeretne lenni s mégsem érti a különbségeket, hanem csak szándékosan hergel ... Köszönjük MP az újabb gyűlöletkeltést.”

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK/AFP

cirmacs
2025. november 09. 18:22
a joghoz sem ért,pedig papírja van róla, hogy értene bármi máshoz?
nyugalom
•••
2025. november 09. 17:50 Szerkesztve
Aki jogasznak is alkalmatlan! Egy buta, tehetsegtelen paranoiás.
