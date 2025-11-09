Színt vallott Magyar Péter: háborúpárti fordulat jönne, és mindenben Brüsszelt követné (VIDEÓ)
Az ellenzéki politikus a Financial Times-ban üzent a piacnak: vége a pazarlásnak, jöhetnek a megszorítások.
Ha nem érted a különbséget egy hitel és egy pénzügyi védőpajzs között, maradj csöndben.
„Ha nem érted a különbséget az illegális migráció és a legális bevándorlók, vagy egy hitel és egy pénzügyi védőpajzs között, maradj csöndben.
De legfőképp az maradjon csendben, aki miniszterelnök szeretne lenni s mégsem érti a különbségeket, hanem csak szándékosan hergel ... Köszönjük MP az újabb gyűlöletkeltést.”
Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK/AFP
