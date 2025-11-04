„Ez nem AI. A lesújtó és fenyegető valóság a maga pőreségében. Eltekintve (el lehet, el szabad tekinteni egyáltalán?!) a minősíthetetlen stílustól, politikatörténeti nóvum a rendszerváltás óta, hogy valaki úgy akar demokratikus körülmények között választást nyerni, hogy magát teljességgel kívül helyezi a demokratikus intézményrendszer keretein. Tetteiért nem vállalja a törvényekből fakadó következményeket, a telefondobálástól a bennfentes kereskedelmen át immár az előzőeknél jóval súlyosabb ügyben, kétszázezer magyar ember érzékeny adatainak nyilvánosságra kerülése kapcsán sem.

Az egészet pedig elintézi egy arrogáns mondattal, miközben választási etikai (!) kódexért toporzékol.

Sok víz lefolyt már a vén Dunán és az öreg Tiszán, de ilyen pofátlan politikai kalandort rég nem hordott hátán ez a magyar föld…”