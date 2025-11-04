Ft
11. 04.
kedd
Ilyen pofátlan politikai kalandort rég nem hordott hátán ez a magyar föld

2025. november 04. 09:04

Ez nem AI. A lesújtó és fenyegető valóság a maga pőreségében.

2025. november 04. 09:04
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
„Ez nem AI. A lesújtó és fenyegető valóság a maga pőreségében. Eltekintve (el lehet, el szabad tekinteni egyáltalán?!) a minősíthetetlen stílustól, politikatörténeti nóvum a rendszerváltás óta, hogy valaki úgy akar demokratikus körülmények között választást nyerni, hogy magát teljességgel kívül helyezi a demokratikus intézményrendszer keretein. Tetteiért nem vállalja a törvényekből fakadó következményeket, a telefondobálástól a bennfentes kereskedelmen át immár az előzőeknél jóval súlyosabb ügyben, kétszázezer magyar ember érzékeny adatainak nyilvánosságra kerülése kapcsán sem.

Az egészet pedig elintézi egy arrogáns mondattal, miközben választási etikai (!) kódexért toporzékol.

Sok víz lefolyt már a vén Dunán és az öreg Tiszán, de ilyen pofátlan politikai kalandort rég nem hordott hátán ez a magyar föld…” 

csulak
2025. november 04. 09:54
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
orokkuruc-2
2025. november 04. 09:38
Abból indul ki, hogy eddig mindent elsimított a vörös öregapja. És végül is...
kimirszen
2025. november 04. 09:35
cinkegolyókimirszen 2025. november 04. 09:16 Megkaptad már a mai baksist, mert hajnal óta itt házalsz a hazugságaiddal. Mit is hazudtam?
Búvár Kund
2025. november 04. 09:29
Hát nem AI, az tuti. Az nagyságrendekkel nagyobb intelligenciával rendelkezik ennél a ficsúrnál!
