Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt MCC hazugság Magyar Péter

Hazudni mindenek felett

2025. november 14. 10:07

Magyar kitűnő showman, minden gátlás alól felszabadított, az erkölcs terhétől sem korlátozott, hipomán figura, ám műveltnek vagy akár okosnak semmiképp sem mondható.

2025. november 14. 10:07
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Mandiner

„Ma olvastam egy interjúszemlét az ellenzéki pártvezértől, aki azt mondta, hogy: »az MCC, a Libri, (,,,)konglomerátum mindenféle vezetőinek kezéhez mi minden tapad, abba jobb bele sem gondolni.« Magam szívesen belegondolnék abba, hogy miről beszél, ha perbe fognánk, miképp is védené meg  rágalmazó hangú szövegét  – praktikusan ugye nem mond semmit, csak rosszindulatú sejtetéssel él –, mivel történetesen ma egy Libri és egy MCC megbeszélésen vettem részt.A Libriben arról volt szó, hogy miként folytatódik idén is a tavalyi tehetséggondozó program (https://www.libri.hu/talent), hogyan segíthetjük a friss Booker díjas, kitűnő David Szalay munkáinak szélesebb körű megismerését és, hogy a különböző szervezetek, intézmények, gyermekotthonok milyen összeállítású könyvcsomagokat kapnak karácsonyra a Libritől. Az MCC-ben pedig az egyik megbeszélésen pedagógusokkal töltöttem időt, akikkel a diákok szépirodalom olvasás iránti elköteleződéséről beszélgettünk, azokról a programokról, amelyek ezt segítik fellendíteni, másrészt a kollégium családi emlékezet programjáról.Mind a két helyen – mint mindig – magasan felkészült, elkötelezett szakemberekkel találkoztam. A Mathias Corvinus Collegium-ot sok éve ismerem, tapasztalataim szerint effélék »tapadnak a kezükhöz«: tehetséggondozás, roma kollégium, egyetemközi kapcsolatok, külföldi és itthoni kutatóintézetekkel tudományos munkák, konferenciák szervezése. Vagyis történetesen arról, amit olvastam az ellenzéki vezetőtől személyes tudásom van, így pontosan tudom mennyire rosszindulatú ökörség, amiről beszél. Ám csak egy kis szeletét ismerem a világnak, tudom még, hogy milyen erényei vannak a káprázatos Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria munkatársainak, a csodálatos városligeti fejlesztésnek. Ám ha történetesen az állatkertekről, a sugárbiológiai intézetről vagy a feleségeiket abuzáló férfiak sikereiről beszél, arról nem tudok semmit.

Köztudott, hogy a  negatív és feltételes módban, sejtetve megosztott gondolatok meghatározó szerepet játszanak azokban a következtetésekben, amelyek az elménkben rutinszerűen rögzülnek. 

Márpedig Magyar Péter ebből él, jól látszik, abban hisz, hogy a protest szavazatok így maximalizálhatóak. 

Ám ebből az is rendre kitűnik, hogy automatikus működési szabálya a képmutatás: a választók előtt azt színleli, hogy ő az őszinteség jelzőfénye egy korrupt és hamis világban. Kár, hogy előéletéből ebből semmi nem következik.
Ennek ellenére megérthető, hogy a csalódottság akár sok-sok szavazót is hozhat neki, ami számomra meglepőbb, még akkor is ha bátor dolog hamis kártyásra fogadni.  

Magyar kitűnő showman, minden gátlás alól felszabadított, az erkölcs terhétől sem korlátozott, hipomán figura, ám műveltnek vagy akár okosnak semmiképp sem mondható.

Mindezért több mint meglepő, hogy mennyi művelt és okos ember drukkol neki.
A demokratikus választásokon felhatalmazást kérő politikusok mind Cicero-t visszhangozzák: Salus populi suprema lex esto (Az állam jóléte legyen a legfőbb törvény).
Ám, ha valaki következetesen nem mond semmit, csak alázza a közös eredményeinket, hamis állításokat tesz, s az ismert nárcisztikus személyisége a heveny rosszindulattal társul, akkor nehéz mindezt elhinni.
Ma két állítást tett, amit én a mindennapi élményeim szerint hamisnak érzékeltem.
Kezdje el ön is számolni és írja meg nekünk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
•••
2025. november 14. 12:17 Szerkesztve
/ám műveltnek vagy akár okosnak semmiképp sem mondható./ Ó, hát leesett, én is szinte ilyen vagyok. Félművelt. Viszont igyekszem mindig úgy fordulni, hogy a másik fél ne látszödjon. Fideszesként.
Válasz erre
0
0
maximalista
2025. november 14. 11:53
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. november 14. 11:30
Magyar Péter .nem mond semmit, csak rosszindulatú sejtetéssel él. A sejtés a matematikában egy igazolatlan, de a szakértők által nagy valószínűséggel igaznak tartott állítás. Ha egy sejtést sikerül matematikailag bizonyítani, akkor az tétellé válik.
Válasz erre
2
0
google-2
2025. november 14. 11:29
Mindennap több hamis állítást tesz, mert a jó emberektől eltérően, ő bátran lépi át a határokat, hetykén hazudozik, mert a szektája tagjai és a tisztességes független-objektív média ezt elnézi neki, sőt, még tüzelik is. Nem tudom, hova tartanak, de ekkora gátlástalanságnak nem kesz jó vége. Nem szokott az lenni. Fújják-fújják a hazugság lufit, de egyszer csak pukk, kipukkan.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!