ATV Öt Nagy Attila Tibor Magyar Péter Donald Trump Orbán Viktor

„Ha Magyar Péter kerülne hatalomra…” – felvázolták az egyik legrosszabb forgatókönyvet az ÖT legújabb adásában (VIDEÓ)

2025. november 12. 09:17

Ha Orbán Viktor marad hatalmon, még három évig biztosan virágozhatnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok.

2025. november 12. 09:17
null

Az, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok milyenek, az érdemben függ attól, hogy éppen ki van hatalmon Amerikában – mondta az ATV Öt című műsorában Nagy Attila Tibor. 

Ahogy a politikai elemző elmondta: Donald Trump az amerikai alkotmány alapján még három évig hivatalban lehet, tehát addig virágozhatnak az amerikai-magyar kapcsolatok, feltéve, hogy Orbán Viktor jövő áprilisban hatalmon marad.

De ha Magyar Péter kerül hatalomra, akkor neki nulláról kell elkezdenie mindent, mert semmilyen kapcsolata nincs a Trump-adminisztrációval. 

– hívta fel a figyelmet az elemző. 

 Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

 

 

nemenvagyoken
2025. november 12. 11:05
Készül a télre az ország poloskája, Tisza menti kertjét kókadozva járja. Lassan-lassan bizony elfogy tápláléka, Elesége már csak egy Radnai-répa. Őszi kertben árván didereg poloska, Környezetét s magát már régen lefosta. Ennek a sztorinak az lesz majd a vége, Brüsszeli gazdája rálép a fejére.
csulak
2025. november 12. 10:50
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Héja
2025. november 12. 10:35
M. Péter nem tényező. Lenullázta saját magát-
angie1
2025. november 12. 10:31
Orbán Viktor marad és Amerika is marad republikánus kézben!
