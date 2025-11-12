„Ha Magyar Péter kerülne hatalomra…” – felvázolták az egyik legrosszabb forgatókönyvet az ÖT legújabb adásában (VIDEÓ)

Most derült ki, mi zavarta legjobban Brüsszelt az Orbán–Trump-találkozó kapcsán
Orbán washingtoni fogadtatása megmutatta, mennyit ér az uniós „erkölcsi fölény” a valóságban.
Ha Orbán Viktor marad hatalmon, még három évig biztosan virágozhatnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok.
Az, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok milyenek, az érdemben függ attól, hogy éppen ki van hatalmon Amerikában – mondta az ATV Öt című műsorában Nagy Attila Tibor.
Ahogy a politikai elemző elmondta: Donald Trump az amerikai alkotmány alapján még három évig hivatalban lehet, tehát addig virágozhatnak az amerikai-magyar kapcsolatok, feltéve, hogy Orbán Viktor jövő áprilisban hatalmon marad.
De ha Magyar Péter kerül hatalomra, akkor neki nulláról kell elkezdenie mindent, mert semmilyen kapcsolata nincs a Trump-adminisztrációval.
– hívta fel a figyelmet az elemző.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP