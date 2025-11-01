„Magyar Péter nagy bajban van, ez tisztán látszik. Azonban a holdudvarához tartozó baloldali megmondóemberek egymás sarkára lépve igyekeznek menteni a menthetőt, még képesek védeni a Tisza Párt népnyúzó gazdasági terveit is.

Így tett a Tisza-szigetek felkent lovagja, Kéri László és kedves neje, Petschnig Mária Zita, és természetesen Pottyondy Edina sem maradhatott ki a sorból, ő is Magyar Péter segítségére sietett és a pártjára állt a magyar emberekkel szemben.

Szerencsére a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők. Fodor Gábor a Facebook-oldalán fakadt ki Magyar Péterék tervén és megdöbbenő viselkedésén:

»Kaotikusak a Tisza Párt elképzelései az adók terén. Pár hónapja azt mondták, hogy marad a mostani rendszer, csak leviszik 9 százalékra a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot. Azt is mellé tették, hogy közben az általános forgalmi adót is mérsékelik jó néhány esetben. Több írásomban is felvetettem, hogy így akkora lukat vágnak a költségvetésbe, ami csődbe viszi Magyarországot. Most arról beszélnek a vezetőik, hogy visszaállítanák a többkulcsos szisztémát – az egykulcsos bő egy évtizeden keresztül a liberálisok követelése volt –, és az így keletkező hiány fedezetéül megjelölték az általuk újonnan bevezetni kívánt vagyonadót és a visszaszerzett(?) javak halmazát. Nos, ez így biztosan nem fog menni. Az utóbbi hetekben kapkodást lehet érzékelni a Tisza Párt körül. Pedig most már itt lenne az ideje, hogy néhány dologban rendet tegyenek, hogy világos legyen, mit akarnak képviselni. Úgy vélem, ennyivel tartoznak a szimpatizánsaiknak.«”