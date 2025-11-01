Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Fodor Gábor Magyar Péter vélemény

Fodor Gábor lesújtó véleményt mondott Magyar Péterről, ez mindent megváltoztathat

2025. november 01. 06:49

Nem várt pofon érkezett a Tisza Párt elnökének.

2025. november 01. 06:49
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Magyar Péter nagy bajban van, ez tisztán látszik. Azonban a holdudvarához tartozó baloldali megmondóemberek egymás sarkára lépve igyekeznek menteni a menthetőt, még képesek védeni a Tisza Párt népnyúzó gazdasági terveit is. 

Így tett a Tisza-szigetek felkent lovagja, Kéri László és kedves neje, Petschnig Mária Zita, és természetesen Pottyondy Edina sem maradhatott ki a sorból, ő is Magyar Péter segítségére sietett és a pártjára állt a magyar emberekkel szemben.

Szerencsére a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők. Fodor Gábor a Facebook-oldalán fakadt ki Magyar Péterék tervén és megdöbbenő viselkedésén:

»Kaotikusak a Tisza Párt elképzelései az adók terén. Pár hónapja azt mondták, hogy marad a mostani rendszer, csak leviszik 9 százalékra a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot. Azt is mellé tették, hogy közben az általános forgalmi adót is mérsékelik jó néhány esetben. Több írásomban is felvetettem, hogy így akkora lukat vágnak a költségvetésbe, ami csődbe viszi Magyarországot. Most arról beszélnek a vezetőik, hogy visszaállítanák a többkulcsos szisztémát – az egykulcsos bő egy évtizeden keresztül a liberálisok követelése volt –, és az így keletkező hiány fedezetéül megjelölték az általuk újonnan bevezetni kívánt vagyonadót és a visszaszerzett(?) javak halmazát. Nos, ez így biztosan nem fog menni. Az utóbbi hetekben kapkodást lehet érzékelni a Tisza Párt körül. Pedig most már itt lenne az ideje, hogy néhány dologban rendet tegyenek, hogy világos legyen, mit akarnak képviselni. Úgy vélem, ennyivel tartoznak a szimpatizánsaiknak.«”

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-woof-2
2025. november 01. 08:37
Hogyne, GFG a kis senki a véleményével tönkreteszi a Tisza pártot. Hol éltek ti?
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. november 01. 08:36
"Császár Attila: Az egyik leghitelesebb, legpontosabb, legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner" De akkor miért szemléz ilyen fos címmel semmitmondó Csépányi cikkeket?
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. november 01. 08:35
Szerintem a csüngőhasúnál nagy a baj,hiába hazudoztok éjjel, és nappal,Magyar Péter továbbra is vezet…😉
Válasz erre
0
0
Sándor
•••
2025. november 01. 08:29 Szerkesztve
A mentelmi jog mögött lapító telefontolvaj fosos peti holdudvarához tartozó liberálissá lett bukott bolsevik megmondóemberek, "szakértőként", 🗣️a magyarellenes atv propagandista müdorvezeröivel egymás sarkát taposva lózungokkal igyekeznek védeni 🗣️a most meg tiszaR néven futtatott kamupártba összeterelődő 2010-ban elzavarta ugyanazon népnyúzó nemzetaárulók magyarság ellen 1956 óta évtizedeken át folytatott aljas népnyúzó terveit.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!