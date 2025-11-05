Ft
Magyarország Amerikai Egyesült Államok miniszterelnök

Ezt üzente Orbán Viktor az amerikai út előtt

2025. november 05. 13:23

A magyar kormányfő hamarosan Washingtonba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos megbeszélést.

2025. november 05. 13:23
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos megbeszélést. A miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában a találkozó kapcsán elmondta: az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.

Készülünk! Holnap irány Amerika” 

– ezt már maga a miniszterelnök posztolta közösségi oldalára, ahol több fényképet is megosztott a delegáció tagjairól. A galériát alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook

tapir32
2025. november 05. 14:55
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a béke mellett!
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
•••
2025. november 05. 14:19 Szerkesztve
Viktor! Fosingtonban ne hagyd magad, húzd az időt, hátha leváltják a cimborádat, vagy összeborul a világ terroristáinak állama.
Válasz erre
1
2
massivement5
2025. november 05. 14:17
Jó hír a nem oroszcsicska magyarságnak, hogy a csuthy tizenöttel öregebbnek néz ki a koránál, pedig nem is bagózik.
Válasz erre
1
3
oberennsinnen49
•••
2025. november 05. 14:02 Szerkesztve
1. Jó és korrekt tárgyalást. 2. Az orosz gáz, kőolaj ügyében felvetném Trump elnök úr előtt, ha Magyarország, akár más közép-európai országokkal cselekvési egységben tengeri kikötőt - pár négyzetkilométer - kaphatna az Adriai-tengeren, (és ebben az amerikai kormány segítsége elengedhetetlen); onnan gáz-, kőolajvezetéket építve hozzájuthatna a tengeri összeköttetéshez, ebben az esetben az orosz energia vásárlása elveszítené életfontosságú jelentőségét. 3. Felvetném Trump elnök úrnak, hogy Magyarország mindenkori kormányának beszélő, sőt, tisztességes viszony az alapvető érdeke az USA kettő nagy pártjával, így a demokratákkal is és ezt véleményezze. 4. Meghívnám az Elnököt, magyarországi látogatásra, bármilyen formában, akár egy hétvégi pihenésre a mi országunk bármely gyönyörű szép területén és sikerre vezető, megfontolt döntéseket kívánnék neki, az egész világ, nemcsak Amerika javulására...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!