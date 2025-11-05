Ezt üzente Orbán Viktor az amerikai út előtt

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos megbeszélést. A miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában a találkozó kapcsán elmondta: az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.