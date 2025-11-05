Ezt üzente Orbán Viktor az amerikai út előtt

Kitudódott, hol szállásolja el Orbán Viktort Donald Trump a közelgő találkozó alatt
Az amerikai elnök a Fehér Ház tőszomszédságában látja majd vendégül a magyar kormányfőt.
A magyar kormányfő hamarosan Washingtonba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos megbeszélést.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat fontos megbeszélést. A miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában a találkozó kapcsán elmondta: az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök a Fehér Ház tőszomszédságában látja majd vendégül a magyar kormányfőt.
Készülünk! Holnap irány Amerika”
– ezt már maga a miniszterelnök posztolta közösségi oldalára, ahol több fényképet is megosztott a delegáció tagjairól. A galériát alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Facebook