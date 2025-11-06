Különleges ajándékot visznek a magyarok Donald Trumpnak – Orbán Viktor elárulta, hogy mit

A Washington felé tartó gépen rögtönzött „repülőinfón”, újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor „fegyverbarátságként” írta le Donald Trumppal való kapcsolatát, mint fogalmazott: ez több is, kevesebb is a hagyományos értelemben vett barátságnál.

Orbán Viktor kormányfő újságírók kérdésére is válaszolt a Washingtonba tartó repülőgép feldélzetén. A miniszterelnök Donald Trumppal folytat majd tárgyalásokat

Számomra ez azt jelenti, hogy mindenki a maga helyén és a maga környezetében ugyanazokért a fontosnak vélt dolgokért harcol”

– mondta, kifejtve egyúttal: ebben a „körben” csak nagyon kevesen vannak. Kitért arra is, hogy a Trump és az Orbán család is ismeri egymást „valamelyest”. A magyar kormányfő optimistán tekint az előttük álló, kétoldalú tárgyalások elé, úgy nyilatkozott: „ambíciónk nagy, abban bízunk, hogy az övé is” – utalt Donald Trumpra Orbán Viktor.

Elárulta azt is, hogy több ajándékot visz Donald Trumpnak, amelyek egy részét számára ismeretlen emberek küldtek.