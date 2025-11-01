Ft
11. 01.
szombat
Tisza Párt Kocsis Máté nyugdíj

Beindult a tiszás suttogó propaganda

2025. november 01. 13:16

Gratulálok, jár a Zebra-díj!

2025. november 01. 13:16
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Véletlenül sem szeretném megzavarni a Magyar Péter-szekta »szakértőit«, de van egy kis baj a 14. havi nyugdíj elleni érvükkel.

Beindult a tiszás suttogó propaganda, és futótűzként terjed az az álhír, hogy a kormány majd hitelből fizeti majd a 14. havit. Eladósodunk, tönkremegyünk, még az unokáink is ezt nyögik majd, bla, bla, bla….csak a szokásos. 

Ez természetesen álhír. Gratulálok, jár a Zebra-díj! 

Tudom, hogy a tények arrafele nem számítanak, de a baloldal szokta eladósítani, kiárusítani és tönkretenni Magyarországot.

Pont azok, akiket most az idegbeteg Magyar Péter próbál visszacsempészni a hatalomba.

Emlékszünk még rájuk. 
De ha már probléma nekik a nemlétező hitel és a 14. havi nyugdíj, akkor muszáj megkérdeznem:  

a tiszás gyűlölethordát miért nem zavarta, amikor Ursula von der Leyen bejelentette, hogy uniós hitelből fogják támogatni a háborút és Ukrajnát?

Tehát Petike vakhívei részéről a háborúra felvett hitel az rendben, de pénz a nyugdíjasoknak felelőtlenség. 

Világos. 

Szoknom kell még a tiszás észjárást.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

kimirszen
2025. november 01. 15:01
mihint 2025. november 01. 14:18 kimirszen, mondott bizony, és igaza is volt, meg nem is teszi a mai napig sem. Magyarul, hogy raszputyin is értse: nem hitelből emelik a nyugdijat. Viágos? Világos. Hol van az idei költségvetésben az a pénz amiből pótolják az adómentessé váló nők SZJA befizetéseit? Hol van az idei költségvetésben az a pénz amit odaadnak a bankoknak a piaci kamat és a 3%os hitel közötti különbség miatt?
Válasz erre
0
0
mihint
2025. november 01. 14:18
kimirszen, mondott bizony, és igaza is volt, meg nem is teszi a mai napig sem. Magyarul, hogy raszputyin is értse: nem hitelből emelik a nyugdijat. Viágos? Amúgy nálatok még vezérek vannak? Nem baj, a sakkban még mink is használjuk ezt a szót.
Válasz erre
1
0
kimirszen
•••
2025. november 01. 13:58 Szerkesztve
Tudom, hogy a tények arrafele nem számítanak, de a baloldal szokta eladósítani, kiárusítani és tönkretenni Magyarországot. Meg kis szaros voltál Kocsis mikor a ti vezéretek mondott egy olyant hogy népjóléti osztogatást nem szabad hitelből intézni.
Válasz erre
0
2
Sün Balázs
2025. november 01. 13:45
Tiszás (Tisztelet és Szabadság párt ) dolgokban teljesen felesleges logikát keresni, mert ilyen nincs. MP nap mint nap 180 fokos fordulatot tesz a kijelentésiben. Naponta segget csinál a szájából. Csak erre alkalmas!
Válasz erre
6
0
