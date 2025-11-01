„Véletlenül sem szeretném megzavarni a Magyar Péter-szekta »szakértőit«, de van egy kis baj a 14. havi nyugdíj elleni érvükkel.

Beindult a tiszás suttogó propaganda, és futótűzként terjed az az álhír, hogy a kormány majd hitelből fizeti majd a 14. havit. Eladósodunk, tönkremegyünk, még az unokáink is ezt nyögik majd, bla, bla, bla….csak a szokásos.

Ez természetesen álhír. Gratulálok, jár a Zebra-díj!

Tudom, hogy a tények arrafele nem számítanak, de a baloldal szokta eladósítani, kiárusítani és tönkretenni Magyarországot.