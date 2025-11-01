Nyugdíjbotrány: Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba, kijelölte az utat (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint most van itt az ideje a 14. havi nyugdíjnak.
Gratulálok, jár a Zebra-díj!
„Véletlenül sem szeretném megzavarni a Magyar Péter-szekta »szakértőit«, de van egy kis baj a 14. havi nyugdíj elleni érvükkel.
Beindult a tiszás suttogó propaganda, és futótűzként terjed az az álhír, hogy a kormány majd hitelből fizeti majd a 14. havit. Eladósodunk, tönkremegyünk, még az unokáink is ezt nyögik majd, bla, bla, bla….csak a szokásos.
Ez természetesen álhír. Gratulálok, jár a Zebra-díj!
Tudom, hogy a tények arrafele nem számítanak, de a baloldal szokta eladósítani, kiárusítani és tönkretenni Magyarországot.
Pont azok, akiket most az idegbeteg Magyar Péter próbál visszacsempészni a hatalomba.
Emlékszünk még rájuk.
De ha már probléma nekik a nemlétező hitel és a 14. havi nyugdíj, akkor muszáj megkérdeznem:
a tiszás gyűlölethordát miért nem zavarta, amikor Ursula von der Leyen bejelentette, hogy uniós hitelből fogják támogatni a háborút és Ukrajnát?
Tehát Petike vakhívei részéről a háborúra felvett hitel az rendben, de pénz a nyugdíjasoknak felelőtlenség.
Világos.
Szoknom kell még a tiszás észjárást.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
