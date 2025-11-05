Magyar Péterék kockáztattak, nem volt szerencséjük, beütött a botrány – ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

„Az évszázad botránya jön” – Ábrahám Róbert nagy bejelentésre készül
Az újságíró külön üzent Vályi Istvánnak.
Egyes demokráciákban politikusi karrierek törnek ketté egy olyan „bulizás” miatt, mint amilyent Magyar Péter az Ötkertben előadott. Kérdés, hogy a tiszás giga-adatszivárgás már megrendíti-e a politikus státuszát – ifjabb Lomnici Zoltán műsorában nézői kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy miért pesszimista e tekintetben.
Előfordultak már adatszivárgási botrányok más uniós pártoknál is, a nagyságrend tekintetében és az előfordulások számában azonban a Tisza Párt csúcstartó lehet a kontinensen. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy ifj. Lomnici Zoltán miért nem feltételezi azt, hogy emiatt távozna a közéletből Magyar Péter. Mint felidézte:
a DK-s Gréczy Zsolt esetében is számítottunk ilyesmire,
„Azt gondolta mindenki, hogy na, ez aztán egy olyan botrány, ahonnan nincs visszaút. Néhány hónap telt el, és Gréczy Zsolt újra megjelent a közéletben” – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.
Kitért arra is: a Tisza Párton belül tapasztalt „furcsa, sokszor a büntethetőség a határát is átlépő magatartásformák” kapcsán is azt gondolták sokan, hogy az érintettek akár külső nyomásra, visszalépnek.
Vannak olyan demokráciák, ahol – kis túlzással – egy olyan bulizás miatt, mint amilyet Magyar Péterről is 'megörökítettek',
karrierek törnek ketté” – utalt az ötkertes botrányra ifj. Lomnici Zoltán.
