11. 05.
szerda
Magyar Péter Kontextus

Magyar Péterék kockáztattak, nem volt szerencséjük, beütött a botrány – ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. november 05. 10:39

Egyes demokráciákban politikusi karrierek törnek ketté egy olyan „bulizás” miatt, mint amilyent Magyar Péter az Ötkertben előadott. Kérdés, hogy a tiszás giga-adatszivárgás már megrendíti-e a politikus státuszát – ifjabb Lomnici Zoltán műsorában nézői kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy miért pesszimista e tekintetben.

2025. november 05. 10:39

Mandiner
Mandiner

Előfordultak már adatszivárgási botrányok más uniós pártoknál is, a nagyságrend tekintetében és az előfordulások számában azonban a Tisza Párt csúcstartó lehet a kontinensen. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy ifj. Lomnici Zoltán miért nem feltételezi azt, hogy emiatt távozna a közéletből Magyar Péter. Mint felidézte: 

a DK-s Gréczy Zsolt esetében is számítottunk ilyesmire,

és mégsem következett be.

„Azt gondolta mindenki, hogy na, ez aztán egy olyan botrány, ahonnan nincs visszaút. Néhány hónap telt el, és Gréczy Zsolt újra megjelent a közéletben” – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.

Kitért arra is: a Tisza Párton belül tapasztalt „furcsa, sokszor a büntethetőség a határát is átlépő magatartásformák” kapcsán is azt gondolták sokan, hogy az érintettek akár külső nyomásra, visszalépnek. 

Vannak olyan demokráciák, ahol – kis túlzással – egy olyan bulizás miatt, mint amilyet Magyar Péterről is 'megörökítettek',

 karrierek törnek ketté” – utalt az ötkertes botrányra ifj. Lomnici Zoltán.

A Lomnici Válaszol új részében, nézői kérdésekre válaszolva a jogász elemezte, hogy várható-e a közrendet is érintő provokáció a választások után; hogy mennyit ér a magyar vétó az EU-ban, de beszélt arról is: vajon Budapestre vonzza-e a terroristákat a várható békecsúcs.

A teljes adás a Kontextus YouTube-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

kimirszen
2025. november 05. 11:14
Héjakimirszen 2025. november 05. 11:00 Elismerte, méghozzá évekkel ezelőtt. M. Péterék most sem. Sosem voltál észlény. Magyar Péter semmi másról nem beszél mint hogy feltörték az appot. Ti tetves narancsbolsevikok házaltak azzal, hogy nem feltörték hanem szándékosan adták át az ukránoknak.
nyugalom
2025. november 05. 11:05
Tarr et mar nyomul. Poloska megsértette, mint eddig mindenki!
FredShine
2025. november 05. 10:49
A baloldali szervilizmust soha nem szabad alábecsülni.
kimirszen
2025. november 05. 10:43
Belebukott ebbe a magyar kormány? """"Elismerte a Honvédelmi Minisztérium, hogy feltörték a Védelmi Beszerzési Ügynökség rendszerét"""""
