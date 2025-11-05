Magyar Péterék kockáztattak, nem volt szerencséjük, beütött a botrány – ifj. Lomnici Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

Előfordultak már adatszivárgási botrányok más uniós pártoknál is, a nagyságrend tekintetében és az előfordulások számában azonban a Tisza Párt csúcstartó lehet a kontinensen. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy ifj. Lomnici Zoltán miért nem feltételezi azt, hogy emiatt távozna a közéletből Magyar Péter. Mint felidézte:

a DK-s Gréczy Zsolt esetében is számítottunk ilyesmire,

és mégsem következett be.

„Azt gondolta mindenki, hogy na, ez aztán egy olyan botrány, ahonnan nincs visszaút. Néhány hónap telt el, és Gréczy Zsolt újra megjelent a közéletben” – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.

Kitért arra is: a Tisza Párton belül tapasztalt „furcsa, sokszor a büntethetőség a határát is átlépő magatartásformák” kapcsán is azt gondolták sokan, hogy az érintettek akár külső nyomásra, visszalépnek.