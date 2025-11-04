Kiszivárgott: kegyetlen belharc tombol a Tisza Pártban, Magyar Péter már a kampánycsapatával is összeveszett
Belső források szerint Tóth Péter kampányfőnök is távozhat a pártból.
Helyesbítek, csak Magyar Péter a tökéletes, hiszen saját szavaival mondta el, hogy képviselői „agyhalottak”.
„Felelősséghárítással készülni egy felelősségteljes kormányzásra!?
Magyar Péter az elmúlt napokban pont ezt műveli. Fittyet hányva saját és pártvezetői hanyagságára, vádaskodik, és bizonyítékok nélkül támad. Pegazusoznak, orbánoznak, putyinoznak, és ki tudja, még mit összehordanak – csak ne őket vegyék elő saját szavazóik, amiért 200 ezer ember adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza app miatt.
A Tisza vezetőjének hónapok óta az az egyik kampányüzenete, hogy felelős kormányzást hirdet. Minden meg lesz oldva, és minden el lesz intézve. Nem lesz hanyagság és félrevezetés: rend lesz és felelős kormányzás, ha nyernek ’26-ban. Hát, most nagyon nem ez látszik.
Eddig azt vehettük észre, hogy a Tisza mindig és mindent hárít.
Ez nem AI. A lesújtó és fenyegető valóság a maga pőreségében.
A tények ugye makacs dolgok, és ezt MP is jól tudja. Viszont ezeknek a tényeknek és érveknek a folyamatos tagadása, valamint a saját választóinak hülyének nézése hosszú távon nem lesz kifizetődő.
De ugye ki vagyok én, – vagy bárki más – hogy a politikai élet Fényhozóját kritizáljam?”
Nyitókép: Facebook / Móna Márk