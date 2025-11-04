„Felelősséghárítással készülni egy felelősségteljes kormányzásra!?

Magyar Péter az elmúlt napokban pont ezt műveli. Fittyet hányva saját és pártvezetői hanyagságára, vádaskodik, és bizonyítékok nélkül támad. Pegazusoznak, orbánoznak, putyinoznak, és ki tudja, még mit összehordanak – csak ne őket vegyék elő saját szavazóik, amiért 200 ezer ember adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza app miatt.

A Tisza vezetőjének hónapok óta az az egyik kampányüzenete, hogy felelős kormányzást hirdet. Minden meg lesz oldva, és minden el lesz intézve. Nem lesz hanyagság és félrevezetés: rend lesz és felelős kormányzás, ha nyernek ’26-ban. Hát, most nagyon nem ez látszik.