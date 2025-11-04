Ft
A Tisza mindig és mindent hárít – mindig más a hibás, ők pedig tökéletesek

2025. november 04. 10:02

Helyesbítek, csak Magyar Péter a tökéletes, hiszen saját szavaival mondta el, hogy képviselői „agyhalottak”.

2025. november 04. 10:02
Móna Márk
Móna Márk
Facebook

„Felelősséghárítással készülni egy felelősségteljes kormányzásra!?

Magyar Péter az elmúlt napokban pont ezt műveli. Fittyet hányva saját és pártvezetői hanyagságára, vádaskodik, és bizonyítékok nélkül támad. Pegazusoznak, orbánoznak, putyinoznak, és ki tudja, még mit összehordanak – csak ne őket vegyék elő saját szavazóik, amiért 200 ezer ember adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza app miatt.

A Tisza vezetőjének hónapok óta az az egyik kampányüzenete, hogy felelős kormányzást hirdet. Minden meg lesz oldva, és minden el lesz intézve. Nem lesz hanyagság és félrevezetés: rend lesz és felelős kormányzás, ha nyernek ’26-ban. Hát, most nagyon nem ez látszik.

Eddig azt vehettük észre, hogy a Tisza mindig és mindent hárít. 

Legyen az adókérdés, nyugdíjkérdés vagy éppen az adatszivárgás – mindig más a hibás, ők pedig tökéletesek. Bocsánat, helyesbítek: csak Magyar Péter a tökéletes, hiszen saját szavaival mondta el, hogy képviselői »agyhalottak«.

Kapcsolódó vélemény

Máthé Zsuzsa

Ilyen pofátlan politikai kalandort rég nem hordott hátán ez a magyar föld

Ez nem AI. A lesújtó és fenyegető valóság a maga pőreségében.

A tények ugye makacs dolgok, és ezt MP is jól tudja. Viszont ezeknek a tényeknek és érveknek a folyamatos tagadása, valamint a saját választóinak hülyének nézése hosszú távon nem lesz kifizetődő.

De ugye ki vagyok én, – vagy bárki más – hogy a politikai élet  Fényhozóját kritizáljam?”

Nyitókép: Facebook / Móna Márk

gullwing
2025. november 04. 11:58
Idióták ezek mind. A talpasoktól a csúcsig....
pugacsov-0
2025. november 04. 11:57
A baj az hogy agyhalottak a hívei is. De talán van remény !
nnjohn
2025. november 04. 11:47
Az összes eddigi ígéreteit sem teljesítette. Még azokat sem, amik kizárólag csakis rajta múltak. Hazugság giszont hazugság hátán, és minden tagadása. Mint valami degenerált dedós, aki a nyilvánvalót is tagadni próbálja...
csulak
2025. november 04. 10:21
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
