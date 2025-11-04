„A szociális fejlődés alapfeltétele a béke! 30 év után rendezték meg ismét az ENSZ Szociális Fejlesztési Világcsúcsot, melynek célja a párbeszéd és a közös gondolkodás kialakítása a mindenki számára elérhető jólét érdekében. Felszólalásomban elmondtam:

a béke megteremtése és megőrzése olyan cél, amelyre törekedni emberi kötelesség, hiszen a békétlenség a legkiszolgáltatottabbakat sújtja.

Magyarország álláspontja, hogy a fejlődés igazi mércéje az, hogy milyen esélyt ad egy társadalom az embereknek a méltó életre. Ez az esély pedig a béke, a jog és az együttműködés hármas egységén alapul. Ha pedig családjainkban, közösségeinkben és nemzeteink között is megerősítjük ezeket a pilléreket, akkor képesek leszünk olyan világot építeni, ahol a szolidaritás egyetemes normává válik.

A jövő társadalma csak akkor lehet erős, ha a családok is erősek, a család ugyanis az első közösség, ahol az ember megtanulja, mit jelent felelősséget vállalni egymásért.

Olyan intézkedésekre van tehát szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a családok biztonságban, stabil és támogató környezetben élhessenek. Magyarország ebben élen jár!”