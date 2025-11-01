Ft
tisza kampány Lentulai Krisztián Megadja Gábor

A budai Fidel Castronak nem is kellenek jelöltek – Megadja Gábor volt a REAKCIÓ vendége

2025. november 01. 10:04

Magyar Péter „bámulatos szemfényvesztő”, aki a valóságot is képes átírni, ha az épp útban van – állítja Megadja Gábor a legújabb Reakcióban.

2025. november 01. 10:04
null

 A műsorban Lentulai Krisztiánnal együtt arról beszélnek, hogyan vált a Tisza-vezér kampánya „one man show”-vá, és miért halogatja a jelöltjei bemutatását.

„Tudja, hogy a jelöltek felbukkanása kellemetlen pillanatokat szülne” – fogalmaz Megadja, hozzátéve, hogy Magyar Péter egy „elitbe született Fidel Castro”, aki órákig képes egyedül beszélni, és már nem engedi ki a kezéből a döntéseket.

„Ez már nem kampány, hanem egyfajta valóságtagadás” – mondja Lentulai Krisztián, aki szerint a Tisza-mozgalom már nem alternatíva, hanem illúziógyár.

A Reakcióban emellett Orbán Viktor washingtoni útja is szóba kerül: a beszélgetőfelek szerint a miniszterelnök „békemisszióra készül”, miközben az EU „erkölcsi pótcselekvésként” ragaszkodik a háborús retorikához.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján!

csulak
2025. november 01. 10:07
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
