A budai Fidel Castronak nem is kellenek jelöltek – Megadja Gábor volt a REAKCIÓ vendége

A műsorban Lentulai Krisztiánnal együtt arról beszélnek, hogyan vált a Tisza-vezér kampánya „one man show”-vá, és miért halogatja a jelöltjei bemutatását.

„Tudja, hogy a jelöltek felbukkanása kellemetlen pillanatokat szülne” – fogalmaz Megadja, hozzátéve, hogy Magyar Péter egy „elitbe született Fidel Castro”, aki órákig képes egyedül beszélni, és már nem engedi ki a kezéből a döntéseket.

„Ez már nem kampány, hanem egyfajta valóságtagadás” – mondja Lentulai Krisztián, aki szerint a Tisza-mozgalom már nem alternatíva, hanem illúziógyár.

A Reakcióban emellett Orbán Viktor washingtoni útja is szóba kerül: a beszélgetőfelek szerint a miniszterelnök „békemisszióra készül”, miközben az EU „erkölcsi pótcselekvésként” ragaszkodik a háborús retorikához.

