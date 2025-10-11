Zelenszkij bemutatta az új Tiszaphone-t – Orbán Viktor ütős videót posztolt

Radnai Márk lebuktatta Magyar Péter hazugságát – ő maga találkozhatott Berlinben az ukrán fejlesztőkkel
Tiszás felhasználók adatai kerülhettek akár egy ukrán katonai megrendelésekben is érintett körhöz.
A miniszterelnök a Tisza Párt legújabb adatszivárgási botrányára reagált, melynek szálai Ukrajnáig vezetnek.
„És most bemutatom az új Tiszaphone-t. Gyors, okos és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben” – mondja Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor legújabb, szatirikus Facebook-videójában.
A videó végén pedig elhangzik:
Tiszaphone – Made in Ukraine. Forgalmazza: Magyar Péter”.
A miniszterelnök videójával a Tisza Párt legújabb adatszivárgási botrányára reagált, melynek szálai Ukrajnáig vezetnek.
Mint arról mi is beszámoltunk: újabb adatszivárgási botrány rázta meg Magyar Péter pártját. A Tisza Világ alkalmazásból mintegy 20 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Bár Magyar Péter napokig azt hazudta, nem történt adatszivárgás, tegnap egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében.
Az Index információi szerint, a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésében is részt vehetnek. A portál erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is, amelyek közt található egy ukrán férfi is, bizonyos Miroslav Tokar.
Kicsoda Miroslav Tokar?
Az Index Tokarról kiderítette, hogy ungvári illetőségű, és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás – fideszes hazugságról beszélt és a sajtót fenyegette.
Arról is beszámoltunk, hogy eközben Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője a Hír TV riporterének ismerte el, hogy bizony kiszivárogtak a személyes adatok a Tiszától.
Az adatkiszivárgásokat vizsgálják; úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”
– fogalmazott a politikus.
Az ügy legújabb fejleménye az, hogy előkerült: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban beszélt arról, Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel:
Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel.”
Ebből kikövetkeztethető, hogy Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel május 21-23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.
Vagyis, miközben a Tisza Párt első embere azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,
Magyar Pétert legközelibb bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza Világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.
