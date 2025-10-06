Visszavonul Zacher Gábor: búcsút vesz hivatásától az ország legismertebb mentőorvosa

Harry Kane, Kylian Mbappé, Varga Barnabás – világszinten is elképesztő magasságokban a Fradi támadója
Hosszú és elhivatott szolgálat után nyugdíjba vonul Zacher Gábor, az ország legismertebb mentőorvosa.
Nyugdíjba készül dr. Zacher Gábor, az egyik legismertebb magyar orvos, akit szakmai hitelessége és közéleti szerepvállalása egyaránt kiemelt figurává tett az elmúlt évtizedekben. A visszavonulás híre a hétvégi Fradi-meccsen vált hivatalossá, ahol a Groupama Aréna közönsége vastapssal búcsúztatta a mentőorvost.
Zacher Gábor neve nem csupán az egészségügyben vált ismertté. Orvosi tevékenységén túl a nyilvánosság előtt is rendszeresen megszólalt.
Zacher Gábor a Ferencváros mérkőzésein hosszú éveken át teljesített szolgálatot mentőorvosként, ami szimbolikus összekötő kapocs volt a sport, a közösség és az egészségügyi hivatás között.
A visszavonulás oka, hogy a mentőorvos hamarosan hivatalosan is eléri a nyugdíjkorhatárt. Egyelőre nem világos, hogy a toxikológus megtart-e bizonyos szakmai vagy közéleti szerepeket.
