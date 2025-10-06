Ft
10. 06.
hétfő
Dr Zacher Gábor orvos nyugdíj

Visszavonul Zacher Gábor: búcsút vesz hivatásától az ország legismertebb mentőorvosa

2025. október 06. 13:55

Hosszú és elhivatott szolgálat után nyugdíjba vonul Zacher Gábor, az ország legismertebb mentőorvosa.

2025. október 06. 13:55
null

Nyugdíjba készül dr. Zacher Gábor, az egyik legismertebb magyar orvos, akit szakmai hitelessége és közéleti szerepvállalása egyaránt kiemelt figurává tett az elmúlt évtizedekben. A visszavonulás híre a hétvégi Fradi-meccsen vált hivatalossá, ahol a Groupama Aréna közönsége vastapssal búcsúztatta a mentőorvost.

Zacher Gábor neve nem csupán az egészségügyben vált ismertté. Orvosi tevékenységén túl a nyilvánosság előtt is rendszeresen megszólalt.

Zacher Gábor a Ferencváros mérkőzésein hosszú éveken át teljesített szolgálatot mentőorvosként, ami szimbolikus összekötő kapocs volt a sport, a közösség és az egészségügyi hivatás között.

A visszavonulás oka, hogy a mentőorvos hamarosan hivatalosan is eléri a nyugdíjkorhatárt. Egyelőre nem világos, hogy a toxikológus megtart-e bizonyos szakmai vagy közéleti szerepeket.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***

hümm
2025. október 06. 14:57
Zacherról nekem csak a kovidos rémhírgyártás jut eszembe. Remélem a megélhetési celebségtől is visszavonul.
Locomotive
2025. október 06. 14:01
Azt tiszteltem benne, hogy ugyan ott volt a nyilvánosság előtt is (amit persze sokszor szkeptikusan lehetett fogadni a nagyotmondásai miatt), de például a hétköznapi eseteknél is helyt állt. Egyik karbantartó kollégámhoz is ő és a munkatársai jöttek ki, mikor szívroham következtében elájult és összeesett, a sírből hozták vissza az ürgét Zacherék és a kórház.
