Visszavonul Zacher Gábor: búcsút vesz hivatásától az ország legismertebb mentőorvosa

Nyugdíjba készül dr. Zacher Gábor, az egyik legismertebb magyar orvos, akit szakmai hitelessége és közéleti szerepvállalása egyaránt kiemelt figurává tett az elmúlt évtizedekben. A visszavonulás híre a hétvégi Fradi-meccsen vált hivatalossá, ahol a Groupama Aréna közönsége vastapssal búcsúztatta a mentőorvost.

Zacher Gábor neve nem csupán az egészségügyben vált ismertté. Orvosi tevékenységén túl a nyilvánosság előtt is rendszeresen megszólalt.

Zacher Gábor a Ferencváros mérkőzésein hosszú éveken át teljesített szolgálatot mentőorvosként, ami szimbolikus összekötő kapocs volt a sport, a közösség és az egészségügyi hivatás között.