„Van itt egy érdekes helyzet, lehetséges minta a Sziget kapcsán.

Biztos többen emlékeztek, amikor kijött az első pletykázós Tarr-videó, méghozzá az etyeki Davosról (Schifferrel szólva), ahol a tiszás közeg a többkulcsos adót méltatta, ÁMDE még nem született meg a tiszás központi válasz, miszerint az övék egykulcsos, sőt, csökkentett…

…akkor reflexből beleálltak a tiszás kommentelők-közszereplők (egyre homályosabb a határ), ki meggyőződésből, ki pártfegyelemből, hogy igenis, igenis, a többkulcsos milyen jó, jól mondja a kiábrándult fideszes szakértőnk a kiábrándult fideszes minisztériumi szövegírónk mellett. Éljen a többkul(a)csos!

Aztán Magyar szólt, hogy de nem, sőt éjáj meg tóni, és utána egy darabig azt kellett hajtani egy feszt, minden kérdésre, hogy atiszaazadócsökkentéspárTYA. Mintha nem is lett volna előtte egy többkulcsos MSZP-reminiszcencia. Mintha nem az ellenkezőjét mondták volna.

Na, most a Szigetnél van a lehetséges középső fázis. Hogy igenis milyen jól tették a tiszás fővárosi képviselők, hogy nem mentették meg a Szigetet, ez a legcsidili-csodálatosabb döntés! Ez is mutatja, hogy mennyivel jobb a Tisza, mint a Fidesz, mert nekik még a tartózkodásuk se olyan, mint a Fidesz tartózkodása! Az övék rózsaillatú!