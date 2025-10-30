Ft
Van itt egy érdekes helyzet, lehetséges minta a Sziget kapcsán

2025. október 30. 08:07

Bár, jobban belegondolva, mindez holnapután múlva már nem lesz hír, hisz kezdődik A TISZÁS ELŐVÁLASZTÁS!!!

2025. október 30. 08:07
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Van itt egy érdekes helyzet, lehetséges minta a Sziget kapcsán.

Biztos többen emlékeztek, amikor kijött az első pletykázós Tarr-videó, méghozzá az etyeki Davosról (Schifferrel szólva), ahol a tiszás közeg a többkulcsos adót méltatta, ÁMDE még nem született meg a tiszás központi válasz, miszerint az övék egykulcsos, sőt, csökkentett…

…akkor reflexből beleálltak a tiszás kommentelők-közszereplők (egyre homályosabb a határ), ki meggyőződésből, ki pártfegyelemből, hogy igenis, igenis, a többkulcsos milyen jó, jól mondja a kiábrándult fideszes szakértőnk a kiábrándult fideszes minisztériumi szövegírónk mellett. Éljen a többkul(a)csos!

Aztán Magyar szólt, hogy de nem, sőt éjáj meg tóni, és utána egy darabig azt kellett hajtani egy feszt, minden kérdésre, hogy atiszaazadócsökkentéspárTYA. Mintha nem is lett volna előtte egy többkulcsos MSZP-reminiszcencia. Mintha nem az ellenkezőjét mondták volna.

Na, most a Szigetnél van a lehetséges középső fázis. Hogy igenis milyen jól tették a tiszás fővárosi képviselők, hogy nem mentették meg a Szigetet, ez a legcsidili-csodálatosabb döntés! Ez is mutatja, hogy mennyivel jobb a Tisza, mint a Fidesz, mert nekik még a tartózkodásuk se olyan, mint a Fidesz tartózkodása! Az övék rózsaillatú! 

Tehát: annyi lenne a kérésem, hogy ha esetleg Magyar Péter megint reggelig tunkolta magát a kommentek mákonyába, és mostanra kisütötte, hogy ők mégis megmentenék a Szigetet, akkor lécci, lécci, ne kelljen már mindenkinek úgy emlékezni, hogy ti mindig is, az elejitül fogva, üstöllést és miháncs a Sziget mellett álltatok.

Bár, jobban belegondolva, mindez holnapután múlva már nem lesz hír, hisz kezdődik A TISZÁS ELŐVÁLASZTÁS!!!”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP
 

 

lofejazagyban-2
2025. október 30. 10:39
te liberális, mi lenne, ha a Sziget költségeit annak használói fizetnék ki liberális módon, és nem közpénzen akarnának bulikázni?
pugacsov-0
2025. október 30. 10:05
Esetleg Pintér Béci erről is írhatna egy fasza darabot. Karigerit bezárják a ládába és a tiszások levizelik, majd a kutyusok megugatják...
Egyszeriember
2025. október 30. 09:15
Erre a jelenségre sokan rámutattunk már az elmúlt időszakban és természetesen most is így lesz, ha változik a szélirány.
Error404PageNotFound
2025. október 30. 09:09
Pedig ezek a tieid, Ceglédikém. A kis ölebeid, akiket ciklusok óta pátyolgattok szakmányban a többi szürke kardigános fasszal egyetemben. Tök mindegy, hogy Márki-Zaynak vagy Magyarnak hívják a kretén plakátfiút, mögöttük ugyanaz a brancs van.
