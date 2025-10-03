Fegyverrel hadonászott egy férfi a budapesti plázában, ez lett a vége

Október 2-án délután egy budapesti plázában a látogatók felfigyeltek egy férfira, aki többször is látványosan elővette fegyverét, és azzal hadonászott – írta meg a Police.hu.

A biztonsági szolgálat munkatársai – egy szolgálaton kívüli rendőrnővel együttműködve – szemmel tartották az illetőt, aki rövid időn belül elhagyta az épületet. A rendőrnő ezt követően értesítette a helyszínen szolgálatot teljesítő járőröket.

A kiérkező kőbányai rendőrök alig húsz perccel az eset észlelését követően elfogták a 46 éves B. Dávidot, akinél egy betárazott és csőre töltött gáz-riasztó pisztoly volt.

A férfit előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A gyanúsított vallomása szerint nem volt konkrét célja a fegyverrel, mindössze „vagánynak” akarta érezni magát.