10. 03.
péntek
budapesti plázában fegyver rendőrnő

Fegyverrel hadonászott egy férfi a budapesti plázában, ez lett a vége

2025. október 03. 15:42

A gyanúsított vallomása szerint mindössze „vagánynak” akarta érezni magát.

2025. október 03. 15:42
null

Október 2-án délután egy budapesti plázában a látogatók felfigyeltek egy férfira, aki többször is látványosan elővette fegyverét, és azzal hadonászott – írta meg a Police.hu.

A biztonsági szolgálat munkatársai – egy szolgálaton kívüli rendőrnővel együttműködve – szemmel tartották az illetőt, aki rövid időn belül elhagyta az épületet. A rendőrnő ezt követően értesítette a helyszínen szolgálatot teljesítő járőröket.

A kiérkező kőbányai rendőrök alig húsz perccel az eset észlelését követően elfogták a 46 éves B. Dávidot, akinél egy betárazott és csőre töltött gáz-riasztó pisztoly volt.

A férfit előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A gyanúsított vallomása szerint nem volt konkrét célja a fegyverrel, mindössze „vagánynak” akarta érezni magát.

A nyitókép illusztráció: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

***

 

 

letsgobrandon-2
2025. október 03. 17:05
a hülyeségnek is van határa
kobi40
2025. október 03. 16:49
R. Sz. RÉMulusz szindróma! Lám, felébreszti a prolikban a maga fajta sötét gazembert.
bakafant-28
2025. október 03. 16:49
A Kozma utcában,a kanmoreek között....Hamar elmenne a kedve a vagánykodástól...Receptre írnám neki,egy fél év minimum...
Interista
2025. október 03. 16:42
Vagánynak akarta érezni magát...🤔🤔🤔 46 évesen. Szellemileg nincs a topon a figura.
