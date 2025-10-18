Egyetlen céljuk van, Orbánt megbuktatni
Mégpedig azért, mert mást gondol woke, migráns és háborúügyben.
Az évtized átverésének vagyunk szemtanúi, és a hiszékenyebbjét még be is rángatták hozzá drukkernek.
„Tudom, hogy minden lélegzetvételével hazudik, és klinikailag lényegében gyengeelméjűnek tekinthető, aki másfél ilyen év után még egyetlen szavát is elhiszi.
De a tengernyi hazugsága között szerintem a legalultárgyaltabb az, amikor tavaly bejelentette, hogy megnyitják a tagfelvételt a pártba azok számára, akik legalább 3 hónapra előfizetnek a rendszerváltó kártyára.
Természetesen ez is hazugság volt, nem nyitottak meg semmit, Magyar ma is ugyanúgy egy 25 tagú részvénytársaságként működteti a politikai vállalkozását, mint a kezdetekkor. Semmiféle átláthatóság, belső demokrácia, pártszerű működés nincs, minden döntés a cégvezető kézivezérlésével születik.
Hogy mindehhez egykorvolt állítólagos »demokraták« tapsolnak, attól csak visszajön a reggeli.
Az viszont szerintem már a csalás büntetőjogi tényállását is kimeríti, hogy időközben több százmillió forintot bekasszíroztak úgy, hogy a kártyaelőfizetők egy része abban a hiszemben utalta a pénzét Magyar Péternek, hogy három hónapnyi tagdíjfizetés után majd beléphetnek a Tisza pártba.
Ehhez képest már említés szintjén sem kerül elő a tagfelvétel, vagy hogy a Tiszából valaha egy demokratikus, átlátható szervezet legyen. Az egri lángosozóba bejegyzett kamupártnak egyedülálló módon még az elnökségi tagjait sem ismerheti a nyilvánosság – rejtőzködnek, mint egy piramisjáték szervezői.
A politika helyét átvette a magamutogató influenszerkedés, a program helyét átvette az »eltakarítjuk őket«, a társadalom helyét átvette a szektás komment-csőcselék, a párt helyét átvette a részvénytársaság.
Az évtized átverésének vagyunk szemtanúi, és a hiszékenyebbjét még be is rángatták hozzá drukkernek.”
