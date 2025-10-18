Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magamutogató Magyar Péternek influenszerkedés csőcselék

Tudom, hogy minden lélegzetvételével hazudik, és klinikailag lényegében gyengeelméjűnek tekinthető, aki másfél ilyen év után még egyetlen szavát is elhiszi

2025. október 18. 09:39

Az évtized átverésének vagyunk szemtanúi, és a hiszékenyebbjét még be is rángatták hozzá drukkernek.

2025. október 18. 09:39
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Tudom, hogy minden lélegzetvételével hazudik, és klinikailag lényegében gyengeelméjűnek tekinthető, aki másfél ilyen év után még egyetlen szavát is elhiszi.

De a tengernyi hazugsága között szerintem a legalultárgyaltabb az, amikor tavaly bejelentette, hogy megnyitják a tagfelvételt a pártba azok számára, akik legalább 3 hónapra előfizetnek a rendszerváltó kártyára. 

Természetesen ez is hazugság volt, nem nyitottak meg semmit, Magyar ma is ugyanúgy egy 25 tagú részvénytársaságként működteti a politikai vállalkozását, mint a kezdetekkor. Semmiféle átláthatóság, belső demokrácia, pártszerű működés nincs, minden döntés a cégvezető kézivezérlésével születik. 

Hogy mindehhez egykorvolt állítólagos »demokraták« tapsolnak, attól csak visszajön a reggeli. 

Az viszont szerintem már a csalás büntetőjogi tényállását is kimeríti, hogy időközben több százmillió forintot bekasszíroztak úgy, hogy a kártyaelőfizetők egy része abban a hiszemben utalta a pénzét Magyar Péternek, hogy három hónapnyi tagdíjfizetés után majd beléphetnek a Tisza pártba. 


Ehhez képest már említés szintjén sem kerül elő a tagfelvétel, vagy hogy a Tiszából valaha egy demokratikus, átlátható szervezet legyen. Az egri lángosozóba bejegyzett kamupártnak egyedülálló módon még az elnökségi tagjait sem ismerheti a nyilvánosság – rejtőzködnek, mint egy piramisjáték szervezői.

A politika helyét átvette a magamutogató influenszerkedés, a program helyét átvette az »eltakarítjuk őket«, a társadalom helyét átvette a szektás komment-csőcselék, a párt helyét átvette a részvénytársaság. 

Az évtized átverésének vagyunk szemtanúi, és a hiszékenyebbjét még be is rángatták hozzá drukkernek.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kacsoh Dániel

Facebook

Idézőjel

Ezen a képen The Man, a főszervező és házigazda mutatja, milyen magasra kell majd tenni a képét a budapesti békecsúcs különböző programjain

Kiszivárgott információk szerint Putyint és Trumpot budai villájában is fogadja, ahol a híres, Magyar Péter Signature limomádét is felszolgálják.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. október 18. 12:03
Jéé…viktor…mikor hagytad ott a Nyugati Fényt…? 😂😂😂
Válasz erre
0
1
pugacsov-0
2025. október 18. 11:19
Én ugyan nem harcolok más három havi kártyapénzéért, hogy miért nem lehetett Juci nénje meg Jancsi báttya Tisza párti tag. Úgy kell nekik, ha hittek a csalónak. Ja az ilyeneknek persze nem kell a 13. havi a 30 ezer + a nyugdíjprémium. Csak azt nem értem miért nem adják ezt is Poloshenkónak !
Válasz erre
3
0
coyote-0
2025. október 18. 11:04
"tavaly bejelentette, hogy megnyitják a tagfelvételt a pártba azok számára, akik legalább 3 hónapra előfizetnek a rendszerváltó kártyára" Szerintem is csalás. Szólni kéne Tényi Istvánnak, hogy meló van.
Válasz erre
3
0
CirmoS
•••
2025. október 18. 10:50 Szerkesztve
Nagy öröm, akiket ez a bűnöző szarházi le tudott húzni anyagilag! Azok az Orbán - fóbiás agyhalottak akik be tudtak dőlni egy ilyen elmebeteg hulladéknak, azok meg is érdemlik, hogy átverték őket! A butaságnak meg idiótizmusnak is van határa, de ennél a tudatlan, megvezetett prolicsürhénél nincs! Sőt! Pedopöti húzza le őket továbbra is, átverni csak a buta ökröket lehet, azokat pedig nem kell sajnálni! Ugyanezeket húzza / húzta le mindenféle Soros - szennyportál is, holmi latex, 444 meg a többi pöce!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!