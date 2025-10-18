„Tudom, hogy minden lélegzetvételével hazudik, és klinikailag lényegében gyengeelméjűnek tekinthető, aki másfél ilyen év után még egyetlen szavát is elhiszi.

De a tengernyi hazugsága között szerintem a legalultárgyaltabb az, amikor tavaly bejelentette, hogy megnyitják a tagfelvételt a pártba azok számára, akik legalább 3 hónapra előfizetnek a rendszerváltó kártyára.

Természetesen ez is hazugság volt, nem nyitottak meg semmit, Magyar ma is ugyanúgy egy 25 tagú részvénytársaságként működteti a politikai vállalkozását, mint a kezdetekkor. Semmiféle átláthatóság, belső demokrácia, pártszerű működés nincs, minden döntés a cégvezető kézivezérlésével születik.

Hogy mindehhez egykorvolt állítólagos »demokraták« tapsolnak, attól csak visszajön a reggeli.

Az viszont szerintem már a csalás büntetőjogi tényállását is kimeríti, hogy időközben több százmillió forintot bekasszíroztak úgy, hogy a kártyaelőfizetők egy része abban a hiszemben utalta a pénzét Magyar Péternek, hogy három hónapnyi tagdíjfizetés után majd beléphetnek a Tisza pártba.