Mohácsot elbuktuk, de Röszkét megnyertük, és senki kedvéért nem leszünk bevándorlóország - Tempó

Manfred Weber és a többi brüsszeli kitartója Magyar Péternek joggal lehet idegbeteg. Rádöbbentek, hogy nem tudnak bevándorlóországot csinálni hazánkból.

Hibát hibára halmoz a Tisza Párt.

Lehet elillan annak is a reménye, hogy belülről bontsák le határzárat, ha már kívülről nem lehet? Az biztos, hogy Tarr Zoltán szerint, ha választást nyernek mindent lehet. Kohán Mátyás a legújabb Tempóban ezt nem hagyja szó nélkül.