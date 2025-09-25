Mohácsot elbuktuk, de Röszkét megnyertük, és senki kedvéért nem leszünk bevándorlóország - Tempó

Még valami, Peti! Mi van a Tarr-ral?
Az egész ország ezen röhög. Vagy sír…
10 éves Röszke! Magyarország sikeresen megvédte a határait. Itt a Tempó Kohán Mátyással!
Manfred Weber és a többi brüsszeli kitartója Magyar Péternek joggal lehet idegbeteg. Rádöbbentek, hogy nem tudnak bevándorlóországot csinálni hazánkból.
Hibát hibára halmoz a Tisza Párt.
Lehet elillan annak is a reménye, hogy belülről bontsák le határzárat, ha már kívülről nem lehet? Az biztos, hogy Tarr Zoltán szerint, ha választást nyernek mindent lehet. Kohán Mátyás a legújabb Tempóban ezt nem hagyja szó nélkül.
