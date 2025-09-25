Ft
09. 25.
csütörtök
hazánk Kohán brüsszeli Magyar Péternek hiba határzár remény

Mohácsot elbuktuk, de Röszkét megnyertük, és senki kedvéért nem leszünk bevándorlóország - Tempó

2025. szeptember 25. 17:17

10 éves Röszke! Magyarország sikeresen megvédte a határait. Itt a Tempó Kohán Mátyással!

2025. szeptember 25. 17:17
null

Manfred Weber és a többi brüsszeli kitartója Magyar Péternek joggal lehet idegbeteg. Rádöbbentek, hogy nem tudnak bevándorlóországot csinálni hazánkból. 

Hibát hibára halmoz a Tisza Párt.

 Lehet elillan annak is a reménye, hogy belülről bontsák le határzárat, ha már kívülről nem lehet? Az biztos, hogy Tarr Zoltán szerint, ha választást nyernek mindent lehet. Kohán Mátyás a legújabb Tempóban ezt nem hagyja szó nélkül. 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

oberennsinnen49
2025. szeptember 25. 17:50
Ha én lennék a kulturális miniszter, vagy bármilyen miniszter, nem vagyok, de mégis, javaslom Orbán Viktor miniszterelnök úrnak: Már most, a jövő évi költségvetésben forrás elkülönítését a Mohácsi csata 500. évfordulójának megemlékezéséről a mohácsi csatatér térségében, ökumenikus szentmise megtartásáról, valamint a helyszínen körpanoráma építését magyar, olasz, német, angol, orosz nyelvű tájékoztató idézetekkel a csatáról, annak körülményeiről. Tisztelettel: M. J. Nyírtelek. Hazádnak rendületlenül légy híve oh Magyar!
