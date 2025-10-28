Ft
olajipar holding Mol

Tisztázta a MOL a cég átalakításáról keringő híreket

2025. október 28. 07:59

A befektetőket a legkevésbé sem bizonytalanította el az elképzelés.

2025. október 28. 07:59
Mol

Megszólalt a MOL a cég holdingba szervezésével kapcsolatban. A magyar olajtársaság a Világgazdaságnak küldött válaszában kiemelte, hogy az olajiparban nem egyedülálló a holding struktúra, a nyugat-európai szektortársak közül például

  • a Shell, 
  • a BP 
  • és a Total Energies is

ilyen formában működik, ami egyszerűbbé teszi a gyakran földrajzilag is elkülönülő, más-más tevékenységet végző üzletágak működtetését.

A Világgazdaság cikkében emlékeztet, nemrég megjelent egy, a cég átszervezésével kapcsolatos közgyűlési javaslat, ami alapján holding struktúrába szerveznék át a Molt és jogilag szétválasztanák egyes üzletágainak tevékenységét – erről a november 27-ére egybehívott rendkívüli közgyűlésen szavazhatnak majd a tulajdonosok.

A kezdeményezés lényege, hogy a jövőben a Mol Nyrt-nél holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja,  

míg az egyes fő üzletágak,

  • upstream,
  • downstream
  • és retail

önálló társaságokként működnek tovább a társaság 100 százalékos tulajdonában. A Mol hangsúlyozta azt is, hogy 

az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, nem jár értékátrendezéssel, kizárólag a cégcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja.

A Világgazdaság szerint a befektetőket a legkevésbé sem bizonytalanította el a Mol átalakításának terve. A Mol kurzusa 1,7 százalékkal erősödött hétfő kora délutánig, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai blue chip papír volt a négy közül.

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak
 

 

recipracio-2
2025. október 28. 09:23
