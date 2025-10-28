Tisztázta a MOL a cég átalakításáról keringő híreket

Megszólalt a MOL a cég holdingba szervezésével kapcsolatban. A magyar olajtársaság a Világgazdaságnak küldött válaszában kiemelte, hogy az olajiparban nem egyedülálló a holding struktúra, a nyugat-európai szektortársak közül például

a Shell,

a BP

és a Total Energies is

ilyen formában működik, ami egyszerűbbé teszi a gyakran földrajzilag is elkülönülő, más-más tevékenységet végző üzletágak működtetését.

A Világgazdaság cikkében emlékeztet, nemrég megjelent egy, a cég átszervezésével kapcsolatos közgyűlési javaslat, ami alapján holding struktúrába szerveznék át a Molt és jogilag szétválasztanák egyes üzletágainak tevékenységét – erről a november 27-ére egybehívott rendkívüli közgyűlésen szavazhatnak majd a tulajdonosok.