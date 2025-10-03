Szomorú Nagy Attila Tibor, újfent nagyot csalódott a Tiszában: most épp a párt egészségügyi tervei borították a bilit

Döbbenetes beismerés Tarr Zoltántól: iskolákat és kórházakat akar bezárni a Tisza (VIDEÓ)
A tiszás politikus bevallotta, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt.
A párt egészségügyi miniszterjelöltje nem mondott semmi érdemit a baloldali elemző szerint, a transzparenciának is búcsút mondtak.
Pénteken tartott a Tisza Párt „egészségügyi konferenciát”, miután nyilvánosságra került Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének azon gondolata, miszerint kórházi ágyszámcsökkentés kellene.
A konferencia kapcsán Nagy Attila Tibor a Facebook-oldalán kifejtette, hogy eleinte még elkezdett örülni a konferenciának, azt hitte, hogy „végre tartalmi kérdésekről” lesz szó, „örömöm azonban nem tartott sokáig, mert Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt szinte semmi újat nem mondott ahhoz képest, amit már többször előadott: betegközpontúság, adatközpontúság, transzparencia...”
Amikor NAT elkezdett azon morfondírozni, hogy a többi szakértő miről fog akkor beszélni, hisz „sokféle téma várta a konferencia hallgatóságát: digitális egészségügy, népegészségügy, ápolás, kórházirányítás”, a Tisza Párt élő közvetítése véget ért,
elbúcsúztak tőlünk és a transzparenciától is.”
Nagy Attila Tibor hozzátette, érti a dolgot, „gonosz fideszesek is nézhetik a konferenciát és ők még az élőfába és a hangyába is belekötnek majd”, „csak akkor ne beszéljenek átláthatóságról. Mert akkor nem a transzparencia, hanem a ravasz róka ügyessége vezet a választási győzelemhez, ha jól értem.”
A posztja végén megjegyezte NAT, azért mégiscsak kíváncsi lenne a Tisza egészségügyi programjára: „azért ha mégis kitennék a konferencia több órás anyagát, megköszönném és megnézném.”
