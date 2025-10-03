Ft
Tarr Zoltán konferencia terv Nagy Attila Tibor egészségügy transzparencia

Szomorú Nagy Attila Tibor, újfent nagyot csalódott a Tiszában: most épp a párt egészségügyi tervei borították a bilit

2025. október 03. 14:51

A párt egészségügyi miniszterjelöltje nem mondott semmi érdemit a baloldali elemző szerint, a transzparenciának is búcsút mondtak.

2025. október 03. 14:51
null

Pénteken tartott a Tisza Párt „egészségügyi konferenciát”, miután nyilvánosságra került Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének azon gondolata, miszerint kórházi ágyszámcsökkentés kellene

A konferencia kapcsán Nagy Attila Tibor a Facebook-oldalán kifejtette, hogy eleinte még elkezdett örülni a konferenciának, azt hitte, hogy „végre tartalmi kérdésekről” lesz szó, „örömöm azonban nem tartott sokáig, mert Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt szinte semmi újat nem mondott ahhoz képest, amit már többször előadott: betegközpontúság, adatközpontúság, transzparencia...”

Amikor NAT elkezdett azon morfondírozni, hogy a többi szakértő miről fog akkor beszélni, hisz „sokféle téma várta a konferencia hallgatóságát: digitális egészségügy, népegészségügy, ápolás, kórházirányítás”, a Tisza Párt élő közvetítése véget ért,

elbúcsúztak tőlünk és a transzparenciától is.”

Nagy Attila Tibor hozzátette, érti a dolgot, „gonosz fideszesek is nézhetik a konferenciát és ők még az élőfába és a hangyába is belekötnek majd”, „csak akkor ne beszéljenek átláthatóságról. Mert akkor nem a transzparencia, hanem a ravasz róka ügyessége vezet a választási győzelemhez, ha jól értem.”

A posztja végén megjegyezte NAT, azért mégiscsak kíváncsi lenne a Tisza egészségügyi programjára: „azért ha mégis kitennék a konferencia több órás anyagát, megköszönném és megnézném.”

A teljes posztot alább olvashatja el:

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

llancsi74
2025. október 03. 15:17
Csak a szokásos. Duma, duma, duma,tartalom nélkül. Nem hiszem el,hogy az agyhalottak nem veszik észre,hogy nulla szakpolitika. Dupla nulla...
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. október 03. 15:17
NAT szerelmes a Tiszába és Poloskásba, azért reménykedik még mindig. Mi, akik tisztán látunk, nem szerelemtől elvakultan, mi tudjuk, hogy hiú ábránd a reménykedése.
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2025. október 03. 15:16
Vajon a Tóni , mennyivel finanszírozza ezt a Tisza humbugot ? Nem tudom , hogy ki a rendező , de ezt már a rendező személyével elszúrták . A szereplők is "rendesen" odateszik magukat . / Tudjátok : Színház az egész világ .... (William Shakespeare)
Válasz erre
0
0
nekateal
•••
2025. október 03. 15:10 Szerkesztve
Ez nehéz lesz! Mondani is valami lényegeset, meg nem is! Tetszik ez a "gonosz fideszesek is nézhetik a konferenciát és ők még az élőfába és a hangyába is belekötnek majd". Elárulom, abba senki sem fog belekötni, de van az a józan paraszti ész. No, azzal nehéz lesz.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!