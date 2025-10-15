Szijjártó elárulta: ezért éri meg hajnal négykor útnak indulni

Az évszázad csalására készül Zelenszkij: már nemcsak Magyarországot, hanem az Európai Uniót is hülyének nézi Ukrajna
Mindent bevet a cél érdekében.
A tárcavezető szerint senki sem veheti el a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait.
„Ezért megéri a hajnali kelés” – írta Facebook-oldalán közzétett videójához Szijjártó Péter, amelyben a következőképpen fogalmazott: „Mi nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait. Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák.”
A videót alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala