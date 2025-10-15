Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Magyarország gázár Szijjártó Péter

Szijjártó elárulta: ezért éri meg hajnal négykor útnak indulni

2025. október 15. 10:15

A tárcavezető szerint senki sem veheti el a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait.

2025. október 15. 10:15
null

„Ezért megéri a hajnali kelés” – írta Facebook-oldalán közzétett videójához Szijjártó Péter, amelyben a következőképpen fogalmazott: „Mi nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát, és azt sem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait. Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák.”

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. október 15. 11:49 Szerkesztve
Amúgy ez a hazaáruló, ruszkiszopó fasz mit keres még a közéletben? Az elmúlt 15 évben a neve több súlyos, bizonyított botrányhoz kötődött, bármelyikbe belebukna egy külügyminiszter egy jogállamban. Nálunk viszont következmények nélkül irányítja tovább a külügyet. Néhány példa: • Dunakeszi villaügy – 700 m²-es luxusvilla irreális áron, magyarázat: „szülői kölcsön”. • Quaestor-botrány – a külügy időben kivette a pénzét, miközben kisbefektetők buktak. • Kaleta-ügy – 19 000 pedofil kép, hazamenekítés titkosszolgálattal, 1 év felfüggesztett. • Lady Mrd jachtbotrány – luxusjachton „dolgozott”, miközben mást állított. • Felesége cége – nyilvános munka nélkül százmilliós osztalék. • Lélegeztetőgép-botrány – túlárazott, felesleges gépek, megsemmisített iratok. • Orosz hackertámadás – elhallgatott külügyi kibertámadások. És ezek mind egy emberhez kötődnek. Egy politikushoz, aki ma is a magyar diplomácia arca. Ez nem külügy, ez bűnszövetkezet.
Válasz erre
1
0
csapláros
2025. október 15. 11:22
Ami JÓL működik, a patrióta, illiberális gazdaság- és pénzügy politika, ráadásul úgy tűnik, hogy az MNB és a kormány megteremtett szinkronjával, a keleti és lassan-lassan a déli nyitással az afrikai országok felé is, a külföldimonopóliumok és spekulánsok hasznának a meg-megnyirbálásával és az országban tartásával, az újabbnál újabb beruházásokkal, köztük a védelmi képességeink fejlesztésével is, azt nem szabad és ÖNGYILKOSSÁG lenne elrontani. Nincs alternatíva, pedig erős az egy szóval liberálnácinak nevezhető hazai nemzetáruló ballibbantak és az uniós csicskák részéről történő nyomás. De minél tovább tartjuk magunkat, ugyanakkor annál erősebbé válik a gazdaság és ezzel az ország.
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2025. október 15. 11:20
Az országnak talán soha nem volt ennyire rátermett és eredményes külügyminisztere. Leírhatatlan a kontraszt Hornhoz és Hkovácshoz Isten tartsa meg nekünk ameddig csak lehet
Válasz erre
1
1
ergo07-2
2025. október 15. 10:59
Legjobb külügyminiszternek nem jár Nobel díj? Hihetetlen elkötelezett ez az ember, áldás kísérje!
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!