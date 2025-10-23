Az érintett egyrészt cáfol, másrészt picit lebegtet is.

Ugyanakkor a legendás politológus annyira azért nem tolja el magától a sztorit, amolyan Lakner Zoltán-szerű kommunikációt folytat. Hogy őt parafrazeáljam: semmi sem lehetetlen.

Szerintetek megtörtént az ajánlattétel?”