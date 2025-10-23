Elemző: miniszteri poszt várhat Török Gáborra Magyar Péter győzelme esetén – reagált a politológus
Deák Dániel szerint az „egyrészt-másrészt” nagymestere lelepleződött.
Az érintett egyrészt cáfol, másrészt picit lebegtet is.
„Deák Dániel bedobta: Török Gábornak felajánlotta Magyar Péter, ha kormányra kerül a Tisza (OMG!!), kancelláriaminiszter lesz belőle. Nem a lehetetlen kategória, maradjunk annyiban…
Ugyanakkor a legendás politológus annyira azért nem tolja el magától a sztorit, amolyan Lakner Zoltán-szerű kommunikációt folytat. Hogy őt parafrazeáljam: semmi sem lehetetlen.
Szerintetek megtörtént az ajánlattétel?”
