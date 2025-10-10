Ft
MOL Szerbia Szijjártó Péter kőolajvezeték

Szerbia vagy Horvátország? – Szijjártó Péter rámutatott, miért kell választani

2025. október 10. 07:28

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hazánk alapvető érdekeivel lenne ellentétes, ha a két vezetékből csak egy maradna.

2025. október 10. 07:28
null

Szerbia példája jól mutatja, hogy óriási problémákat okozhat, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt a hírt kommentálta, miszerint a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltető a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

„Világosan látszik, hogy micsoda problémákat okozhat az, hogyha egy ország kőolajellátása egyetlen, Horvátországból érkező vezetéknek van kitéve” – mondta.

Na, ezt a helyzetet kell Magyarországon elkerülni. Azt a helyzetet kell elkerülni, hogy mi is egyetlen kőolajvezetéktől, ráadásul egy Horvátországból jövő kőolajvezetéktől függjünk”

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy jelenleg Magyarországra két vezetéken jön kőolaj, és hazánk alapvető érdekeivel lenne ellentétes, ha ebből a kettőből csak egy maradna.

Természetesen szerb barátaink mellett állunk, folyamatos kapcsolatban vagyunk, s mivel a Mol a régió legnagyobb energiavállalataként fontos szerepet játszik a kőolajellátásban és az üzemanyagellátásban Szerbiában, természetesen a szerb barátaink számíthatnak a Mol növekedő szállítására is”

 – húzta alá.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Mol szállításai sem tudják pótolni teljes egészében a Horvátországból kieső mennyiséget.

„Ezért még egyszer nagyon fontos tanulságként mindenki vésse az eszébe: nagyon komoly veszélyeket rejteget az a helyzet, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

pipa89
2025. október 10. 08:57
Hümm, egyik nép sem rosszabb, mint a másik. Az a gáz, hogy a pénzmaffia sikeresen alkalmazza az oszd meg és uralkodj elvét a népeken, különösen akkor, amikor el akar venni mindegyiktől valamit. Balga az, aki nem ismeri fel a történelmi mintázatot ebben a törekvésben. Még balgább az, aki nem látja, hogy kik irányítanak valójában! A PÉNZ ÚTJÁT KELL KÖVETNI! FEL KELL ISMERNI, HOGY NINCS MÁSRÓL SZÓ, MINTHOGY EGYMÁS ELLEN HANGOLNAK MINKET, MEGGYENGÍTIK MINDKÉT FELET, AZTÁN JÖN A SZABADRABLÁS, AMINEK A VÉGÉN MI, MAGYAROK ÉS A HORVÁTOK IS SZÍVNI FOGNAK. Két világháború, dél-szláv háború után talán a békén és a közös fejlődésen kellene dolgozni, és nem egymás ellen!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 10. 08:30
"kimirszen 2025. október 10. 08:26 Most is tapsolj ne csak amikor megválasztották." Egyszer majd kérdezz meg valakit az árnyalt gondolkodás, vagy csak úgy natúrban a logikus gondolkozásról, hogy milyen az. Egész meglepődnél. Ja, ha lenne mivel.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 10. 08:26
Dixtroy 2025. október 10. 08:17 "Az Egyesült Államok januárban jelentette be a szankciókat a NIS ellen, amely Szerbia legnagyobb olajimportőre és Oroszország egyik utolsó megmaradt energetikai eszköze Európában." Az a NIS bűne, hogy orosz tulajdonosai (is) vannak. Az usának mégis mi a faszgeci köze van hozzá? A szankciókat nem az USA találta ki hanem Trump. Most is tapsolj ne csak amikor megválasztották.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 10. 08:17
"Az Egyesült Államok januárban jelentette be a szankciókat a NIS ellen, amely Szerbia legnagyobb olajimportőre és Oroszország egyik utolsó megmaradt energetikai eszköze Európában." Az a NIS bűne, hogy orosz tulajdonosai (is) vannak. Az usának mégis mi a faszgeci köze van hozzá? Miért ne lehetne? Ja oké, csak ők kereskedhetnek az oroszokkal, mindenki rajtuk keresztül vásárolhat csak naftát, és ez a kalmár uzsora voltaképpen a jó és rossz küzdelme! Apám, bele se merek gondolni mi lenne itt, ha Orbán nem lenne Trump haverja!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!