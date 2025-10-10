Szerbia vagy Horvátország? – Szijjártó Péter rámutatott, miért kell választani

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt a hírt kommentálta, miszerint a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltető a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

„Világosan látszik, hogy micsoda problémákat okozhat az, hogyha egy ország kőolajellátása egyetlen, Horvátországból érkező vezetéknek van kitéve” – mondta.