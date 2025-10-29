Szépen helyretették az egyik '56-os hősön nevetgélő „sztárszínészt” (VIDEÓ)

Ilyen a virtigli Tisza-propaganda: az '56-os hősünk nevén „poénkodott” Tóta W. és Thuróczy (VIDEÓ)
A HVG újságírója még azt is kimondta: ha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.
Thuróczy Szabolcs Vitéz Szilágyi Árpád nevével „poénkodott” a Tiszához köthető Kontroll nevű oldalon.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Tóta W. Árpád publicista és Thuróczy Szabolcs színész a Tisza oldalán, a Kontrollon elemezték az október 23-ai Kossuth téri ünnepi műsort. A színpadon álló hősök egyike Vitéz Szilágyi Árpád volt, aki Csíkszeredából érkezett a megemlékezésre.
Thuróczy erre elkezdett „poénkodni” a vitézi rangon és hozzátette, hogy ő is vitéz. Erre Tóta W. csak annyit mondott:
hogyha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, a hírrel kapcsolatban egy rövid videót osztott meg Facebook-oldalán, amelyhez a következő kísérőszöveget írta:
1956 hősei tiszteletet érdemelnek nem pedig gúnyolódást, mint ahogy Thuróczy Szabolcs tette azt a tiszás Kontrollban.”
A videót alább tekinthetik meg:
