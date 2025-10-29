Szépen helyretették az egyik '56-os hősön nevetgélő „sztárszínészt” (VIDEÓ)

Thuróczy erre elkezdett „poénkodni” a vitézi rangon és hozzátette, hogy ő is vitéz. Erre Tóta W. csak annyit mondott:

hogyha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, a hírrel kapcsolatban egy rövid videót osztott meg Facebook-oldalán, amelyhez a következő kísérőszöveget írta: