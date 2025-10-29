Ft
Szépen helyretették az egyik '56-os hősön nevetgélő „sztárszínészt” (VIDEÓ)

2025. október 29. 13:59

Thuróczy Szabolcs Vitéz Szilágyi Árpád nevével „poénkodott” a Tiszához köthető Kontroll nevű oldalon.

2025. október 29. 13:59
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Tóta W. Árpád publicista és Thuróczy Szabolcs színész a Tisza oldalán, a Kontrollon elemezték az október 23-ai Kossuth téri ünnepi műsort. A színpadon álló hősök egyike Vitéz Szilágyi Árpád volt, aki Csíkszeredából érkezett a megemlékezésre. 

Thuróczy erre elkezdett „poénkodni” a vitézi rangon és hozzátette, hogy ő is vitéz. Erre Tóta W. csak annyit mondott: 

hogyha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, a hírrel kapcsolatban egy rövid videót osztott meg Facebook-oldalán, amelyhez a következő kísérőszöveget írta:

1956 hősei tiszteletet érdemelnek nem pedig gúnyolódást, mint ahogy Thuróczy Szabolcs tette azt a tiszás Kontrollban.”

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

elégia
2025. október 29. 14:07
A két piszkos gazember -egy szar ripacs, meg egy újságírónak nem nevezhető jellemtelen senki- saját magát tolja bele a trágyába. És akkor csodálkoznak, hogy mindig kéltharmad.
Válasz erre
2
0
Egyszeriember
2025. október 29. 14:02
Nem tisztelnek ezek se Istent, se embert. Számukra csak a család-, nemzet-, és életellenes eszmék bírnak némi értékkel.
Válasz erre
1
0
