Sorsdöntő választás Csehországban – este hatkor indul a Mandiner élő elemzése

A kétnapos voksoláson a részvétel már péntek délután meghaladta a négy évvel ezelőtti szintet, ami kiélezett küzdelmet ígér.
Este hat órától élő elemző műsorral jelentkezünk, amelyet Gyürky Enikő vezet.
A stúdióban Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Mészáros Andor az ELTE-BTK Történeti Intézet docense és Kolek Zsolt politikai szakértő értékelik a választás lehetséges forgatókönyveit, a cseh politikai erőviszonyokat és a magyar–cseh kapcsolatokra gyakorolt hatásokat, miközben Kohán Mátyás Csehországból jelentkezik élőben a legfrissebb fejleményekkel.
A Mandiner élő adása itt indul – kattintson és kövesse velünk a fejleményeket!