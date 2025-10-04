Ft
10. 04.
szombat
Sorsdöntő választás Csehországban – este hatkor indul a Mandiner élő elemzése

Sorsdöntő választás Csehországban – este hatkor indul a Mandiner élő elemzése

2025. október 04. 12:00

Szombat estére eldől, merre fordul Csehország politikai iránytűje – marad-e Petr Fiala kormánya, vagy visszatér Andrej Babiš és az ANO mozgalom a hatalomba.

2025. október 04. 12:00


A kétnapos voksoláson a részvétel már péntek délután meghaladta a négy évvel ezelőtti szintet, ami kiélezett küzdelmet ígér.

Este hat órától élő elemző műsorral jelentkezünk, amelyet Gyürky Enikő vezet. 

A stúdióban Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Mészáros Andor az ELTE-BTK Történeti Intézet docense és Kolek Zsolt politikai szakértő értékelik a választás lehetséges forgatókönyveit, a cseh politikai erőviszonyokat és a magyar–cseh kapcsolatokra gyakorolt hatásokat, miközben Kohán Mátyás Csehországból jelentkezik élőben a legfrissebb fejleményekkel.

A Mandiner élő adása itt indul – kattintson és kövesse velünk a fejleményeket!

 

 

masikhozzaszolo
2025. október 04. 13:09
Tudtommal Babis szoci. Libsi szoci. És ott nincs gazdag ember, senki nem korrupt, nem lop. Ha igen, akkor legyen szoci, annak lehet. Babis meg éppen gazdag. Nem bánom, ha bennünken nem ócsárol. De támaszkodásra nem jó. Már ütik bottal
karcos-2
2025. október 04. 12:45
Szabadságot Hatkor Induló Elemzésnek!
vi-ktt
•••
2025. október 04. 12:35 Szerkesztve
És a szanaszétbaszott retkes patkányok máris elkezdték a szisztematikus csalást! mandiner.hu/kulfold/2025/10/cseh-valasztasok-csehorszag-andrej-babis-ano youtube.com/watch?v=GXiZM1dECGk youtube.com/watch?v=38yWNWbFR74 Ezek a patkányok AKARJÁK Ukrajnát, mert szerintük ez az "eredet szerinti őshazájuk" és nem fognak olyan kormányokat megalakulni, amik elleneznék ezt! The Times of Israel ~ Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine / 2013
