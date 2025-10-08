Sikerült saját magát is alulmúlnia Magyar Péternek: hivatalos statisztika igazolja, mennyit érnek neki a szavazói

Talabér Krisztián bemutatta a Facebook-oldalán, hogy „Magyar Péter a 718 tagú Európai Parlament 718. legaktívabb, vagyis hivatalosan is a leglustább tagja. Néhány hónapig egy szocialista román asszony nála is lustább volt, de Magyar Péternek sikerült előznie, így már ő számít a leglustábbnak” – írta a Nézőpont Intézet elemzője.

Még júliusban a Mandiner is arról számolt be, hogy Magyar Péter a második legtöbbet hiányzó EP-képviselő: az elmúlt egy évben mindössze 15 alkalommal szólalt fel, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte.

Tette mindezt úgy, hogy milliókat keres havonta Brüsszelben.

Így már kezd érthető lenni, annak idején miért nevezte kamuállásnak az uniós képviselői pozíciót.

Korábban még Magyar sértegette a jobboldali kollégáit