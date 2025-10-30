Ft
Tisza Párt liberális Magyarország Rákay Philip Sziget Magyar Péter Budapest ellenzék Sziget fesztivál baloldal

Saját magát buktatta le Magyar Péter: már megint azt csinálta, amivel az ellenfeleit vádolja

2025. október 30. 20:02

Rákay Philip feltette a legégetőbb kérdéseket.

2025. október 30. 20:02
null

Rákay Philip kiszúrt Magyar Péterrel kapcsolatban egy érdekes ellentmondást. A Tisza Párt elnöke ugyanis előszeretettel szokta azt hangoztatni, hogy mennyire ellenzi a „füstös szobákban” megkötött alkukat. Most azonban ő maga jelentette be, hogy egy ilyen egyeztetésen vett részt.

„Véletlenül nem Magyar Péter szokott – horpadt alumíniumvödör hangon – állandóan »füstös szobákban« köttetett, mutyista politikai háttéralkukat emlegetni? Erre mit csinál? »Füstös szobákban« köt politikai háttéralkut. Na jó, mindenmentes lattét szürcsölve, egy budapesti kávézóban.

Majd büszkén kiáll ez a gyémántfokozatú árokásó, hogy bejelentse, ő a megmentő, mégis lesz Sziget Fesztivál.

Véletlenül sem szeretnék ünneprontó lenni, de mégis milyen felhatalmazással, milyen közjogi pozíciót viselve tárgyalhat és egyezkedhet Magyar Péter – Budapest főváros nevében – Gerendai Károly milliárdos üzletemberrel? Hol voltak mindeközben a Fővárosi Közgyűlés képviselői, a választott elöljárók vagy épp a málé főpolgármester?

És mi a helyzet ilyenkor a képviseleti demokrácia szent ethoszával?

Az a rossz hírem van, hogy közjogi értelemben éppen annyit ér Magyar Péter Gerendai Károlynak adott szava és ígérete, mint az őket kiszolgáló pultos kislányé. Egyikük sem állapodhat meg ugyanis a Főváros nevében az égvilágon semmiről. Persze a nagycsoportos óvodás szintjén tanyázó Karácsony főpolgármester ahelyett, hogy kikérte volna magának ezt az egészet, ezzel a kis Facebook-üzenettel volt képes porig zúzni – nagyítóval sem nagyon látható – tekintélyét: »Örülök, hogy végre mindenkinek megjött az esze.« Gratulálunk, szeretettel! Ez volna hát az ő híresen européer demokráciájuk Gelgellyel, na meg az erősen cezaromán, súlyosan kontrollmániás, beteges autokrata képességeit már most, percenként felvillantó Magyar Péterrel. Emberek, gondolkozzatok!” – figyelmeztetett a televíziós műsorvezető.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

