Saját magát buktatta le Magyar Péter: már megint azt csinálta, amivel az ellenfeleit vádolja

Rákay Philip kiszúrt Magyar Péterrel kapcsolatban egy érdekes ellentmondást. A Tisza Párt elnöke ugyanis előszeretettel szokta azt hangoztatni, hogy mennyire ellenzi a „füstös szobákban” megkötött alkukat. Most azonban ő maga jelentette be, hogy egy ilyen egyeztetésen vett részt.

„Véletlenül nem Magyar Péter szokott – horpadt alumíniumvödör hangon – állandóan »füstös szobákban« köttetett, mutyista politikai háttéralkukat emlegetni? Erre mit csinál? »Füstös szobákban« köt politikai háttéralkut. Na jó, mindenmentes lattét szürcsölve, egy budapesti kávézóban.

Majd büszkén kiáll ez a gyémántfokozatú árokásó, hogy bejelentse, ő a megmentő, mégis lesz Sziget Fesztivál.

Véletlenül sem szeretnék ünneprontó lenni, de mégis milyen felhatalmazással, milyen közjogi pozíciót viselve tárgyalhat és egyezkedhet Magyar Péter – Budapest főváros nevében – Gerendai Károly milliárdos üzletemberrel? Hol voltak mindeközben a Fővárosi Közgyűlés képviselői, a választott elöljárók vagy épp a málé főpolgármester?