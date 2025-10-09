Ft
okosbolt üzlet Délmagyar Coop

Rendszeresen kirabolják a személyzet nélküli okosboltot

2025. október 09. 06:47

A vezérigazgató szerint azonban az automatizált rendszer megbízható.

2025. október 09. 06:47
null

Kénytelen biztonsági őrrel felügyelni zárás után a szegedi Szent István téri Coop üzletet a fenntartó, a Délmagyar megjegyzi, bár az eredetileg személyzet nélküli okosbolt sikeresen üzemelt, de 

a lopások miatt ideiglenesen emberi felügyeletet vezettek be. 

A vezérigazgató szerint az automatizált rendszer megbízható, és hosszú távon ismét teljesen önálló lesz a bolt.

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli boltjuk működése. A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét. 

Naponta elemezzük a működést, és azt látjuk, hogy a bolt gazdaságosan, a várakozásoknak megfelelően üzemel 

– mondta. 

A vezérigazgató szerint május 22. óta több ezer vásárló használta a rendszert, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a személyzet nélküli modell nem jár nagyobb forgalmazási veszteséggel, mint a hagyományos boltok. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.
A Coop Szeged Zrt. vezetése átmenetileg biztonsági őrrel is megerősítette a felügyeletet, de ez nem lesz tartós. – A vásárlók most találkozhatnak őrző-védelmi személyzettel, de ez átmeneti megoldás – tette hozzá. – Az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A Délmagyar úgy tudja, a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy olyan vásárlóval jut be az üzletbe aki az alkalmazás segítségével nyitotta ki az üzlet ajtaját. Majd ugyanígy jut ki, egy jóhiszemű vásárló segítségével. Ezen igyekeznek javítani a jövőben. Információik szerint olyan is előfordult, hogy amikor éppen kinyílt az ajtó, egy erősen ittas férfi sétált be az üzletbe, de ki már nem jutott, ezért kicsit lepihent a pénztárgépek között. Néhány árucikket ő is fizetés nélkül vitt el, de miután kopogtattak nála a rendőrök és eljárás indult ellene, visszament az üzletbe és kifizette a lopott árut.

Nyitókép: Képernyőmentés

Obsitos Technikus
2025. október 09. 10:00
Fekete Gyula: A kék sziget :-)
Obsitos Technikus
2025. október 09. 09:59
Nem való ez ide.. Prolik, ukránok, cigányok..
satrafa-2
2025. október 09. 09:44
Tavaly nyáron egy hetet töltöttem Szegeden rokonoknál. Főleg gyalog és tömegközlekedéssel járkáltunk a városban. Egy, azaz 1 cigányt láttam összesen. A szegediek szerencsések, ott nem túl sok cigány él. Azt akarom mondani, hogy nem biztos a cigány elkövető ebben az automata csodaboltban.
stormy
2025. október 09. 08:41
kik "rabolják" ki? cigányok? btw alapvető müveltség: rablés az amikro valami eröszakkal vesz el az elkövető az áldozattól annak karata ellenére. ez sulyosabb jogi következményekkel jár mivel erőszakos cselekmény. a lopás az a a szó amit keresel.
