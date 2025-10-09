Rendszeresen kirabolják a személyzet nélküli okosboltot

– mondta.

A vezérigazgató szerint május 22. óta több ezer vásárló használta a rendszert, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a személyzet nélküli modell nem jár nagyobb forgalmazási veszteséggel, mint a hagyományos boltok. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.

A Coop Szeged Zrt. vezetése átmenetileg biztonsági őrrel is megerősítette a felügyeletet, de ez nem lesz tartós. – A vásárlók most találkozhatnak őrző-védelmi személyzettel, de ez átmeneti megoldás – tette hozzá. – Az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A Délmagyar úgy tudja, a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy olyan vásárlóval jut be az üzletbe aki az alkalmazás segítségével nyitotta ki az üzlet ajtaját. Majd ugyanígy jut ki, egy jóhiszemű vásárló segítségével. Ezen igyekeznek javítani a jövőben. Információik szerint olyan is előfordult, hogy amikor éppen kinyílt az ajtó, egy erősen ittas férfi sétált be az üzletbe, de ki már nem jutott, ezért kicsit lepihent a pénztárgépek között. Néhány árucikket ő is fizetés nélkül vitt el, de miután kopogtattak nála a rendőrök és eljárás indult ellene, visszament az üzletbe és kifizette a lopott árut.

Nyitókép: Képernyőmentés