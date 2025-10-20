Ft
10. 20.
hétfő
Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

háború Budapesti békecsúcs béke üzlet elnök Donald Trump morál

Trump stratégiailag veszélyes vezető a háborús helyzetekben

2025. október 20. 17:27

Nem gonosz, nem buta, csak nem érti, hogy vannak döntések, amik nem üzletiek, hanem erkölcsiek a világban.

2025. október 20. 17:27
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Csakhogy a háború nem show, hanem struktúra.

És ha egy elnök nem érti a struktúrát, akkor akaratlanul is az agresszor narratíváját erősíti.

Trump »békeígérete« valójában időnyerés Putyinnak
Amikor azt mondja, „álljon meg a front ott, ahol van”, az nem béke, hanem status quo-jutalom az agresszornak.
Oroszország azonnal elfogadná, mert ezzel legitimizálhatná az elfoglalt területeket.
Ukrajna viszont elveszítené a szuverenitásának lényegét.
Tehát amit Trump »békeígéretként« ad el, az valójában Putyin álma.

Trump a háborút nem világrendi válságként, hanem üzletként látja
A logikája:
Ha háború van, akkor tárgyalás jön, ahol valaki enged, akkor valaki nyilván nyer is, így új alku születhet…
Ez jól működik egy ingatlanpiacon.
De nem működik ott, ahol emberek halnak meg, és ahol a kompromisszum nem két aláírás, hanem elvesztett városok, családok, életek.

Összegezve:
Trump erős ösztönű, de stratégiailag veszélyes vezető a háborús helyzetekben.

Nem gonosz, nem buta, csak nem érti, hogy vannak döntések, amik nem üzletiek, hanem erkölcsiek a világban.
Hogy a politikában az értékalapú döntés fontosabb, mint az érdekalapú.

És ez a tévedése az, ami a világot veszélyessé teszi, ha nála van a döntés kulcsa…”

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 39 komment

torpapa68
2025. október 20. 19:10
A "háború a politika folytatása egyéb eszközökkel" , Carl von Clausewitz (1780-1831). porosz hadtudós és filozófus. A jelentésével Tarjányi hadtudós úrnak is tisztában kellene lennie.: A háború nem öncél, nem egy teljesen önálló dolog, összefügg a politikai akarattal és a nemzetek céljaival. Egy nemzet politikai céljai (biztonság, befolyás, gazdasági előnyök) vezethetnek oda, hogy katonai eszközökhöz folyamodjon. Amikor a diplomácia és más békés eszközök kimerültek vagy eredménytelennek bizonyulnak, a politika folytatódik, de már katonai eszközökkel, így a háború nem csupán politikai aktus, hanem valódi politikai eszköz. Amit ma ukrajnában látunk az két nagyhatalom százéves politikai csatája, mondhatjuk cinikusan, belügye. Az ukránok buta kormánya önként jelentkezett bokszzsáknak, lőtérnek...
Válasz erre
0
0
lemez
2025. október 20. 19:07
Az milyen erkölcsös volt,hogy a nato az orosz határra akarta telepiteni bázisát.Miért nem egyenesen Moszkvába?Nem tudod?Akkor ki is kezdte a háborút tökfej?
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2025. október 20. 19:05
Ha abból indulunk ki hogy végetért a történelem, akkor mindenki aki történelmet akar csinálni erkölcstelen. A másik lehetőség, hogy ezek a Tarjányi félék esztelenek, hiszen olyan feltevést abszolutizálnak, amit a valóság próbája soha nem igazolt.
Válasz erre
1
0
Korrupt Kornél
2025. október 20. 19:03
Hogy is csak egy csóró beirogató vagy, nem pedig minimum agy usaelnök?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!