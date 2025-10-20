„Csakhogy a háború nem show, hanem struktúra.

És ha egy elnök nem érti a struktúrát, akkor akaratlanul is az agresszor narratíváját erősíti.

Trump »békeígérete« valójában időnyerés Putyinnak

Amikor azt mondja, „álljon meg a front ott, ahol van”, az nem béke, hanem status quo-jutalom az agresszornak.

Oroszország azonnal elfogadná, mert ezzel legitimizálhatná az elfoglalt területeket.

Ukrajna viszont elveszítené a szuverenitásának lényegét.

Tehát amit Trump »békeígéretként« ad el, az valójában Putyin álma.

Trump a háborút nem világrendi válságként, hanem üzletként látja

A logikája:

Ha háború van, akkor tárgyalás jön, ahol valaki enged, akkor valaki nyilván nyer is, így új alku születhet…

Ez jól működik egy ingatlanpiacon.

De nem működik ott, ahol emberek halnak meg, és ahol a kompromisszum nem két aláírás, hanem elvesztett városok, családok, életek.

Összegezve:

Trump erős ösztönű, de stratégiailag veszélyes vezető a háborús helyzetekben.