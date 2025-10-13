Parázs vita a BME-n: összecsapott György László és Pogátsa Zoltán

2025. október 13-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adott otthont annak a nagy érdeklődés övezte szakmai vitának, amelyen György László, a gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos, valamint Pogátsa Zoltán, közgazdász, szociológus, habilitált egyetemi docens ütköztették nézeteiket „A középosztály forradalma” című könyv kapcsán. A beszélgetést Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke moderálta. A rendezvény célja az volt, hogy szakmai párbeszéd keretében vizsgálja a hazai és nemzetközi középosztály helyzetét, szerepét és társadalmi-gazdasági kihívásait.

György László: a magyar meritokratikus modell, mint válasz a középosztály válságára

A vita apropójául szolgáló könyvében György László kifejti hogy a 21. században működő társadalmak fenntarthatóságának és politikai stabilitásának egyik kulcsa a széles és erős középosztály. Szerinte azok a demokráciák működnek jól, amelyek nem a polarizált kontrasztok mentén épülnek, hanem olyan középosztályra támaszkodnak, amelynek tagjai már nem csak fogyasztói státusban állnak, hanem aktív szereplői a társadalmi és gazdasági folyamatoknak.