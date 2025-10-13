Parázs vita a BME-n: összecsapott György László és Pogátsa Zoltán

A kormánybiztos rámutatott: a kamatterhek 2010-ben a GDP 4%-át vitték el, miközben a balti országok „nulla közeli” szinten mozogtak. A csökkenő adósságterheknek köszönhetően viszont több forrás jutott „a családokra, a lakhatásra és a társadalmi mobilitást elősegítő ösztöndíjakra”.
Aki azt mondja, hogy az államadósság nem fontos, az a jövő terhére akar élni. Mi nem ezt az utat választottuk.”
A kormánybiztos szerint a „jó helyre rakod a pénzt” típusú érvelés félrevezető, mert nem veszi figyelembe a magyar gazdaság korlátait: „Japán példája, amit Pogátsa említett, nem alkalmazható ránk. Japánnak van saját tartalékvalutája és belső finanszírozása. Nekünk nincs jenünk, sem akkora megtakarításunk. A magyar pénzügyi fegyelem nem eszme, hanem túlélési stratégia.”
A vitában felvillantott jövőkép
Pogátsa Zoltán szerint a magyar gazdaság továbbra is „alacsony hozzáadott értékű”, és az ország „extraktív gazdasági modell” felé halad, ahol „a gazdasági elit magához vonzza az erőforrásokat”. György László ezzel szemben úgy vélte, hogy a hazai tőke megerősödése nem kisajátítás, hanem „országvisszavétel”: „A leggazdagabbak vagyonnövekedése nem a középosztály kárára történt, hanem azért, mert a jövedelmek egy része visszakerült a hazai tulajdonba. A Strabag és a Colas helyett ma magyar cégek építenek, és a nyereség itthon marad.” Záró gondolataiban György László a középosztály erősítését a hosszú távú nemzeti stratégia kulcsaként határozta meg: